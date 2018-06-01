 Чиновники ГСЧС в Киеве погорели на взятке в 125 тыс. грн за списание на металлолом служебной техники, - Сарган. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

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"Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата совместно со следователями ГСУ СБУ и сотрудниками управления "К" СБУ сегодня разоблачены и задержаны начальник управления по работе с персоналом ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также начальника управления ресурсного обеспечения ГУ ГСЧС в Киеве, которые требовали и получили от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве взятку в виде разницы в стоимости между списанным с баланса ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве автомобиля марки ЗИЛ, реализованного по цене металлолома и рыночной стоимостью указанного автомобиля, а именно 125 тыс. гривен", - написала она.

Кроме того, по ее словам, в ходе расследования уголовного производства также задокументирован факт вымогательства и получения 12.04.2018 начальником управления персонала ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве от заместителя начальника управления - начальника отдела гражданской защиты Деснянского РУ ГУ ГСЧС в Киеве неправомерной выгоды в виде оригинального руля от раритетного автомобиля марки Москвич 407, который стоит 6000 гривен, за беспрепятственное увольнении из органов гражданской защиты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.







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