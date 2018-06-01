 Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник департамента Патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

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"Первый выпуск, торжественно и красиво! Выпускники со своими семьями вместе, без всяких красных лент и ограждений. Крутая обстановка, улыбки на лицах и радость в глазах, несмотря на пекучее солнце", - написал он.

Жуков сообщил, что изначально на учебу было зачислено 96 человек, но из них дошли до выпуска 83, включая 6 человек из Ивано-Франковской области, 26 - из Киева, 16 - из Луганской области, 11 - из Львовской области, 14 - из Одесской области, 6 - из Полтавской и 4 - из Черкасской областей.

Кроме того, он напомнил, что обучиться в Академии и служить может любой желающий - главное пройти конкурс.

"Совершенно бесплатно и без всякого решалова. И во время учебы денежное довольствие обучаемого составляет 5500 грн в месяц", - добавил шеф Патрульной полиции.





















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