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Все про:боеприпасы (1057) Нацполиция (7529) Донецкая область (3959)

 Автомобиль с арсеналом боеприпасов задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области полицейские с военнослужащими выявили в автомобиле местного жителя арсенал боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Автомобиль с арсеналом боеприпасов задержан на Донетчине, - Нацполиция 01

В Курахово во время проверки полицейские совместно с военнослужащими изъяли из внедорожника целый арсенал боеприпасов: две гранаты РГН и одна РГО, 8 ударно-дистанционных запалов, 3 заряда для подствольного гранатомета ВОГ и 5 сигнальных ракет.

За рулем транспортного средства находился 25-летний мужчина и два пассажира, жители Великоновоселковского района Донетчины.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3069287
 
 
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свозят куда то по частям малыми партиями, чтобы как с рубаном не получилось.
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вот жеж..
Рубан на киче но дело его живет
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Это опять были агенты СБУ. СБУ у нас сами организовывают преступления, а после раскрывают и сами себя не находят. Петя потом медальки им повесит и по телеку нам расскажет, как корабли бороздят Большой театр.
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А тебе в голову не приходило, что если бы это были сбушники, то они бы просто ксивы показали и уехали бы без досмотра? Или думать это не твое?
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сбу, что же делать? и Савченко уже не причём. хмм. может "гражданина Г" приобщить?
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