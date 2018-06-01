 Луценко и Грицак встретились с западными дипломатами для пояснений по спецоперации с Бабченко. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Во время встречи дипломатов проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации убийства.

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"Выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства", - отметили в ГПУ.

Луценко отметил, что проведена масштабная и сложная операция, информация по деталям которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный - директор компании по производству оружия СП "Шмайсер" Борис Герман.

Монах-волонтер, активист "Правого сектора" Алексей Цимбалюк заявил, что является тем человеком, которому заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, после чего он обратился в Службу безопасности Украины.

31 мая Шевченковский районный суд Киева определил Борису Герману, подозреваемому в оргназации покушения на российского журналиста Бабченко, меру персечения в виде 60 суток содержания под стражей, без возможности залога.