 Следствие по делу экс-замруководителя протокола премьер-министра Ежова окончено, - прокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил начальник отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

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Станислав Ежов



Адвокат Валентин Рыбин



Прокурор Крынин



Судья Смирнов

Фото - Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Подозревают бывшего чиновника в государственной измене. Станиславу Ежову вменяют ч.2 ст.28 и ч.1 ст.111.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета Министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. На своей должности Ежов фактически работал переводчиком премьер-министра Гройсмана во время загранкомандировок и международных встреч. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур.

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Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Им оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов, которому 21 декабря было объявлено подозрение.