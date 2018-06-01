 Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей за не создание искусственных препятствий во время переправки автозапчастей через границу.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенниками очередной взятки в сумме 8 тысяч гривен и задержали их на рабочем месте.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Обоим чиновникам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления.