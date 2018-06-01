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Все про:изнасилование (609) Россия (69468) аутисты (6)

 "Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли

Несколько месяцев 18-летнюю Вику, страдающую расстройством аутистического спектра, насиловали, по ее словам и показаниям матери, десятки мужчин, а в ее квартире устроили настоящий притон. О кошмаре, который творился с девушкой, знали соседи, социальные службы, родственники, но никто из них не сообщил ни в милицию, ни матери, которая лежала в московской больнице с младшим братом Вики.

Уголовное дело, открытия которого с большим трудом удалось добиться матери Вики, закрыли за отсутствием состава преступления. Но вдруг открыли вновь, сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

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У Залины Дудуевой из Владикавказа четверо детей, у троих из них расстройство аутистического спектра (РАС) – у 19-летней Вики и 15-летних мальчиков. Викина сестра-близнец, единственный здоровый ребенок, учится в Санкт-Петербурге, отличница. Братья Мурат и Руслан ходят во владикавказскую среднюю школу. Шесть лет назад Залина добилась, чтобы ее мальчики учились в обычной школе – именно с этого в Осетии начался эксперимент по социальной адаптации детей-инвалидов.

Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?: во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли 01

Вика не только окончила школу, но и училась на парикмахера в ПТУ. Мама год сопровождала ее, потом девушка освоила еще и поварские курсы. Отец детей ушел из семьи, когда узнал, что у мальчиков, как и у Вики, обнаружили ментальное расстройство. Сама Залина работала в школе, потом переучилась на таможенного брокера, но с 2006 года занимается только детьми.

В начале 2017 года Залина с сыновьями уехала на лечение в Москву. Они должны были вернуться домой через две недели, но у одного из мальчиков ухудшились анализы, и для выяснения причин их направили на обследование в гематологическое отделение Морозовской больницы. Пришлось задержаться в Москве до июня.

Вика осталась дома одна, правда, под присмотром дяди, подруги и отца, который с семьей не живет, но живет во Владикавказе. Девушке тогда исполнилось 18 лет. Когда состояние сына ухудшилось и стало понятно, что в Москве придется задержаться, Залина сразу же позвонила областному замминистра труда и социального развития и попросила помочь ей организовать для Вики сопровождаемое проживание. Такой программы в республике нет, но женщине сказали, чтобы она "не переживала, занималась ребенком в Москве".

"Когда мы вернулись домой, я просто ничего не узнала: все сломано, ценные вещи пропали, на полу валяются использованные презервативы, – вспоминает Залина. – Я спросила Вику, что тут было, а она заплакала. Дала ей ручку, бумагу и попросила обо всем написать".

Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?: во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли 02

Оказалось, что сначала к Вике в квартиру приходили парни с девушками, давали ей немного денег и просили пойти погулять, а квартиру использовали как притон. Потом стали использовать и Вику. Кто-то оставлял ей деньги "за услуги", кто-то сам брал деньги, приводя своих знакомых, фактически заставляя девушку заниматься проституцией. Вику регулярно насиловали, а процесс записывали на видео, чем угрожали ей.

Вот что написала Вика в письме.

"Они регулярно приходили и пили спиртное. Когда я не хотела с ними заниматься этим делом, они меня избивали, ломали мебель, рылись в вещах. Я была знакома с Аликом, он был сосед моей подружки Лины. Потом он прислал ко мне своих друзей. Они приставали ко мне и меня изнасиловали. Потом ко мне стали приходить разные парни и заставляли меня делать подобные вещи (заниматься сексом)".

"Мне угрожали этим видео, говорили, что меня опозорят на весь город, если я не открою дверь".

У Вики очень хорошая память, и она смогла указать многих, кто к ней приходил. Всего в ее списке перечислено больше 20 фамилий. Залина говорит, там есть 16-, 18-, 20-летние парни, есть 35-летние мужчины. Среди них – примерные отцы семейств, воспитывающие малышей, и очень известный спортсмен, гордость Северной Осетии. Все они приходили в их квартиру и пользовались беспомощной девушкой.

"И мне в голову не приходило, что если с Викой что-то случится, то всем будет наплевать. Весь дом знал, что в нашей квартире самый настоящий шалман, что туда таскаются мужики чуть ли не со всей республики, и почему-то все смотрели на это сквозь пальцы. Ни мне не позвонили, ни в полицию…" – возмущается Залина.

Больше всего мать Вики поражает равнодушие окружающих. В подъезде живут двое социальных работников, в областном отделении Минтруда знали об особенностях Вики и о том, что она остается одна. К тому же девушка три месяца не ходила в училище.

