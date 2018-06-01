 Погибшего на Донбассе украинского воина Николая Метлинского похоронят 2 июня в Кропивницком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николай Владимирович Метлинский - старший сержант 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, 24 мая в районе поселка Невельске Донецкой области получил крайне тяжелые осколочные ранения во время обстрела со стороны наемников РФ, закрыв своим телом дочь-санинструктора, которая служит с ним в одном подразделении, спас ей этим жизнь. Санавиацией был доставлен в больницу Мечникова в Днепре, перенес несколько операций. Ночью 1 июня реаниматологи четыре раза запускали сердце, но он умер.

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Николай Метлинский родился 19.04.1970 года. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. Служил на флоте, принадлежал к байкерскому движению. До того как перешел в бригаду, воевал в составе 41 дивизиона артиллерийской разведки.

После прощания, на Ровненском кладбище Кропивницкого в 11.00 состоится чин погребения.

У Героя остались жена и дочь.

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