 ДТП с детской футбольной командой в Беларуси: авиация ГСЧС доставила троих ребят в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По даннм ведомства, утром 31 мая медицинский самолет ГСЧС отправился в город Брест, а уже в 15:03 прибыл в пункт назначения - в Сумы. В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники Службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики.

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Спасатели помогли транспортировать детей в медицинские автомобили, а затем сопровождали кареты скорых в Сумскую областную детскую клиническую больницу.











Фото: пресс-служба ГСЧС

Напомним, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии). В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса. В Сумской области прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в трагическую ДТП.