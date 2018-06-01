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Все про:бензин (229) Донецк (5937) оккупация (6566)

 "Может, пора позаботиться о народе!" - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина. ФОТО

В оккупированном Россией Донецке уже который день наблюдается дефицит бензина и огромные очереди на АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский блогер Necro Mancer со ссылкой на страницу в соцсети пропагандиста Сергея Белоуса, который именует себя Джон Траст.

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Блогер опубликовал скриншот поста, в котором псевдожурналист пишет, что "нигде нет бензина", а "если и есть редкие места, то - по талонам". Он также возмущенно добавляет, что оккупантам "пора позаботиться о народе" и задается вопросом, как ему теперь "ездить на съемки". 

Может, пора позаботиться о народе! - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина 01

Может, пора позаботиться о народе! - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина 02

Фото - ghall.com.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3069193
 
   
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Зато бИндеровцы не режут и не едят русскоязычных младенцев и беременных пенсионеров...
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беременных пенсионеров насиловали вроде бы бандровцы
Хотя есть наверное тоже
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Сначала насиловали, а потом фаршировали снегирями, задували монтажной пеной и ели.
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ток заскринил.орфография сохранена. вот и новые украинцы рожденные в дауэнэрии от кого только... ихтамнетов?

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на рабсии жэ не платят деЦкие и вообще как не комильфо у хуйла просить, он сирии помогает, хай биндеры платят
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Похож) интересно куда делись выблядки моторолы , а в целом тенденции печальные. Они плодятся там, и потом едут свидетельство о рождении в Украине получать, суд на основании жопоподтирки из днр выдает. Потом выплаты плотють. Я бы вообще нашей пропаганде по попе дал бы ремешком. Вот что раскручивать надо. Социальные проблемы это же суть этого дерьма,под названием лднр. В общий доступ вываливать и популяризировать это мракобесие. А то в ватных пабликах сидят дарагие рабсияне, с луны упавшие, и думают шо лднр это передовые технологии. А по по сути они камнями скоро будут жопы подтирать. Я вас уверяю - сделай Рада законопроект о лишении всех там гражданства или отказа этих территорий, как их можно будет бомбить. И не потому что биндеры кровожадные. Ввиду того, что все ГРАЖДАНСКИЕ свалят в Украину. Останутся одни обдроченцы и ихтамнеты. Потому что понты - понтами, а пэнсии и соцвыплаты дороже всего. Вы видели как они взбурлили перед росиянскими пенсиями и 9 мая? Так вот они там все разнесут к херам, если факт потери халявных выплат от фашистов замаячит на горизонте.. Все ценности это - пенсии и хуйло
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То ли было бы, если бы наша власть была реально патриотичной и блокировала аккупантов реально. Без света, воды, продуктов - даже ватаны поняли бы , шо шото здесь не то((
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Таня , вы шо? Щас ОБСЕ и " журналисты без границ " начнут орать про злых бендеровцев. 😀😀😀😀
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до чего же вас жалко....
прям до слёз.
путен, войска ввёл, дай же бензина, козлина.
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Вставать с колен можно и без бензина, не нойте!
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вопрос - зачем вставать?
можно ж и поползать немного....
до лучших времён.
БЕНЗИНА НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ !
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О-о-о,седня порошенки-туки-ахметки организуют доставку гуманитпрного бензина в данецк.

Обсе сообщит, что скорым данецким помощам неначем ездить на вызовы до
балеющих данецких пенсианеров.

Красный крест пришлет 500 тонн бензина сегодня же.