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"Я спустилась к соседке, – рассказывает Залина, – она стала мяться и говорить, что она не знает, как мне сказать, ну, вот к Вике приходили какие-то мужчины, вот происходили какие-то непонятные здесь... ситуации... Что они пробовали тоже пугать полицией, и Вика, в общем, звала на помощь, и она [соседка] попросила мужа, чтобы он позвонил отцу Вики, но тот отреагировал очень странно, сказал, что он может поделать. И тогда соседи очень удивились и говорят: "Ну, если отец не хочет вызывать полицию, почему мы должны вызвать полицию?"

"Мне потом сказали, что не обязаны мне ничего сообщать, Вика-то ведь совершеннолетняя... Ну ладно, моя дочь плохая, но ведь это ваши дети ходили к ней, показывали потом друг другу видео с ее участием, почему же вам на своих-то детей наплевать?" – удивляется Залина.

Уголовное дело возбудили с огромным трудом только летом – и только по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ни по изнасилованию, ни по кражам (из дома пропали ценные вещи), ни по умышленной порче имущества дела возбуждать не стали.

Викин листок с признаниями и фамилиями полиция забрала с собой и потеряла. Но после жалоб в прокуратуру он нашелся. А Залине стали звонить родители некоторых указанных там парней и говорить, что нагрянувшая к ним полиция вымогала у них деньги, показывая им этот листок. Якобы вместе с полицией денег требовала и сама Залина.

По словам Залины, одна из матерей по наводке полицейских угрожала ей, что напишет заявление на Вику: она, мол, совратила ее несовершеннолетнего мальчика.

Указанные Викой мужчины на допросах говорили, что занимались с ней сексом по обоюдному согласию, более того, инициатором контактов выступала якобы сама Вика. Следователи поверили им, а не словам девушки, которая рассказывала, что иногда ей приходилось "обслуживать" до восьми мужчин кряду.

Результаты судебно-медицинской экспертизы до сих пор неизвестны.

"Видеокамера, которая висит на доме, зафиксировала всех, кто приходил к Вике, – рассказывает Залина. – Но полицейские говорят, что записи якобы не сохранились". Но она сделала копию тех записей и утверждает, что на них все видно.

"Подозреваемые отрицали, что знакомы с Викой, но мы принесли следователю биллинги их звонков и переписку в соцсетях", – рассказывает мама девушки.

Мужчины, вступавшие в интимную связь с Викой, якобы не знали о ее заболевании. Ей, по мнению следствия, при отказе от секса нужно было показывать свои медицинские документы, чтобы мужчины понимали, что вступают в половой контакт с человеком, который находится в беспомощном состоянии.

С началом следствия кошмар не закончился. История получила огласку, попав в СМИ. После этого на Вику вышли кураторы "Синего кита": ей приходили сообщения "Умри, тварь!". Однажды Залина обнаружила у дочери спрятанные лезвия – Вика хотела покончить с собой. Пришлось обратиться к врачам, и девушка две недели провела в психиатрической больнице.

Угрозы Вике поступают до сих пор: после каждого допроса ей обещают, что если она не замолчит, то видео с ее участием выложат в Сеть, "и поимеем всю твою породу". Залина сохранила скриншоты, но следствие не приняло это во внимание.

Мать бьется за свою дочь как может. Она писала во все инстанции, была на приеме у министра МВД Северной Осетии, уполномоченный по правам ребенка также в курсе этой истории. Но никто из насильников до сих пор не задержан.

"Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?" – сказал ей однажды следователь.

Уже пять месяцев семья Дудуевой с детьми-инвалидами скитается по добрым людям. С первого дня возвращения Залина не стала ночевать дома, где полный разгром – разбиты окна и сломана вся мебель.

Уголовное дело, возбужденное летом 2017 года по статье "Насильственные действия сексуального характера", закрыли в начале мая 2018-го "в связи с отсутствием события преступления". Следствие посчитало, что мужчины, которые вступали в связь с потерпевшей, якобы не знали об особенностях ее здоровья, а насильственных сексуальных действий не было, поскольку все происходило добровольно и с согласия девушки.

Но внезапно в конце мая заместитель председателя Следственного комитета России Борис Карнаухов отменил постановление о прекращении этого уголовного дела.

