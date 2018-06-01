 "Может, пора позаботиться о народе!" - в оккупированном Донецке жалуются на отсутствие бензина. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский блогер Necro Mancer со ссылкой на страницу в соцсети пропагандиста Сергея Белоуса, который именует себя Джон Траст.

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Блогер опубликовал скриншот поста, в котором псевдожурналист пишет, что "нигде нет бензина", а "если и есть редкие места, то - по талонам". Он также возмущенно добавляет, что оккупантам "пора позаботиться о народе" и задается вопросом, как ему теперь "ездить на съемки".

Фото - ghall.com.ua