ждем инфу от туки про тамженашилюди.
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Обратитесь в лигу сексуальных меньшинств.
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Бензин вряд ли, но вазелин могут дать - тоже нефтепродукт
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Бензин по талонам... Феерично, что следующее будет по талонам?
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теперь понятно почему Моторыло взорвался . без талона в лифт зашел
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Как напейсал скрепный поэт Шляпников - "горлом в коме встанут слёзы..." (с)
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Помню как лугандонцы рассказывали, как они кормят всю Украину и все их предприятия ориентированы на торговлю с Рашкой! Могу посоветовать продать Рашке всю произведённую вами продукцию (как планировали) и на вырученные деньги купить бензина, это же так просто!
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Тю, бензин, це ж не телевізор, а ну бігом по норах.
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В моїй хворій уяві приблизно так все і виглядає - вони як в Матриці приєднані до альтернативної реальності і коли будуть відключені буде ломка, як після героїну.
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вот свиньи . вечно не довольны . главное парад им на 9-ое устроили . это ли не забота . а они опять ноют "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 3928
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Якщо дадуть бензин, то ним заправиться НАТО. Не треба бензин!
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))) ага, это же прямая возможность заправлять танки всу и нато при наступлении!
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Ага, это они так уже специально готовятся к наступлению ВСУ, шоб тем не было чем заправлять свои танки, БМП и другие натовские автомобили... "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 188
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Ребят, вы бы уже определились! Хотели же вернуться в СССР! А Советского Союза без дефицита не бывает (как очевидец говорю)!
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Очевидец в итальянских сапогах. летом. троллю )
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там в Италии все поголовно на старух засматриваются...)))\инфа 100% - а не 146...)))\
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пусть у хунты попросят- бак за алкочленца "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 8678
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свешилась мечта идитов, можно спокойно умерть в Расеи.
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Запрягайте Лаврова, Машу Захерову, и, гулять, так гулять - Ксюшу Собчак. Можно тройкой. Какой донбассит не любит быстрой ...зды?
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И чтоб совсем уж был дичайший чад кутежа во мгле ада, например - Елену Мизулину
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Если Мизулину запрячь - он назад поедет. За счет скрытых резервов.
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Значит, надо уравновесить вяликим гееборцем всея руси, преподобным милоновым "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 7240
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Бензину вам нефата? А так - то жить можна? Ну, привикнете.
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Жалуются ,это они ещё украинскую коммуналку не платили ....
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не на много от твоей сызранской отличается....
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этот идиот не понимает, что даже если расстрелять всех владельцев заправок, то бензина в лугандонии больше не станет
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Тут есть важный нюанс: в скрепном мире расстрелять/посадить - это не только средство, но ещё и самоцель.
Исторический случай: в бухгалтерии совхоза висел лозунг "Жить стало лучше, жить стало веселей" (И. Сталин). И кто-то красным карандашом приписал "у" - мол, Сталину жить стало веселей. Виновника даже не искали - отправили в лагеря всю бухгалтерию.
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етож как жиж, ми жиж на ріфірєндуй хаділі!
ми сини батрацкіє, ми за руцкій мір, нас відьот пад знамінєм красний камандір!
путєн, памагі!
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Прочитал заголовок и подумал, что это адресовано Украине
Хотя, так оно и будет. Придет время, Украина возьмет под контроль все эти резервации. И начнется... "Вы нам далжны!"... Восстанавливать убитые регионы будут все, но только не эти "кормильцы"
Сцуко, как же я вас ненавижу!.. В Одессе начался курортный сезон, и уже потянулись стайки данецких упырков на летнюю релаксацию. Вчера в Фоззи видел двух таких мамаш с характерным гыканьем. Две необъятные домны затаривали тачки жратвой и пойлом. Тычут пальцем в окорок и у продавца спрашивают, "а ета чьто значит - окист?"
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Вот я ж о чём говорю - с ОРДЛО дилемма.
С одной стороны как бы территориями разбрасываться не комильфо, плюс дело принципа - не уступать кацапам.
С другой стороны - если бы не вышеназванные обстоятельства, то бамбасо-лугандонскую ваторезервацию хорошо бы ампутировать нахрен, пусть бы себе жили в своих ДНР-ЛНР. Данные регионы не имеют глубокой украинской истории (тем более их население), практически до конца 19 века, пока не начался индустриальный и железнодорожный бум, это вообще был no man's ground, не считая немногочисленных поселений на берегу Азовского моря.
Одна мысль о реинтеграции ЭТОГО (и ЭТИХ) обратно в Украину вызывает безудержное отвращение
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Козло-турыст повалил по козло-мосту в козло-крым крымить ср#ку "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 3381
Коктебель - мой любимый (после Гурзуфа) крымский поселок, прямо сейчас. Коктебель, бляха-муха, где в конце мая народу полнёшенько было.
"Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 4079
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если по правде, то народу там много. Просто все ушли в казино фишки метать "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 3243
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"Казино" - это они теперь так сортир называют, а "фишки метать" - аналог "откладывать личинку" или "давить глину"? "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 940
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Через пару часов как раз собираюсь пообедать, надо будет отбивные погуще горчицей намазать, чтоб аж разрыдаться в поддержку ордлятины Бамбаса "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 5826 )))))))))
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Да как это не печально, но в прошлом году туристов там было дохерища
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да, гоблин гаварил, шо аж за шесть миллионов перевалило. Вода круглые сутки очищенная из кранов прет, электрика зашкаливает. И ваабче, там камунизм
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Перепрошую, не вода, а пиво! І не якісь 6 мільйонів, а 100500 мільйонів і це лише у березні!
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Причому відкриваєш холодну воду - йде пиво, а гарячу - настоянка глоду "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 6200
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В том числе из Украины...в каждом городе кучу Объяв и автобусы идут забитыми
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а шо ж ты думал, рузкий лазурный берег со всеми удобствами во дворе .... У нас в очередь на автобусы в крысм записывались еще с марта, многие платят двойной тариф
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Среди так называемых "панковых" направлений в искусстве (киберпанк, стимпанк, дизельпанк, биопанк, атомпанк, клокпанк и т.д. - собственно, вот: производные киберпанка) есть и такое:

