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Все про:обучение (192) патрульная полиция (1111) Жуков Евгений (6)

 Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков. ФОТОрепортаж

83 молодых офицера прошли первоначальную подготовку в Академии патрульной полиции.

Об этом сообщил начальник департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

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"Первый выпуск, торжественно и красиво! Выпускники со своими семьями вместе, без всяких красных лент и ограждений. Крутая обстановка, улыбки на лицах и радость в глазах, несмотря на пекучее солнце", - написал он.

Жуков сообщил, что изначально на учебу было зачислено 96 человек, но из них дошли до выпуска 83, включая 6 человек из Ивано-Франковской области, 26 - из Киева, 16 - из Луганской области, 11 - из Львовской области, 14 - из Одесской области, 6 - из Полтавской и 4 - из Черкасской областей.

Кроме того, он напомнил, что обучиться в Академии и служить может любой желающий - главное пройти конкурс.

"Совершенно бесплатно и без всякого решалова. И во время учебы денежное довольствие обучаемого составляет 5500 грн в месяц", - добавил шеф Патрульной полиции.

Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 01
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 02
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 03
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 04
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 05
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 06
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 07
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 08
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 09
Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 10

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Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков 11

Источник: https://censor.net.ua/p3069292
 
   
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Кто скажет и решит дилемму ----Как в Киеве Полицейскому прожить ( поесть , одеть жену и ребенка , снять квартиру и тд ) --за 6 тысяч гривен ?? И как при всем этом быть честным и толерантным с ублюдками плюющим полицейским в лицо , наезжающим машинами , тыкающими ножами и битами -- я уж не говорю о оскорблениях моральных и о том что полицейский полностью сегодня бесправный -- нет не рабочего времени не защиты от тварей Украины мужского и женского пола и от командиров и начальников и от прокуроров ???? Поругайте полицейских пока они есть и все не разбежались на ХЕР от такой жизни СОБАЧЕЙ ....Может я вру ????
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Божежмой... Із 96 курсантів Академії патрульної поліції до випуску дійшли 83 людини, - Жуков - Цензор.НЕТ 6436 "Академия" за 60 дней?!(( Із 96 курсантів Академії патрульної поліції до випуску дійшли 83 людини, - Жуков - Цензор.НЕТ 4891 Бухгалтера когда-то и то дольше учили..((
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ніяких змін у "силовиків" не відбулось - "система" корупції процвітає...
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А дошли бы 20-30,и полиция полицией была бы.В некоторых подразделениях Армии США,отсев рекрутов 80%.Но это солдаты.
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То армія. Ви ще тут про SAS згадайте. Завдання патрульного -- прибути на виклик та контролювати ситуацію до прибуття підкріплення, якщо це потрібно. Але якщо ми готові викидати на підготовку патрульного $700...900тис., то можна, звісно, щоб патрульні складалися лише з "морських_котиків".
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а где новые рюкзачки - очьень важьно?
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Пропихували, як могли аби всі були поліцаями.
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Охрана власть имущих, эскорт и мелкие "услуги". Изменилось только к худшему- ничего не делают, пиарятся и дефелируют. Не дай боже подпортить статистику успешной работы.
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кого сможет защитить или задержать ота дите метр пятьдесят в фуражке?
(разве... под ноги упасть, чтоб спотыкнулся...)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИз 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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