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 Политика Украины
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Все про:армия (6914) общежитие (74) Порошенко (14886) строительство (1533) военнослужащие (3676)

 Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка 137-го отдельного батальона морской пехоты командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в с.Дачное Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Смотрите: Строительство общежитий для военнослужащих будет продолжаться до полного удовлетворения нужд армии, - Порошенко. ВИДЕО

Руководство Министерства обороны проинформировало главу государства, что в соответствии с планом капитального строительства объектов ВСУ на 2018 год, на территории военного городка Дачное-2 осуществляется капитальное строительство трех казарм на 280 койко-мест, общежития, столовой, физкультурно-оздоровительного комплекса, медицинского пункта, внешних инженерных сетей, а также реконструкция котельной и капитальный ремонт артезианской скважины.

Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области 01
Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области 02

Президент осмотрел одну из уже возведенных казарм: жилые и технические помещения. Глава государства пообщался с военными, в частности относительно решения вопроса водоснабжения и водоотвода до городка. По словам военнослужащих вопрос с водо- и электроснабжением решаются.

Также Президент осмотрел помещения, где будет расположена столовая.

Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области 03
Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области 04

По словам министра обороны Степана Полторака и его заместителя, на территории городка кроме казарм и дома, где будут проживать офицеры с семьями, запланировано строительство тренировочных комплексов, спортивных площадок и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/p3069308
 
