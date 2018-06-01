EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1762  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (637) смерть (4982) Ян Осока (237) 57 отдельная мотопехотная бригада (22)

 Погибшего на Донбассе украинского воина Николая Метлинского похоронят 2 июня в Кропивницком. ФОТО

2 июня, в 10.00, в городе Кропивницкий по адресу переулок Училищный 6 состоится прощание с Николаем Владимировичем Метлинским - украинским воином, скончавшимся 1 июня от ран, полученных на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николай Владимирович Метлинский - старший сержант 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, 24 мая в районе поселка Невельске Донецкой области получил крайне тяжелые осколочные ранения во время обстрела со стороны наемников РФ, закрыв своим телом дочь-санинструктора, которая служит с ним в одном подразделении, спас ей этим жизнь. Санавиацией был доставлен в больницу Мечникова в Днепре, перенес несколько операций. Ночью 1 июня реаниматологи четыре раза запускали сердце, но он умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь, умер в больнице в Днепре, - главврач Рыженко. ФОТО

Николай Метлинский родился 19.04.1970 года. Закончил Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. Служил на флоте, принадлежал к байкерскому движению. До того как перешел в бригаду, воевал в составе 41 дивизиона артиллерийской разведки.

После прощания, на Ровненском кладбище Кропивницкого в 11.00 состоится чин погребения.

У Героя остались жена и дочь.

Также читайте: Воин 57-й ОМБр Николай Метлинский умер в больнице в Днепре от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

Погибшего на Донбассе украинского воина Николая Метлинского похоронят 2 июня в Кропивницком 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069325
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего на Донбассе украинского воина Николая Метлинского похоронят 2 июня в Кропивницком. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх