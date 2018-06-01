 "Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли

Уголовное дело, открытия которого с большим трудом удалось добиться матери Вики, закрыли за отсутствием состава преступления. Но вдруг открыли вновь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

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У Залины Дудуевой из Владикавказа четверо детей, у троих из них расстройство аутистического спектра (РАС) – у 19-летней Вики и 15-летних мальчиков. Викина сестра-близнец, единственный здоровый ребенок, учится в Санкт-Петербурге, отличница. Братья Мурат и Руслан ходят во владикавказскую среднюю школу. Шесть лет назад Залина добилась, чтобы ее мальчики учились в обычной школе – именно с этого в Осетии начался эксперимент по социальной адаптации детей-инвалидов.

Вика не только окончила школу, но и училась на парикмахера в ПТУ. Мама год сопровождала ее, потом девушка освоила еще и поварские курсы. Отец детей ушел из семьи, когда узнал, что у мальчиков, как и у Вики, обнаружили ментальное расстройство. Сама Залина работала в школе, потом переучилась на таможенного брокера, но с 2006 года занимается только детьми.

В начале 2017 года Залина с сыновьями уехала на лечение в Москву. Они должны были вернуться домой через две недели, но у одного из мальчиков ухудшились анализы, и для выяснения причин их направили на обследование в гематологическое отделение Морозовской больницы. Пришлось задержаться в Москве до июня.

Вика осталась дома одна, правда, под присмотром дяди, подруги и отца, который с семьей не живет, но живет во Владикавказе. Девушке тогда исполнилось 18 лет. Когда состояние сына ухудшилось и стало понятно, что в Москве придется задержаться, Залина сразу же позвонила областному замминистра труда и социального развития и попросила помочь ей организовать для Вики сопровождаемое проживание. Такой программы в республике нет, но женщине сказали, чтобы она "не переживала, занималась ребенком в Москве".

"Когда мы вернулись домой, я просто ничего не узнала: все сломано, ценные вещи пропали, на полу валяются использованные презервативы, – вспоминает Залина. – Я спросила Вику, что тут было, а она заплакала. Дала ей ручку, бумагу и попросила обо всем написать".

Оказалось, что сначала к Вике в квартиру приходили парни с девушками, давали ей немного денег и просили пойти погулять, а квартиру использовали как притон. Потом стали использовать и Вику. Кто-то оставлял ей деньги "за услуги", кто-то сам брал деньги, приводя своих знакомых, фактически заставляя девушку заниматься проституцией. Вику регулярно насиловали, а процесс записывали на видео, чем угрожали ей.

Вот что написала Вика в письме.

"Они регулярно приходили и пили спиртное. Когда я не хотела с ними заниматься этим делом, они меня избивали, ломали мебель, рылись в вещах. Я была знакома с Аликом, он был сосед моей подружки Лины. Потом он прислал ко мне своих друзей. Они приставали ко мне и меня изнасиловали. Потом ко мне стали приходить разные парни и заставляли меня делать подобные вещи (заниматься сексом)".

"Мне угрожали этим видео, говорили, что меня опозорят на весь город, если я не открою дверь".

У Вики очень хорошая память, и она смогла указать многих, кто к ней приходил. Всего в ее списке перечислено больше 20 фамилий. Залина говорит, там есть 16-, 18-, 20-летние парни, есть 35-летние мужчины. Среди них – примерные отцы семейств, воспитывающие малышей, и очень известный спортсмен, гордость Северной Осетии. Все они приходили в их квартиру и пользовались беспомощной девушкой.

"И мне в голову не приходило, что если с Викой что-то случится, то всем будет наплевать. Весь дом знал, что в нашей квартире самый настоящий шалман, что туда таскаются мужики чуть ли не со всей республики, и почему-то все смотрели на это сквозь пальцы. Ни мне не позвонили, ни в полицию…" – возмущается Залина.

Больше всего мать Вики поражает равнодушие окружающих. В подъезде живут двое социальных работников, в областном отделении Минтруда знали об особенностях Вики и о том, что она остается одна. К тому же девушка три месяца не ходила в училище.