   
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Здорово, что для пиара есть столько поводов. Значит, строится Украина. Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области - Цензор.НЕТ 7370
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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А что украл шоколадный барыга? За 5 лет он финансово похудел...
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Лапоть, ты или учи украинский, или гугл транслейт настрой правильно.
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А шо ви хотите?
Для цукерковых Украина не родина, а гешефт...
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Ознакомился... это хорошо...
Утром опохмелится...
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Это все построили к приезду Порошенко! Когда уедет - разберут! Ганьба! Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области - Цензор.НЕТ 8799
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Что скажет главный эксперт по всем вопросам ?
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Скажет, что Гриценко придет - порядок наведет. И еще куча чего накалякает.
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Гриценко сегодня - лучший вариант.
Хотя и он - далеко не идеален...
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У нас таких крепких на 100 лет запасено. Так что наступнык тоже крепкий.
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этот крепче на много, значит и окажется намного дальше😀
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на крысме:1. Оккупационные "суды" депортировали как минимум 180 проживающих в аннексированном Крыму граждан Украины за отказ получать аусвайсы https://crimeahrg.org/vlasti-rf-deportiruyut-kryimchan-za-otkaz-ot-rossiyskogo-pasporta-aleksandr-sedov/2. В Белогорске обнаружена скрытая камера у дома родственников политзаключенного Рустема Исмаилова. С 2014 года в Крыму наблюдается тенденция слежки за местами массовых собраний крымских мусульман, а также установка камер наблюдения как в мечетях, так и в частных домовладениях http://qha.com.ua/ru/obschestvo/okkupanti-ustanavlivayut-kameri-slejeniya-za-krimskotatarskimi-aktivistami/192988/ (видео).
3. Житель Севастополя получил двухлетний условный срок за пост в социальных сетях о "полиции" http://www.sobytiya.info/news/sevastopol-cu-dali-2-goda-uslovno-za-post-nenavisti-v-adres-policii4. В Херсоне открылся новый паспортный центр с 15-ю рабочими станциями на подачу документов и 5-ю окнами выдачи готовых паспортов. Новое место паломничества крымчан. Кстати, на севастопольском ватофоруме эту новость уже разместили. Новый сервис-центр ждали всем форумом https://15minut.org/news/176879-v-hersone-otkrylsya-novyj-pasportnyj-centr-video (фото и видео).
5. Гоблин снова заявил, что Крым накормит всю россию, но с сожалением констатировал, что пока есть большие проблемы с водой для сельского хозяйства http://fresh.org.ua/novosti/145932/aksenov-snova-poobeshchal-chto-krym-nakormit-vsyu-rossiyu_2018-06-016. Севастопольские пропагандоны, изучив статистику оккупантов, написали, что "Крым превращается в криминальный регион". Всего за четыре месяца 2018 года на территории Крыма зарегистрировано 7445 преступлений (это 107,4% к аналогичному периоду 2017 года). Еще значительнее выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений - их совершено 1666 (113,2% к прошлогоднему). Пропагандоны отмечают, что "криминальная ситуация, сложившаяся в Крыму, не очень типична для россии". И это объяснимо, т.к. в оккупированный Крым съезжаются все отбросы из россии и террористы с оккупированного россией Донбасса http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/krym-prevrashhaetsya-v-kriminalnyj-region/7. Севастопольские пропагандоны стали единственными, кто написал про зверское избиение директором симферопольских парков Александром Шабановым работника парка Олега Батищева, которому удалили селезёнку. Шабанов по российской традиции заявил, что никогда у него не было такого работника. Пропагандоны резюмируют: "Средневековые расправы чиновников и мажоров над простолюдинами становятся в Крыму обычным делом" http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/on-nachal-izbivat-moego-papu-dubinoj/ (фото и подробности).. Одни севастопольские ватники пришли к выводу, что "Украина их как-то боялась трогать" и "было всё спокойно". А их любимые оккупанты, кромсающие город по частям, оказались "жадными крокодилами покруче украинских", которые "сожрут все и не подавятся". Другие ватники осознали, что ситуация в городе хуже, чем в лихие 90-ые. Третьи пишут, "не пора ли нам очиститься?", - имея ввиду быдловатых понаехавших. Единодушно пришли к выводу, что "люди думали, что все будет по-другому" https://twitter.com/KrimRt/status/1001824308749131782 (скрин).9. "Овсянников не хочет развивать предпринимательство. Он не даёт, он буквально изнасиловал предпринимателей Севастополя и бизнес в целом. Он не просто его кошмарит, он его уничтожает. Овсянников относится к Севастополю как к военному трофею. А к севастопольцам - как к добыче и военнопленным. Осталось только оградить Севастополь колючей проволокой и обозначить маршруты, куда можно ходить, а куда нельзя. Он не считает, что нужно проявлять уважение. Пока он здесь, украинские диверсанты могут спать спокойно. Решить проблему может только Москва. Мы прошли все круги ада. Если премьер-министр Медведев сказал, что при переходе в российское поле никто ничего не потеряет, то сейчас видим, что все всё теряют - отбирают у всех и всё. Идёт наглый рейдерский захват и собственности, и бизнеса. Губернатор лжёт, и лжёт своим кураторам, которые помогают ему уйти от очередного скандала", - заявила гендиректор судоремонтного завода "Южный Севастополь" Патимат Алиева. Речь о том самом заводе, который "спасала" дочка Пескова. "К нам хотят завести новых собственников методами, какие были в 90-е. Напряжение в городе нарастает. Проблемы испытывают почти все бизнесмены Севастополя", - добавил глава винодельческого завода "Инкерман" Сергей Лебедев. Такие заявления сделали предатели Украины и пособники оккупантов вчера на пресс-конференции в Москве http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/poka-on-zdes-ukrainskie-diversanty-mogut-spat-spokojno/ (фото и видео).
10. Оккупанты в Ялте закрыли доступ ещё на один пляж. На заборе натянули колючую проволоку. Шутки про зону были не шутками: "История повторяется? Уже писала в апреле сюда в группу. 31 мая пляж закрыли и поверху натянули колючую проволоку. Звонила 102, обещали наряд полиции". Комментарии: "(Из россии пишет) Поздравляю. Подстроили мост - теперь вы точно россия, вот и началось говно", "Мой любимый пляж", "Всем на всех пох", "Дебилы. Что тут ещё сказать", "Это пляж бывшего санатория МО или ЦВС «Ялтинский». Последние годы сдавался в аренду. Очень любим этот пляж и будет печально, если его прикрыли на весь сезон", "И это всего лишь мы четыре года в россии! Что дальше?", "Колючая проволока - чересчур уже", "Пляж МО? Вот капец, куда теперь на пляж ходить? Так нравился" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002289902682345476

