 Полиция ликвидировала группу наркоторговцев в Энергодаре, сумма изъятых наркотиков – более 550 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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"31 мая сотрудники Управления противодействия наркопреступности, следственного управления, роты специального назначения и кинологической службы ГУНП ликвидировали преступную группу в составе 4 человек, которая занималась распространением наркотических средств и психотропных веществ. Во время расследования уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, было установлено, что преступную группу организовал ранее судимый житель города Энергодар 1976 года рождения. Кроме организатора, в состав группы входили его жена 1985 года рождения, а также двое ранее судимых жителей города Энергодар 1978 и 1990 годов рождения", - говорится в сообщении.

Злоумышленники занимались поставкой, перевозкой, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. У каждого члена организованной преступной группы была своя роль. С целью конспирации они постоянно меняли номера мобильных телефонов и адреса пребывания. Незаконный доход группы ежемесячно в среднем составлял 550 – 650 тысяч гривен.





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Во время одновременных санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 кг семян мака, 5 литров наркотического средства "экстракционный опий", 85 граммов психотропного вещества "PVP" и "JWH", марихуану, а также записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, носители информации, деньги.

По ценам наркосбытчиков, общая сумма изъятых наркотиков – более 550 тысяч гривен.

Наркотические средства и психотропные вещества направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Двое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.





В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 (Использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Продолжается досудебное расследование.

Всего с начала года на территории Запорожской области сотрудники полиции раскрыли 372 преступления в сфере оборота наркотиков.