"Учитывая широкий общественный резонанс совершенного преступления", дело передадут из североосетинского СК в Главное следственное управление ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Источник: https://censor.net.ua/p3069265
 
 
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А у нас? Татк тут ещё орут, что проституцию и наркотики надо легализовть. Да такое тогда на каждом углу будет и вполне законно.
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вийди в ночі в києві на обєздну там їх полчища бігають ! їдеш на фурі станеш води купити то відбитись неможна
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водитель фуры? "Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли - Цензор.НЕТ 2692 когда же ты все успеваешь или из за руля строчишь опусы?
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вже тисячу раз писав що в дома сиджу зараз хворію
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ні стара травма проблеми приносить + так маю хронічну хворобу професійну
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ти ж писав що ти вояк ато з хмельницького,хохлотролляко
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та не, в Украине полицию бы сразу вызвали. Уверен что и там вызывали полицию только в хуйлостане она не для таких дел.
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"Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?" - сказал ей однажды следователь."

Та там вся страна такая...
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як можна насілувати цю хвору дитину ? я от нерозуію такого ну як вона могла возбудити ???? мрак ще часом читаєш згвалтували дитину нариклад 10 років ! як можна сокуситись на дитину ? візьми 100 грн іди в любий гендель там такі сидять прокурані барешні що вони тебе обслужать по овній програмі !!!!!!!!! нє йому давай дитину інваліда ппц
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Назвать их животными, это будет ну очень оскорбительно для животных. "Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли - Цензор.НЕТ 9111
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Не будет. У вас завышенное мнение о животных. Те же львы убивают всех львят, которые не их дети, а если самка не может отбиться при нежелании - ее таки насилуют.
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Лахтинские, что там у вас на расее творится?
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Oljik- проституток и шмар недостаточно (там по обычиям строго) ..... - вот самцы с ума и сходят....

Хорошо что у нас в Украине (за рубежом уже пишут - страна дешевого секс-туризма) с этим проблем нет....
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Иди в ЖО тыпил!
"Строго" у них только напоказ, а в доме полный беспредел и насилие над женщинами, ибо "такое предназначение женщин".
И шмар-проституток у них побольше, чем у нас, но "настоящий джигит" должен переепать ВСЁ что шевелится, иначе он не "джигит".
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Small Jerboa - ха..., за Осетию не скажу - там был только проездом....А вот за бесправие женщин остального Кавказа (мусульман особенно - жил там) отвечу - там женщины рельсы никогда не ложили и асфальт не укладывали.... В сельском хозяйстве работали чай, хлопок - это максимум...

В основном сидят дома и занимаются детьми и мужем..., под охраной мужчин всего семейства... Им прав качать смысла нет - им все и так дают что нужно...
Шмары конечно есть, но это полу легально и о них знает весь город (обычно не местной национальности).... - если женщины хотят погулять, то под разными предлогами уезжают для этого в далекие края, что бы не дай Бог ни кто не узнал...
А насчет джигитов и потрахатся даже с щепкой - так кто же виноват, что у них тестостерона больше?.... - мало пьют, горный воздух, крутые спуски и подъемы, много спортсменов и не много бухариков...
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Дикари, застрявшие в родо-племенном строе... Очевидно, что потерпевшая относится к какому-то захудалому роду - иначе бошками насильников в футбол бы играли...
И с фамилией у них нестыковка по одной букве - а иначе все можно было разрулить...)
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Даже когда "джигит" насилует овцу, то кто виноват?
Разумеется ОВЦА!
Как она имела право вырастить такие мягкие кудряшки и блеять таким красивыг голоском?!!!
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"Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?" Да, хотим, чтоб посадили всех виновных.
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"Залина сразу же позвонила областному замминистра труда и социального развития и попросила помочь".
Возможно, если бы НЕ позвонила и НЕ предупредила - ничего этого и не случилось...
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Багато з цього регіону в Україні воювали і воюють,це така еліта Кацапії.
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Солистка: Космонавта полюбила, космонавту отдалась.
Хор: Ух-ты! Ах-ты! Все мы - космонавты...
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Машка вон Захарова побольше мужиков обслуживает и ничего
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Мерзость...человеческий био мусор...
Это не лечится...
Это утилизируется!
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Скорее азиатский. У кавказцев родо-племенной строй, так они живут и в Европе.
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нормально на раисе это
она даже не собчак "Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли - Цензор.НЕТ 5857
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Толкин со своим Мордором просто отдыхает в нокауте.
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А шо местным прикажите делать? Знаете как овец мало осталось? Ребята в город переселились, негде овечку держать. А проституция нелегальна, негде им шлюху в горах снять
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Обычно кацапы лепят петухов из говна и насилуют их.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Вы хотите, чтобы мы весь город посадили?": во Владикавказе девушку с аутизмом насиловали несколько месяцев - дело закрыли, но затем опять открыли
 
 
 
 
 
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