11. Набережную Корнилова в Севастополе оккупанты хотят обнести забором, установить металлоискатели и будки для досмотра. Говорят, что все ради "защиты от террористов", о которых до оккупации мы никогда не слышали. Зона строгого режима https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1002476141653917696 (фото-скрин).12. Ватники Севастополя продолжают скулить из-за ужасного качества мобильной связи в оккупации, до которой качество связи было выше всяких похвал! https://twitter.com/KrimRt/status/1002525748505309184 (скрин).
13. "Отличные" новости с утра. На канатке в Мисхоре закрыли стационарные туалеты и поставили био-будки, как на стройке. Вот вы зря шутите, шо кацапы привыкли гадить в дырку в полу. Дошутились.14. Коктебель мосто-туристов так и не дождался. Просто ещё не сезон https://twitter.com/Kosstik8/status/1002527070768041984 (фото).15. Путин в Крыму делает все, чтобы ватники взбунтовались и начали орать на каждом углу "верните нам Украину, а вы идите нах…". Но ватники упоротые и продолжают считать, что путин должен их спасти от беспредела, который устроил в Крыму путин.P.S. Сегодня в дайджесте снова масса ватных выражений, которые можно разбирать на цитаты. Пропагандоны пишут про средневековые расправы и констатируют, что Крым стал криминальным регионом. Ватники пишут, что до оккупации жилось спокойно, Украина их не трогала, но пришли жадные крокодилы, которые сожрут и не подавятся, и от которых предлагают очиститься. Но самой красноречивой стала гендиректор судоремонтного завода "Южный Севастополь", которая заявила на встрече с оккупантами в Москве, что Севастополь изнасилован, а Овсянников относится к городу как к военному трофею, а к севастопольцам - как к добыче и военнопленным. Очень точное высказывание. В Крыму и антураж соответствующий создают в виде заборов с колючей проволокой, металлоискателями и пунктами досмотра. И заметьте, ни одна тварь дрожащая так и не озвучила, что все происходит с согласия их любимого путина. Военнопленные боятся, что у них отберут последнюю миску похлёбки.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Приехал спи... что плохо лежит и заодно пропиариться, гнида пархатая.
Я понимаю, порохоботам больно слышать как их царька "за всё хорошее" как унитаз используют, но я буду вам на голову ср ть пока не начнутся посадки рышучих реформаторов...
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Их посадки начнутся после того, как вы притянете сюда, в Украину, путинское кодло.
Но хер шо у вас получится...
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Журнал Forbes представил очередной рейтинг миллиардеров 2018.
Что касается представителей Украины:
1. Р. Ахметов 5,5 миллиардов долларов.
2. К. Жеваго 1,6 миллиарда долларов.
3. Ю.Косюк 1,5 миллиарда долларов..
4. В. Пинчук 1,4 миллиарда долларов,
5. Г. Боголюбов 1,2 миллиарда долларов.
6. И. Коломойский 1 миллиард долларов.
7. В. Новинский 1 миллиард долларов. (Еще год назад Новинский не входил в данный список Forbes.)
....
11. П. Порошенко 600 миллионов.
(До того как стать Президентом, у него было около 1,6 миллиардов. )
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Верю что наш президент Порошенко приедет на открытие этого объекта.

Порошенко ознайомився з процесом будівництва військового містечка в Одеській області - Цензор.НЕТ 5642
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так оно ж там чтото опять перерезало-открывало, очередной сортир, или это не здесь??
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Мабуть, так і є. Американські технології. Порошенко ознайомився з процесом будівництва військового містечка в Одеській області - Цензор.НЕТ 8464
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Якась конструкція хитка. Це явно муляж. Чи не надувна ця недобудована будка часом? Перевозять з місця на місце перед приїздом гаранта.
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Главнокомандующий приехал с инспекцией на военный объект...
Страна развивается и крепнет, но не всех это радует
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Вааще-то Петя перебарщивает с открытиями. Чувство меры ему изменяет....
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Петя в каждой жопе затычка. Так же ему хочется по второму разу всех развести. Марна праця!
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Офигеть, капстрой из каких то опилок. Сколько ж стоит народу интересно такое капитальное строительство, и на долго ли его хватит?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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