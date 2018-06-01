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 ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

31 мая в Сумах приземлился санитарный самолет АН-26 Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На его борту находились трое мальчиков, которые в составе детской футбольной команды попали в ДТП на территории Республики Беларусь 13 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По даннм ведомства, утром 31 мая медицинский самолет ГСЧС отправился в город Брест, а уже в 15:03 прибыл в пункт назначения - в Сумы. В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП в Беларуси: водитель, перевозивший украинских детей, задержан

Спасатели помогли транспортировать детей в медицинские автомобили, а затем сопровождали кареты скорых в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину 01
ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину 02
ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину 03
ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину 04
ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

Напомним, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии). В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в трагическую ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/p3069186
 
 
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