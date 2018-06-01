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Все про:Грузия (3397) митинг (2241) протест (4253) убийство (4868)

 Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани. ФОТО

В Грузии проходит акция протеста с требованием отставки правительства. Недовольство общественности вызвало дело об убийстве 16-летнего парня в драке в центре Тбилиси в декабре 2017 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал грузинский журналист Димитри Авалиани, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас опять случится революция, это будет революция этого человека. У Зазы Саралидзе 1 декабря убили 16-летнего сына - подростки в драке в самом центре города. Спустя шесть месяцев расследования и судебного процесса суд объявил, что убийцу его сына не нашли. Поддержать его вышли десятки тысяч человек. Митинг на Руставели продолжается. Требование - отставка правительства. Даже срочная отставка главпрокурора не спасла власти. Все-таки у терпения всегда бывает предел. Нормальная судебная и правоохранительная система - однозначное и четкое требование общества", - рассказал он.

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Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани 01
Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани 02
Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани 03

Источник: https://censor.net.ua/p3069176
 
   
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Так бабченко жив же, чего кипишевать
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И вот, на третий день, спецоперация СБУ завершилась.
(Евангелие от Луценка)
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на руках походу заблудшая овца
которую спасли)
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это митинги агентов кремля на деньги курченко
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Продолжают копать под реформы Саакашвили?
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И это после того как Михо провел прекарсные реформы?
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дык он сейчас там прячется от грузин
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теперь прочти свое первое умозаключение и убейсяапстену
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А реформы это - постоянное присутствие пастуха-реформатора или законы?
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именно по этому он боится грузинского правосудия?
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Молодцы грузины, чуть что сразу показывают свое мнение. У нас пачками людей внедорожники блатных и крутых давят, карманные облэнерго цены задирают как хотят - хоть кто вышел...
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Це та система яку так успішно реформував святий Міхо? Бгггг.
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однозначно, их же 144 и все потужни и успешные
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це, звісно, дуже вагомі аргументи на захист "успєшнаго ріхворматора"
Міхо прійдьот - парядак навідьот!
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144 рэхвормы михо провел в Украине？ однако！
Сотри палево, сойка😀
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ну, якщо вже ми перейшли на пташині прізвиська, то тобі підійде - дятел
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"ваші реформи"????
а яке ти маєш відношення до реформ?
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действительно. они ведь, реформы, не для меня и других жителей страны и налогоплательщиков делают, а для себя их придумывают
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ні, не для тебе
для тебе буде робити путєн (теж, доречі, дуже успішний реформатор, душелюб і людовєд)
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Мітинг із вимогою відставки уряду, реформи судової та правоохоронної систем відбувається в Тбілісі, - журналіст Аваліані - Цензор.НЕТ 7154 для тебе, не переймайся, ось газ тобі рехформірований в трубу пустять по 11 000 грн, воду по 25 грн, світло по два гривні, податки підіймуть ще трохи, акцизи, і буде тобі щастя. а там що далі - подчиняйся, потом обжалуй, повоняешь и заткн'шься (с)
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так, бо вони і при такій ціні коштують значно дорожче
а ти, поборнику успішних рехворм, мабуть, хотів залишити держдотацію і кричати, що ніхто не бореться з корупцією?
ти справді тупий, чи свідомий ворог?
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та ви шо????
а як жиж: "успєшний ріхворматор"?
як жиж: "борцун з бариґами" та "прімєр для всєх"?
ех!..
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Прокурор ушел в отставку, премьера забросали бутылками.
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Может в Грузии настоящие не рабы. В Украине нерабы оказались подделкой.
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именно поэтому Михо от них скрывается по всему миру.
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может и вы кацапы не рабы - та не, фантастика...(с)
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Может ты прогуляешься нах,крепостной?
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Грузинам не хватает президента Порошенко и его реформ. Каждый украинец , глядя на грузин, может понять, как ему повезло с президентом Порошенко.
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Если Порошенко лижет такой борец за свободу как Бабченко, остальным смертным сам Бог велел.
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а шо це якась фальшивка тут вякає
ти - ніхто, і звати тебе - ніяк
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В чем тот перебор? В Украине уровень жизни растет стремительным домкратом. Только слепой этого не видит.


