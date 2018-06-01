 Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал грузинский журналист Димитри Авалиани, передает Цензор.НЕТ.

"Если у нас опять случится революция, это будет революция этого человека. У Зазы Саралидзе 1 декабря убили 16-летнего сына - подростки в драке в самом центре города. Спустя шесть месяцев расследования и судебного процесса суд объявил, что убийцу его сына не нашли. Поддержать его вышли десятки тысяч человек. Митинг на Руставели продолжается. Требование - отставка правительства. Даже срочная отставка главпрокурора не спасла власти. Все-таки у терпения всегда бывает предел. Нормальная судебная и правоохранительная система - однозначное и четкое требование общества", - рассказал он.

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