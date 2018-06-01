 Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Правоохранители установили, что чиновник "Укрзализныци", привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. грн взятки за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

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Оперативники задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы взятки.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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