 Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Во время встречи дипломатов проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации убийства.
"Выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства", - отметили в ГПУ.
Луценко отметил, что проведена масштабная и сложная операция, информация по деталям которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.
Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.
31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.
А чего!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????? ТРОЛЛЬ ПИЗДОРАШЕНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ложи - блещут
всем амнистям стало интересно,как єто касабов взули и консерві завонялись лиш от одного бабченка?
так выпьем же за то что мы здесь собрались
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... проведена успешно… Но объяснили..
http://ua1.com.ua/politics/spilna-operaciya-sbu-ta-fsb-dlya-pidtrimki-poroshenka-politolog-pro-vbivstvo-babchenka-43362.html
🤔🙄🤐🤒😱
"Герман на заседании в Шевченковском районном суде сообщил, что работал на украинскую контрразведку. По словам подозреваемого, к нему обратился "человек из Москвы", имеющий отношение "к организации массовых беспорядков", после чего украинец сразу же обратился в контрразведку. Как утверждал Герман, речь идет о Вячеславе Пивоварнике, который отвечает в частном фонде Путина "за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину".
The Bell обнаружил в базе "СПАРК-Интерфакс" данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Он руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев.
Полный тезка Деева фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества, его также называют экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности. По данным СПАРК, этот фонд возглавлял ныне покойный бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев, который выступал учредителем националистического фонда "Русские" и Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины.
The Bell обнаружил связь между Пивоварником и Германом. В 2012 - 2016 годах Пивоварник, по данным СПАРК, был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО указана компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний имеется компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой значится Борис Герман. Издание также пишет, что Борис Герман числится в друзьях у Пивоварника в соцсети "Одноклассники".
"Погуляли, как умели,
На весь город нашумели,
А барыне из Казани
Всё подробно рассказали..."
Все ждал, когда же наконец в этом цирке от наших доблестных спецслужб появится Юлия Владимировна!
А.а.а.а.а.а.а.!!!!!!!!!!!!! Синсация!
Все ждал, когда же наконец в этом цирке от наших доблестных спецслужб появитсо Юлия Владимировна!
Помните, я кажись первым написал, что идет отработка предвыборного сценария? Но все не мог понять, как этот БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ они поюзают для привязки к ЮВТ...
И вот! По информации INSIDER, во время предложения о сделке со следствием, Борису Герману было предложено дать показания на женщину, однако по состоянию на данный момент, от сделки он отказался.
Дайте я угадаю с ОДНОГО раза! Теперь понятны излияния ГПУ на тему неугодных постов (помните... ну там "возьмем на карандаш", все пятая колонна, все враги народа)...
Там ЮВ первой шла!
Бу-га-га! От вы и спалились! Как хорошо, что меня читают послы и госдепы... Обнимаю "пинкертонов" - Ща повеселю ЮВ вашим дебильным палевом...
И поздравлю послов и политиков с тем, что Анархист таки был прав - товарищи отрабатывают БЕСПРЕДЕЛ на выборы... а вы, послы и политики, стали КЛОУНАМИ в этом шапито.
Миха Анархист Чаплыга
http://ua24ua.net/tovarishchi-otrabativayut-bespredel-na-vibori/
😬😵😡😰😱
Вчера в 14:39 ·
Лишний пафос все портит. В стране, где 18 лет назад убили журналиста Георгия Гонгадзе, но до сих пор заказчик убийства экс-президент Кучма не дал пояснений перед судом, вопреки обещаниям трех президентов и десятка генпрокуроров, есть вполне естественное недоверие к правоохранительным органам. И это недоверие встречными издевками не переломить, этому недоверию надо противопоставлять результаты работы и лечить доверием и только доверием. И приговорами судов.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3069309
Кто там громче всех кричал что нет доказов ?
Интересно это от неразумения элементарного,горячее желание искать везде зраду,комплекс неполноценности или заказ ?
Усі дописувачі відбирають лише ту інфу, яка збігається з його власною уявою щодо події.
Жах, адекватних постів раз-два і .... все. Решта суцільний срач.