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"Я спустилась к соседке, – рассказывает Залина, – она стала мяться и говорить, что она не знает, как мне сказать, ну, вот к Вике приходили какие-то мужчины, вот происходили какие-то непонятные здесь... ситуации... Что они пробовали тоже пугать полицией, и Вика, в общем, звала на помощь, и она [соседка] попросила мужа, чтобы он позвонил отцу Вики, но тот отреагировал очень странно, сказал, что он может поделать. И тогда соседи очень удивились и говорят: "Ну, если отец не хочет вызывать полицию, почему мы должны вызвать полицию?"

"Мне потом сказали, что не обязаны мне ничего сообщать, Вика-то ведь совершеннолетняя... Ну ладно, моя дочь плохая, но ведь это ваши дети ходили к ней, показывали потом друг другу видео с ее участием, почему же вам на своих-то детей наплевать?" – удивляется Залина.

Уголовное дело возбудили с огромным трудом только летом – и только по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ни по изнасилованию, ни по кражам (из дома пропали ценные вещи), ни по умышленной порче имущества дела возбуждать не стали.

Викин листок с признаниями и фамилиями полиция забрала с собой и потеряла. Но после жалоб в прокуратуру он нашелся. А Залине стали звонить родители некоторых указанных там парней и говорить, что нагрянувшая к ним полиция вымогала у них деньги, показывая им этот листок. Якобы вместе с полицией денег требовала и сама Залина.

По словам Залины, одна из матерей по наводке полицейских угрожала ей, что напишет заявление на Вику: она, мол, совратила ее несовершеннолетнего мальчика.

Указанные Викой мужчины на допросах говорили, что занимались с ней сексом по обоюдному согласию, более того, инициатором контактов выступала якобы сама Вика. Следователи поверили им, а не словам девушки, которая рассказывала, что иногда ей приходилось "обслуживать" до восьми мужчин кряду.

Результаты судебно-медицинской экспертизы до сих пор неизвестны.

"Видеокамера, которая висит на доме, зафиксировала всех, кто приходил к Вике, – рассказывает Залина. – Но полицейские говорят, что записи якобы не сохранились". Но она сделала копию тех записей и утверждает, что на них все видно.

"Подозреваемые отрицали, что знакомы с Викой, но мы принесли следователю биллинги их звонков и переписку в соцсетях", – рассказывает мама девушки.

Мужчины, вступавшие в интимную связь с Викой, якобы не знали о ее заболевании. Ей, по мнению следствия, при отказе от секса нужно было показывать свои медицинские документы, чтобы мужчины понимали, что вступают в половой контакт с человеком, который находится в беспомощном состоянии.

С началом следствия кошмар не закончился. История получила огласку, попав в СМИ. После этого на Вику вышли кураторы "Синего кита": ей приходили сообщения "Умри, тварь!". Однажды Залина обнаружила у дочери спрятанные лезвия – Вика хотела покончить с собой. Пришлось обратиться к врачам, и девушка две недели провела в психиатрической больнице.

Угрозы Вике поступают до сих пор: после каждого допроса ей обещают, что если она не замолчит, то видео с ее участием выложат в Сеть, "и поимеем всю твою породу". Залина сохранила скриншоты, но следствие не приняло это во внимание.

Мать бьется за свою дочь как может. Она писала во все инстанции, была на приеме у министра МВД Северной Осетии, уполномоченный по правам ребенка также в курсе этой истории. Но никто из насильников до сих пор не задержан.

"Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?" – сказал ей однажды следователь.

Уже пять месяцев семья Дудуевой с детьми-инвалидами скитается по добрым людям. С первого дня возвращения Залина не стала ночевать дома, где полный разгром – разбиты окна и сломана вся мебель.

Уголовное дело, возбужденное летом 2017 года по статье "Насильственные действия сексуального характера", закрыли в начале мая 2018-го "в связи с отсутствием события преступления". Следствие посчитало, что мужчины, которые вступали в связь с потерпевшей, якобы не знали об особенностях ее здоровья, а насильственных сексуальных действий не было, поскольку все происходило добровольно и с согласия девушки.

Но внезапно в конце мая заместитель председателя Следственного комитета России Борис Карнаухов отменил постановление о прекращении этого уголовного дела.

"Учитывая широкий общественный резонанс совершенного преступления", дело передадут из североосетинского СК в Главное следственное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.