Стоунпанк (англ. stonepunk: stone - «камень») описывает мир каменного века, где герои живут в период неолитической революции и сооружают функциональные изобретения из пригодных для своего времени материалов. Примеры: мультсериал «Флинтстоуны» (1960-1966), фильм Роланда Эммериха «10 000 лет до нашей эры» (2008) и т.д.

Я ни на что не намекаю, но... "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 5472
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Сливайте топливо с Уралов, Камазов и бронетехники. Оно все там.
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Видать Лугандон решил все свои танки и мототачанки заправить горючкой - на биомассу не осталось.
А нашему Генштабу звоночек.
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пусть следуют советам Василия Алибабаевича - ослинная моча им в помощь
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...так вот пачіму на кримскам масту нєма машин...бінзіна нєту...
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Чому вони "вазмущаютсця"? бензину не хвата? Так ціни ж низькі: 51 рубльХ0,40грн/рубль=
=20,40грн. Де в нас 95ий по таким цінам? Срочно нада їх руководству повишать ціну до риночної.
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Весь лугандон - в дурашу, але без нашої землі!!!
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тю..
пусть переходят на уголь. у них теперь его много..


БаМбас станет энергонезависим))
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Дык это. Референдум о выходе из дыныры и лугандонии. Ну и бензинчик появится. Делов то. Или рашку боятся?
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мда, а бенз у них дешевле чем у нас жесть
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ага, и биндеровцев нету...
Ехай тудою "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 1666
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Jey- у них все дешевле, газ по 1,10 грн., свет по 26 коп. - не понятно кто под оккупацией, учитывая то что там половина вообще не платят, ничего мы заплатим, там же наши люди.
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иди это на Куликово поле расскажи, тебя поддержат
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Ага, как раз с ихней зарплатой на 100 литров в месяц и хватит. Тока эти литры надо еще найти. "Може, час подбати про народ!" - в окупованому Донецьку скаржаться на відсутність бензину - Цензор.НЕТ 5146
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В дырляндии нет никакого народа. Там лишнехромосомная биомасса
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Немцы, французы и англичане тоже удивляются дешевому украинскому бензину, но переезжать к нам на пмж вовсе не собираются.
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Ну так дайте задание Вагнеру отбить в Сирии у пиндосов месторождение нефти. В прошлый раз у них почти получилось.
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Причем на убой в Хишаме тогда первыми бросили как раз роту из жителей дрыныны, именно их разбили первыми.
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'' Народ Домбаса''..... Захарка ослиной мочой заправит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Может, пора позаботиться о народе!" - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина. ФОТО
 
 
 
 
 
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