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Все про:Луценко (7023) дипломаты (300) Бабченко Аркадий (104) Грицак Василий (345)

 Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО

1 июня состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии, Европейского Союза и Совета Европы по проведенной спецоперации по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко 01

Во время встречи дипломатов проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации убийства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану, - Луценко

"Выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства", - отметили в ГПУ.

Луценко отметил, что проведена масштабная и сложная операция, информация по деталям которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.

Источник: https://censor.net.ua/p3069309
 
   
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Ну, объяснили этим наивным дурачкам?...
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ДЫБИЛЫ БЛЕАТЬ НЕ СООБРАЖАЮТ , ТОЛЬКО КРАСТЬ НАЛОВЧИЛИСЬ А КАК БЫЛИ БЫДЛОМ ИЗ ПОДВОРОТНИ ТАК И ОСТАЛИСЬ
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Все це, м'яко кажучи, є дуже диним. З однієї строни мордрорЗМІ почали трубити про "смерть" Бабченнка ще до офіційрого повідомлення про "неї", Венедиктов відразу звинуватив в ній чеченців (не кадарівців, а саме чеченців). З другого боку маємо дивного попа-"виконавця" з тридцятьма замовленнями авансом (щось мені ця сума нагадує...) і "замовника" - штатного СБУшного стукача-провокатора https://www.facebook.com/ukrainews/posts/10214708604282338, котрого явно постановочно "пов'язали". Тому найочевиднішим є Спільна операція СБУ та ФСБ для підтримки Порошенка - політолог про "вбивство" Бабченка http://ua1.com.ua/politics/spilna-operaciya-sbu-ta-fsb-dlya-pidtrimki-poroshenka-politolog-pro-vbivstvo-babchenka-43362.html
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Ты, падаль, еще не сдох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????
А чего!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????? ТРОЛЛЬ ПИЗДОРАШЕНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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театр полон,
ложи - блещут
всем амнистям стало интересно,как єто касабов взули и консерві завонялись лиш от одного бабченка?
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мы здесь собрались чтобы выпить
так выпьем же за то что мы здесь собрались
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И встретимся ещё раз. Но! Трезвыми. И обязательно выпьем. )
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Вообще то по итогам таких встреч принято проводить СОВМЕСТНЫЕ пресс-конференции, что бы показать достигнутое взаимопонимание. Можно её где то посмотреть? Луценко й Грицак зустрілися із західними дипломатами для пояснень щодо спецоперації з Бабченком - Цензор.НЕТ 4636 Сотрясение воздуха ГЭплокулолом в одиночку, выглядит как то очень не убедительно.
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Послов беспокоит, что они не успели выразить "глубокую озабоченность", если бы Бабенко действительно застрелили?
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а вообще Аркадия предъявили ? дали пощупать ? под глазницу смотрели, точек нет (клон) ??
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Гениальный плокулол хоть тверёзый? А то сдаля не видно.
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"Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко" - ну, женоподобный лакей Хряка, Грицак, понятно, но причём здесь шоумен и барыга Югик, видимо решил, что хороший случай про пиариться, и опять в жо.е, наоборот, ещё больше опущенный, там ему и место.
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Оказывается, Герман был хозяином украинского "Шмайсера" - единственной не государственной структуры, производящий оружие. Причем на нее неоднократно пытались наезжать. Но это так - информация к размышлению.
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Поддерживаю. Мутная какая-то история, не правдоподобная.
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Совместная
успешная операция ФСБ-СБУ по дискредитации государства Украина... Нас с
вами... проведена успешно… Но объяснили..
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Трагикомедия, а с объяснениями до сих пор непонятно никому.
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Продать свежака стараются? Ну почему нашего гениального президента Порошенко окружают ничтожества и бездарности? Когда это кончится?
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Запад еще раз убедится ,что у власти Украины стоят неадекваты.
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Спільна операція СБУ та ФСБ для підтримки Порошенка - політолог про "вбивство" Бабченка
http://ua1.com.ua/politics/spilna-operaciya-sbu-ta-fsb-dlya-pidtrimki-poroshenka-politolog-pro-vbivstvo-babchenka-43362.html
🤔🙄🤐🤒😱
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Доний нормальный человек К нему стоит прислушаться А сговор Лолитки с Хуилой еще до Иловайска был и будет
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Короче обосрались по полной. А когда это поняли,кинулись объясняться. Полные дебилы. Мне как и Европе таких придурков не понять никогда. Это тупицы и воры.
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Если тут есть кто не просто гавно по монитору размазать, а чё-то узнать, повторю интересную информацию:
"Герман на заседании в Шевченковском районном суде сообщил, что работал на украинскую контрразведку. По словам подозреваемого, к нему обратился "человек из Москвы", имеющий отношение "к организации массовых беспорядков", после чего украинец сразу же обратился в контрразведку. Как утверждал Герман, речь идет о Вячеславе Пивоварнике, который отвечает в частном фонде Путина "за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину".
The Bell обнаружил в базе "СПАРК-Интерфакс" данные только об одном человеке с таким именем - Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Он руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев.
Полный тезка Деева фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества, его также называют экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности. По данным СПАРК, этот фонд возглавлял ныне покойный бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев, который выступал учредителем националистического фонда "Русские" и Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины.
The Bell обнаружил связь между Пивоварником и Германом. В 2012 - 2016 годах Пивоварник, по данным СПАРК, был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО указана компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний имеется компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой значится Борис Герман. Издание также пишет, что Борис Герман числится в друзьях у Пивоварника в соцсети "Одноклассники".
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А не нагнуть ли нам к примеру Великобританию за необходимость скорейшего и объективного расследования дела об отравлении Скрипалей. Ну, типа мы глубоко озабочены и встревожены тем, что власти не могут защитить граждан. Смешно, правда? А вот Украину нагибают все кому не лень. Не смешно!
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Пришла на память старая дореволюционная частушка:

