 Порошенко ознакомился с ходом строительства военного городка в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Руководство Министерства обороны проинформировало главу государства, что в соответствии с планом капитального строительства объектов ВСУ на 2018 год, на территории военного городка Дачное-2 осуществляется капитальное строительство трех казарм на 280 койко-мест, общежития, столовой, физкультурно-оздоровительного комплекса, медицинского пункта, внешних инженерных сетей, а также реконструкция котельной и капитальный ремонт артезианской скважины.





Президент осмотрел одну из уже возведенных казарм: жилые и технические помещения. Глава государства пообщался с военными, в частности относительно решения вопроса водоснабжения и водоотвода до городка. По словам военнослужащих вопрос с водо- и электроснабжением решаются.

Также Президент осмотрел помещения, где будет расположена столовая.





По словам министра обороны Степана Полторака и его заместителя, на территории городка кроме казарм и дома, где будут проживать офицеры с семьями, запланировано строительство тренировочных комплексов, спортивных площадок и тому подобное.