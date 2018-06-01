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 Чиновник Госмиграции попался на получении 10 тысяч взятки во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Во Львове на взятке разоблачен служащий миграционной службы. Полицейские задержали фигуранта в рабочем кабинете при получении 10 000 гривен неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали схему "дополнительного заработка", организованную главным специалистом одного из районных отделений Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.

Правоохранители установили, что за ускорение выдачи загранпаспорта главный специалист требовал 10 000 гривен взятки.

Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователи областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали фигуранта в рабочем кабинете при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды".

Чиновник Госмиграции попался на получении 10 тысяч взятки во Львове, - Нацполиция 01
Чиновник Госмиграции попался на получении 10 тысяч взятки во Львове, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069317
 
 
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а вы тоже... на последнем снимке... деньги..... на столе заметили?
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