"Погуляли, как умели,
На весь город нашумели,
А барыне из Казани
Всё подробно рассказали..."
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Товарищ отрабатывает БЕСПРЕДЕЛ на выборы...
Все ждал, когда же наконец в этом цирке от наших доблестных спецслужб появится Юлия Владимировна!

А.а.а.а.а.а.а.!!!!!!!!!!!!! Синсация!

Все ждал, когда же наконец в этом цирке от наших доблестных спецслужб появитсо Юлия Владимировна!

Помните, я кажись первым написал, что идет отработка предвыборного сценария? Но все не мог понять, как этот БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ они поюзают для привязки к ЮВТ...

И вот! По информации INSIDER, во время предложения о сделке со следствием, Борису Герману было предложено дать показания на женщину, однако по состоянию на данный момент, от сделки он отказался.

Дайте я угадаю с ОДНОГО раза! Теперь понятны излияния ГПУ на тему неугодных постов (помните... ну там "возьмем на карандаш", все пятая колонна, все враги народа)...
Там ЮВ первой шла!

Бу-га-га! От вы и спалились! Как хорошо, что меня читают послы и госдепы... Обнимаю "пинкертонов" - Ща повеселю ЮВ вашим дебильным палевом...

И поздравлю послов и политиков с тем, что Анархист таки был прав - товарищи отрабатывают БЕСПРЕДЕЛ на выборы... а вы, послы и политики, стали КЛОУНАМИ в этом шапито.

Миха Анархист Чаплыга
http://ua24ua.net/tovarishchi-otrabativayut-bespredel-na-vibori/
😬😵😡😰😱
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Есть повод теперь проверять и перепроверять всю информацию, поступающую с Украины на предмет ее достоверности. При разработке операции никому в голову не пришло как это может аукнуться в дальнейшем и что козлостан теперь будет использовать это во вред нам. Слишком хотелось пиара, поэтому и вышло так, как вышло.
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Теперь если видишь лежащего на земле человека, лучше пройти мимо. Может оказаться очередной "спецоперацией", подойдешь- агент ФСБ. А с ним ничего не случится, в морге умоется , переоденется и сядет смотреть телевизор
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Реакция будет через пару дней пока они проанализируют все сказанное особенно Юликом
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Юрий Бутусов
Вчера в 14:39 ·

Лишний пафос все портит. В стране, где 18 лет назад убили журналиста Георгия Гонгадзе, но до сих пор заказчик убийства экс-президент Кучма не дал пояснений перед судом, вопреки обещаниям трех президентов и десятка генпрокуроров, есть вполне естественное недоверие к правоохранительным органам. И это недоверие встречными издевками не переломить, этому недоверию надо противопоставлять результаты работы и лечить доверием и только доверием. И приговорами судов.
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Да, что там Гонгадзе... тут самого Бабченко спасли!...
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Если бездари управляют державой и хотят снова туда попасть после выборов, то ждать уже можна что угодно.
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Лжецам сейшельско-мальдивским уже давно нет веры ,создаётся впечатление,что они умышленно ведут дело к полному развалу Украины !!!
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да они готовы всю жизнь сидеть в дерьме только бы у кормушки всю жизнь быть и представляют из себя прямую кишку с одной стороны жрут с другой срут пока эти паразиты у власти Здоровой Украины не видать
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повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв'язку із замовником злочину,
Джерело: https://ua.censor.net.ua/p3069309

Кто там громче всех кричал что нет доказов ?
Интересно это от неразумения элементарного,горячее желание искать везде зраду,комплекс неполноценности или заказ ?
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Сила сентимента в дії Луценко й Грицак зустрілися із західними дипломатами для пояснень щодо спецоперації з Бабченком - Цензор.НЕТ 5903 .
Усі дописувачі відбирають лише ту інфу, яка збігається з його власною уявою щодо події.
Жах, адекватних постів раз-два і .... все. Решта суцільний срач.
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_Какого это буя наши силовики к ним на ковёр бегают? Нехуй! заявление МИД, и пусть читают внимательно, подстилки путлеровские. Бесят уже, лицемерные твари Луценко й Грицак зустрілися із західними дипломатами для пояснень щодо спецоперації з Бабченком - Цензор.НЕТ 893
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛуценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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