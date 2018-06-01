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Все про:наркотики (1319) Запорожская область (562)

 Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

В городе Энергодар сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотики на сумму свыше 550 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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"31 мая сотрудники Управления противодействия наркопреступности, следственного управления, роты специального назначения и кинологической службы ГУНП ликвидировали преступную группу в составе 4 человек, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ. Во время расследования уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, было установлено, что преступную группу организовал ранее судимый житель города Энергодар 1976 года рождения. Кроме организатора, в состав группы входили его жена 1985 года рождения, а также двое ранее судимых жителей города Энергодар 1978 и 1990 годов рождения", - говорится в сообщении.

Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 01

Злоумышленники занимались поставкой, перевозкой, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. У каждого члена организованной преступной группы была своя роль. С целью конспирации они постоянно меняли номера мобильных телефонов и адреса пребывания. Незаконный доход группы ежемесячно в среднем составлял 550 – 650 тысяч гривен.

Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 02
Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 03

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Во время одновременных санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 кг семян мака, 5 литров наркотического средства "экстракционный опий", 85 граммов психотропного вещества "PVP" и "JWH", марихуану, а также записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, носители информации, деньги.

По ценам наркосбытчиков, общая сумма изъятых наркотиков – более 550 тысяч гривен.

Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 04

Наркотические средства и психотропные вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Двое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 05
Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен 06

В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 (Использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Продолжается досудебное расследование.

Всего с начала года на территории Запорожской области сотрудники полиции раскрыли 372 преступления в сфере оборота наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/p3069277
 
   
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Напиши ещё про вред генномодифицированых овощей. Будет по теме статьи. З.Ы. На счёт травы - согласен. )
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Мне интересно другое. Всегда это интересовало. Как они определяют стоимость? В Prozorro что-ли? Если и не по "рыночной стоимости", тогда и Prozorro не нужно.
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Та продати не встигли, а ціну вже знають.
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Добре. По іншому спитаю - ці 550 тис. підуть до бюджету?
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Интересно, когда такие рейды уже по Житомиру пройдут? А то по адресу Академика Дашкевича, 13, кв. 6 уже ничего не боятся...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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