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звісно! бо зростання добробуту під час війни - це поширена світова практика
ай-ай-ай, порошенку, шо не зробив гризодупова багатієм!
от жиж бариґа!
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ну ты тут не прав - даёт же здесь заработать Костику на хлебушек...)))
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Главное Гундяй, что бы не зарплаты хватало человеку, а человека зарплате. Никогда не трать больше, чем ты получаешь и будет тебе счастье. Впрочем, кацапам это не понять. Президент Порошенко сделал богатыми много хороших людей. Сейчас Коболев и четыре его товарища разделять между собой 60 миллионов долларов заслуженной премии. И станут по настоящему богатыми людьми. Ты же Гундяй до конца жизни останешься нищебродом, как бы ты здесь не корячился. Почувствуй разницу, кацапчик. Мітинг із вимогою відставки уряду, реформи судової та правоохоронної систем відбувається в Тбілісі, - журналіст Аваліані - Цензор.НЕТ 973
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Гризодупо , от чесно , тобі за ці висери платять чи ти просто ідіот?
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А в чем высеры, Владимирович? Разве могли украинцы при Януковиче себе позволить европейские цены и тарифы? Говно вопрос, понятно что не могли, потому что жили бедно. А сейчас у украинцев цены как в Европе и никто не возмущается. Ты не думал почему? Да просто потому, что украинцы могут их платить. Так в чем я не прав?
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Графиня срашивает у служанки в октябре 1917г. Что за шум на улице?
- Люди митингуют, требют что бы не было богатых.
- Странно, я всгда считала что бы не было бедных.
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Ну дык графья они такие... Не понимают, зачем быдлу требовать хлеба, если можно есть пирожные...)
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ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что на митинге в Тбилисо, НИ КТО НЕ ЗОВЁТ В ГРУЗИЮ "великого реформатора" Михо. В отличии от наших полуидитов. Помните, полуидиоты - ОН УЛЕТЕЛ, И ВСЁ.
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Для уточнення. Ви були на мітингу в Тбілісі? Відставка уряду Сакартвело вже факт (бо лише після неї можна когось звати)? Як би я не ставився до М.Саакашвілі, але нам ще до його досягнень далеко.

Про себе: мені не подобається п.Саакашвілі за його популізм та часом непотрібну імпульсивність, що виливається у неконтрольованих словесних викрутасах. Звісно, що я не хотів би мати такого президента (чи прем'єра). Але картвели можуть мати иншу думку.
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Дополнение - они также требуют реформы "идеального" реформирования...
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Ідеального реформування не може бути, без реформування совка в кожному з них. М.Саакашвілі зробив спробу. Багато що вдалося. Але, як кажуть в теорії автоматичного керування, система виявилася на межі стійкості й не мала достатнього запасу. Невелике збурення зможе вивести її з рівноваги. (вибачте за технічні терміни). Поки був п.Саакашвілі -- система працювала. Але, як я зрозумів, відбувся реванш. Результат не забарився. Претензії не до п.Саакашвілі.
P.S. Для ідеального реформування треба запровадити протестантську етику. Глибоко впровадити. Без бажання кожного з громадян просто не обдурювати свого сусіда/клієнта нічого не вийде.
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С какого боку тут Михо? Да и в Украине его никто не звал,кроме пэци. А начал рассказывать про соевые махинации-сразу враг. Пэця жалеет наверное. Так что не надо здесь лепить,чего нет.
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С того бока, что они требуют реформы реформированного...
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"Да и в Украине его никто не звал,кроме пэци." - а кого это через границу на руках переносили?
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Это не начало. Начало было приглашение пэцей в Украину,предоставление гражданства и назначение губернатором в Одессу. Зачем? Чтобы теперь грязью поливать,потому что неугодным стал?
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А где обкуреный амстердамский скиталец? Почему не на барикадах? абассамшись?
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"У Зазы Саралидзе 1 декабря убили 16-летнего сына - подростки в драке в самом центре города. Спустя шесть месяцев расследования и судебного процесса суд объявил, что убийцу его сына не нашли."
Источник: https://censor.net.ua/p3069176

Бывает, что правоохранители не находят виновников после драк. Или были известны подозреваемые, но их не задержали?
Явно мало информации об этой истории.

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Саме так. Але, напевне, недовіра до прокуратури настільки велика, що на такі нюанси вже не звертають увагу. Маленька Сакартвело. Уявляю, який рівень кумівства та корупції там теоретично можливий.
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после прочитанного возникает пара вопросов

1) А что каждый раз когда следователи протупили . та даже и завалили расследование нужно обязательно выходить на площадь и непременно требовать отставки правительства ? на меньшее не согласны ?

2) реформировать Судебную систему . так ее вроде Карлсон целых два срока реформировал . или все таки нет ? можно конечно сказать что Миха и его реформы были замечательны это люди поменялись и все изменилось . но пардон . что это за такая судебная реформа что каждый новопришедший чиновник может законы прогибать под себя ?

1)
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Гы, так правоохранительная система Грузии давно успешно реформирована величайшим реформатором всех веков и народом Сракашвилем! Об этом зрадуны тут орали во всю глотку. Наверное грузины не знают об этом...
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А что это порохоботы так дружно начали МИХО в дерьмо макать ,дело в том что статья о том что люди вышли отстаивать свои прав это настоящее гражданское общество,как везде в западном мире люди отстаивают свои права если считают что государство не право , сейчас Румыния также кипит после решения конституционного суда отстранить от должности главу антикоррупционного комитета ,а здесь тиш и блаж ротердам плюс все карманы у народа вывернул единственное порохоботы радуются батончик за щеку растет в размерах вот и дружно сосут и поливают всех кто против этой феодальной системы правления а ля РОшен
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Пётр Алексеич не допустит такого, он верный ученик Владимира Владимировича и знает как буянов усмирить...вон грузинского реформатора куда загнал....молодец!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМитинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани. ФОТО
 
 
 
 
 
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