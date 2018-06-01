 20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом говорится на сайте Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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В помещении было несколько игровых залов: зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.

30 мая правоохранители провели санкционированные обыски. В результате - изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17,4 тысяч долларов США.

На момент проведения процессуальных мероприятий, кроме персонала, в казино также находились игроки.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УКУ.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

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