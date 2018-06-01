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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:игорный бизнес (253) казино (88) Киев (15936) Нацполиция (7522)

 20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Оболонском районе Киева правоохранители разоблачили подпольное казино.

Об этом говорится на сайте Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

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В помещении было несколько игровых залов: зал с игровыми автоматами, залы для игры в покер и рулетку.

30 мая правоохранители провели санкционированные обыски. В результате - изъяли 20 столов для игры в покер, 6 рулеток, 56 игровых автоматов и 17,4 тысяч долларов США.

На момент проведения процессуальных мероприятий, кроме персонала, в казино также находились игроки.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УКУ.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.

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20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 01
20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 02
20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 03
20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 04
20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 05
20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони 06

Источник: https://censor.net.ua/p3069209
 
   
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пилять, кто заголовки пишет? Типа накрыла, и теперь крышует.
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Вот это подпольщики так подпольщики! Такие хоромы под самым носом у гестапо... А те, которых при совке пиарили - просто лузеры, только и могли что листовки по ночам клеить...
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А может и местный покерматч. Короче Фулл хаус господа
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И как это менты на него вышли? Не иначе, вывеску наконец прочитали.
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а кого хлопнули - не пишут,завтра клиенты опять спокойно шпилить будут..
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Так в каждом городе почти открыто, все знают, под вывесками Национальной лотереи или ещё чего либо и никто ничего не может сделать, крыша наверху хорошая.
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Да за ТАКУЮ операцию, мало того что всем внеочередное звание,еще и квартиру нужно! Орлы! Вот милиция! Вот Орлы! А вакову Памятник нужно на Майдане! Вот заживем теперь! А зрадофилы кричат ,собаки,что все пропало! Страна то какая! Вах!!
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Отправить наших придурков в Лас-Вегас или Макао, вот там для них море работы)
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Накрили комуноригівську піпдпільну гральню- сра**** ню, дохід якої надзвичайно аеликий !! Браво хлопці , так тримати!!
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тіпа позавчора не знали що там казено?
чи воно було не аваковське?
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Вчера в казино еще спецоперация продолжалась...)
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Уже отпустили с извинениями что ошиблись адресом???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия20 столов для покера, 6 рулеток и $17,4 тыс.: полиция накрыла подпольное казино на киевской Оболони. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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