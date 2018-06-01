 Что связывает причастных к покушению на Бабченко Германа и "сотрудника фонда Путина" Пивоварника, - расследование The Bell. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, издание The Bell попыталось выяснить, есть ли какая-то связь между Германом и Пивоварником.

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В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем — Вячеславе Александровиче Пивоварнике. Человек с такими ФИО руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе — 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда "Русские" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

В соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника — Борис Герман.

Более подробно биография Пивоварника описана на сайте Seminars.management.com.ua. Там он назван управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО "Теленткапитал" есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален был и профиль Пивоварника во "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

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В 2012-2016 годах Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем ООО значится иностранная компания "Енервi трейд сервiсиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV TRADE SERVICES LTD., директором которой указан Борис Герман.

"Рускон-Украина" — СП с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон", говорится в новости на сайте последнего. В качестве контакта там указан ящик электронной почты "s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua". Владелец российского "Рускона" — бизнесмен, бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider — "близким другом" экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как позже выяснило издание, связавшись с представителем российского "Рускона", компания в 2012-2013 годах вела переговоры о создании СП на Украине, но "в связи с экономической нецелесообразностью" оно так и не было создано и "никаких юридических действий в этой связи осуществлено не было". "Когда стало понятно, что переговоры ничем не закончатся, мы предупредили наших контрагентов о запрете на использование как имени РУСКОН, так и ссылок на нас. Анонс о создании СП был размещен РУСКОНом на своем сайте в то время, когда велись переговоры. Мы не имели и не имеем отношения к домену ruscon—ukraine.com.ua", — передал The Bell представитель компании.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Как известно, на суде Герман заявил: "Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки". По словам Германа, контрразведка предоставила ему полномочия изучать связи, изучать, какие деньги приходят в Украину.

Телеканал "Громадське" передал другую цитату Германа, в которой он называет имя и фамилию человека, который к нему обратился: "Вячеслав Пивоварник в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле — Пивоварник".