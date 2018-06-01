 Автомобиль с арсеналом боеприпасов задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

В Курахово во время проверки полицейские совместно с военнослужащими изъяли из внедорожника целый арсенал боеприпасов: две гранаты РГН и одна РГО, 8 ударно-дистанционных запалов, 3 заряда для подствольного гранатомета ВОГ и 5 сигнальных ракет.

За рулем транспортного средства находился 25-летний мужчина и два пассажира, жители Великоновоселковского района Донетчины.

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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.