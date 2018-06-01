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Все про:взятка (3826) коррупция (7131) Сарган (255) ГСЧС (1532) металлолом (114)

 Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО

На получении взятки в 125 тыс. гривен попались начальник управления по работе с персоналом ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также начальник управления ресурсного обеспечения ГУ ГСЧС в Киеве.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

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"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата совместно со следователями ГСУ СБУ и сотрудниками управления "К" СБУ сегодня разоблачены и задержаны начальник управления по работе с персоналом ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также начальника управления ресурсного обеспечения ГУ ГСЧС в Киеве, которые требовали и получили от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве взятку в виде разницы в стоимости между списанным с баланса ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве автомобиля марки ЗИЛ, реализованного по цене металлолома и рыночной стоимостью указанного автомобиля, а именно 125 тыс. гривен", - написала она.

Кроме того, по ее словам, в ходе расследования уголовного производства также задокументирован факт вымогательства и получения 12.04.2018 начальником управления персонала ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве неправомерной выгоды в виде оригинального руля от раритетного автомобиля марки Москвич 407, который стоит 6000 гривен, за беспрепятственное увольнении из органов гражданской защиты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган 01
Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган 02
Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган 03

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Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069245
 
   
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Точно, спецоперация - произнести 2 миллиона раз слово спецоперация, чтобы за этим потоком забыли, что заказчик неудавшегося убийства - Хуйло.
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Так претензия должна быть к публичным персонам. Или нет?
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И в чём претензия? Что-то слабо просматривается претензия за обгаживанием спецоперации по предотвращению убийства...
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Обгаживание топорно сделанного мероприятия? Это из-за которого сегодня дают разъяснения за закрытыми дверьми дипломатам G7? Да не в жизнь, отлично сработали, мастера.
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По-моему, очевидно, что спецоперация продолжается и заключается в разъянении её необходимости именно в таком виде.

Как должна была быть проведена спецоперация, чтобы узнать - сколько в списках на убийство?
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Продолжение спецоперации заключается в разъяснении ее необходимости Списка в деле нет, пока это слова Прокуратуры и СБУ, наличие списка ничего не меняет, объект ликвидации там граждане РФ, бывшие или нынешние, те, что активисты или сотрудники спецслужб РФ. Что это изменит? Их возьмут под охрану? Значит, ударят по тем, кто не в списке, а ресурсы то у наших не безграничны. Вы охраняйте этих, вот Вам список, а мы ударим по другим, отвлекая Ваши ресурсы. Это ведь тоже резонный вариант. Все значимые персоны - потенциальные мишени и список ничего не даст. Это бред, придуманный для общественности.
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Т.е. объяснение должно быть не концом спецоперации, а началом? Может с посещением посольства паРаши?
Наличие сведений о существовании списка уже в некоторой степени обезопасит людей.

Наличие сведений о заказчике убийств уже уничижит любой комментарий паРаши о причинах убийства того или иного видного человека и сведёт на нет усилия по дестабилизации.
Оперативная работа в Одесском доме профсоюзов свела на нет попытку провокации паРаши и дело было в разъяснении - какую картинку хотела создать паРаша из своих очередных сракальных жертв...
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Не передергивайте. Вы сказали ясно - объяснение ее необходимости. Какая такая была необходимость имитировать убийство при таких расклада? Это Вам никто здраво не объяснит. Наличие списка не обезопасит. Об этом уже сказал Выше. В операции и ее объяснении видна куча глупостей и нестыковок. И это тоже факт.
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Мне как ещё объяснить, что о результатах спецоперации ещё рано делать выводы и оценки?
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Не надо, не объясняйте, если Вы не видите что есть уже сейчас, а информации было много, то мы просто не найдем точки соприкосновения, а анализировать глупости, что всплыли по состоянию на сегодняшний день слишком долго, да и бесполезно, раз Вы их не видите, значит нет смысла дальше продолжать диалог.
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Ещё раз - сейчас это - сейчас... И кто только что упоминал о закрытой встрече СЕЙЧАС "Это из-за которого сегодня дают разъяснения за закрытыми дверьми дипломатам G7?"?
В том и различие в нашем понимании, что для меня существует ещё - завтра, а не сиюминутная реакция...

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125000 за голимый гроб??? Кому он нахрен нужен?
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А сколько должен стоить б/у автомобиль с цистерной и дополнительными местами пассажиров?
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Лично меня просто смешат размеры взяток по Киеву...Это,видно,ДВОРНИКИ АВТОПАРКА ШАЛЯТ... Рюбята,пасите тех,кто миллионы звиздит каждый день. Без них и холопы притихнут...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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