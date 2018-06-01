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Все про:взятка (3826) Львовщина (1439) СБУ (12544) таможня (1253)

 Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятках двух сотрудников таможенного поста "Мостиська" Львовской таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей за не создание искусственных препятствий во время переправки автозапчастей через границу.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенниками очередной взятки в сумме 8 тысяч гривен и задержали их на рабочем месте.

Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ 02

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Обоим чиновникам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3069274
 
 
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Каждый день их задерживают по несколько штук а им все похер ! Вот такое оно правосудие !!! Двох митників затримано на Львівщині під час отримання 8 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 3110

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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