 Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата совместно со следователями ГСУ СБУ и сотрудниками управления "К" СБУ сегодня разоблачены и задержаны начальник управления по работе с персоналом ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также начальника управления ресурсного обеспечения ГУ ГСЧС в Киеве, которые требовали и получили от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве взятку в виде разницы в стоимости между списанным с баланса ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве автомобиля марки ЗИЛ, реализованного по цене металлолома и рыночной стоимостью указанного автомобиля, а именно 125 тыс. гривен", - написала она.
Кроме того, по ее словам, в ходе расследования уголовного производства также задокументирован факт вымогательства и получения 12.04.2018 начальником управления персонала ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве неправомерной выгоды в виде оригинального руля от раритетного автомобиля марки Москвич 407, который стоит 6000 гривен, за беспрепятственное увольнении из органов гражданской защиты.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как должна была быть проведена спецоперация, чтобы узнать - сколько в списках на убийство?
Наличие сведений о существовании списка уже в некоторой степени обезопасит людей.
Наличие сведений о заказчике убийств уже уничижит любой комментарий паРаши о причинах убийства того или иного видного человека и сведёт на нет усилия по дестабилизации.
Оперативная работа в Одесском доме профсоюзов свела на нет попытку провокации паРаши и дело было в разъяснении - какую картинку хотела создать паРаша из своих очередных сракальных жертв...
В том и различие в нашем понимании, что для меня существует ещё - завтра, а не сиюминутная реакция...