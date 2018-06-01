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Все про:взятка (3826) ГПУ (8689) Укрзализныця (1358) Харьков (3868)

 Чиновник "Укрзализныци" задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО

Прокуратурой совместно с СБУ и Департаментом безопасности ПАО "Украинская железная дорога" задержан при получении взятки один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский и посредник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновник Укрзализныци задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ 01

Правоохранители установили, что чиновник "Укрзализныци", привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. грн взятки за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

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Оперативники задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы взятки.

Чиновник Укрзализныци задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ 02

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3069320
 
 
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Клупная лыба-кака гавалит наш гениатальный плокулол!!!
)))
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ну вот... пусть теперь сам свой вокзал убирает... пару лет... бесплатно
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отмажут..не мешок картошки стырил..
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восстановится по суду в должности и все дела
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Так Югик с Грицаком уже всё объяснил... и денёг много на фото... Что им не ясно?...
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В этой стране хоть кто то взяток не берёт..?
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Нююю, Я...патамушо никакая билиать не дайот!!!😖
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сцапали?)вот и молодцы)
а,теперь дело за малым),как по накатанной - понять,простить и отпустить)))
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Ойц!!! 17000 гриней штрафа и чистой совестью на работу!!
Сегодня прецедент уже на Цензоре был....))))
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Трудно ,просто невозможно ,отказаться чиновнику от 350 тыщ. Я таких не видел. Одно слово,чиновник.
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нельзя так с паровозным пацаном. А то он обидится и уйдет в обкончение дамбаса - бамбаса, и будет там на блохпосту стоять и развозить продукты другим околченцам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник "Укрзализныци" задержан при получении 350 тыс. грн взятки, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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