 "Может, пора позаботиться о народе!" - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский блогер Necro Mancer со ссылкой на страницу в соцсети пропагандиста Сергея Белоуса, который именует себя Джон Траст.
Блогер опубликовал скриншот поста, в котором псевдожурналист пишет, что "нигде нет бензина", а "если и есть редкие места, то - по талонам". Он также возмущенно добавляет, что оккупантам "пора позаботиться о народе" и задается вопросом, как ему теперь "ездить на съемки".
Фото - ghall.com.ua
Хотя есть наверное тоже
прям до слёз.
путен, войска ввёл, дай же бензина, козлина.
можно ж и поползать немного....
до лучших времён.
БЕНЗИНА НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ !
Обсе сообщит, что скорым данецким помощам неначем ездить на вызовы до
балеющих данецких пенсианеров.
Красный крест пришлет 500 тонн бензина сегодня же.
ждем инфу от туки про тамженашилюди.
источник
хворійуяві приблизно так все і виглядає - вони як в Матриці приєднані до альтернативної реальності і коли будуть відключені буде ломка, як після героїну.
Исторический случай: в бухгалтерии совхоза висел лозунг "Жить стало лучше, жить стало веселей" (И. Сталин). И кто-то красным карандашом приписал "у" - мол, Сталину жить стало веселей. Виновника даже не искали - отправили в лагеря всю бухгалтерию.
ми сини батрацкіє, ми за руцкій мір, нас відьот пад знамінєм красний камандір!
путєн, памагі!
Хотя, так оно и будет. Придет время, Украина возьмет под контроль все эти резервации. И начнется... "Вы нам далжны!"... Восстанавливать убитые регионы будут все, но только не эти "кормильцы"
Сцуко, как же я вас ненавижу!.. В Одессе начался курортный сезон, и уже потянулись стайки данецких упырков на летнюю релаксацию. Вчера в Фоззи видел двух таких мамаш с характерным гыканьем. Две необъятные домны затаривали тачки жратвой и пойлом. Тычут пальцем в окорок и у продавца спрашивают, "а ета чьто значит - окист?"
С одной стороны как бы территориями разбрасываться не комильфо, плюс дело принципа - не уступать кацапам.
С другой стороны - если бы не вышеназванные обстоятельства, то бамбасо-лугандонскую ваторезервацию хорошо бы ампутировать нахрен, пусть бы себе жили в своих ДНР-ЛНР. Данные регионы не имеют глубокой украинской истории (тем более их население), практически до конца 19 века, пока не начался индустриальный и железнодорожный бум, это вообще был no man's ground, не считая немногочисленных поселений на берегу Азовского моря.
Одна мысль о реинтеграции ЭТОГО (и ЭТИХ) обратно в Украину вызывает безудержное отвращение
Коктебель - мой любимый (после Гурзуфа) крымский поселок, прямо сейчас. Коктебель, бляха-муха, где в конце мая народу полнёшенько было.
Стоунпанк (англ. stonepunk: stone - «камень») описывает мир каменного века, где герои живут в период неолитической революции и сооружают функциональные изобретения из пригодных для своего времени материалов. Примеры: мультсериал «Флинтстоуны» (1960-1966), фильм Роланда Эммериха «10 000 лет до нашей эры» (2008) и т.д.
Я ни на что не намекаю, но...
А нашему Генштабу звоночек.
=20,40грн. Де в нас 95ий по таким цінам? Срочно нада їх руководству повишать ціну до риночної.
пусть переходят на уголь. у них теперь его много..
БаМбас станет энергонезависим))
Ехай тудою