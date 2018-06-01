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 Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил до 20 июня меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю руководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого подозревают в работе на российские спецслужбы. Кроме того, следствие по его делу окончено и материалы скоро будут переданы в суд для рассмотрения по сути.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил начальник отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

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Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко 01
Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко 02
Станислав Ежов

Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко 03
Адвокат Валентин Рыбин

Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко 04
Прокурор Крынин

Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко 05
Судья Смирнов

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Подозревают бывшего чиновника в государственной измене. Станиславу Ежову вменяют ч.2 ст.28 и ч.1 ст.111.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. На своей должности Ежов фактически работал переводчиком премьер-министра Гройсмана во время загранкомандировок и международных встреч. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

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Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов, которому 21 декабря было объявлено подозрение.

Источник: https://censor.net.ua/p3069300
 
 
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Торгуют должностями, как хотят, и теперь ещё удивляются, что ФСБ какую то тоже купила.
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Истории не знают )) Ежов уже был в ссср. Нужно внимательнее быть к фамилиям ленин,сталин,путин ))
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да и Вышинский знакомая фамилия. История, как и восток, штука тонкая. Надо аккуратней вникать и разбираться, а не как Вятрович.
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В Украине судят Ежова и Вышинского. Так, глядишь и до Бенкендорфа даберутся...
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Дозвольте поцікавитися з метою підвищення освіченості, а хто такий Бенкендорф?
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Ну и усё. 10 лет расстрела без права переписки.
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еще один по 111-й...... приготовиться к десантированию!!
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Как быстро этот ханурик настучит на Гройсмана?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСледствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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