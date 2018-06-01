 Митинг с требованием отставки правительства, реформы судебной и правоохранительной систем проходит в Тбилиси, - журналист Авалиани. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал грузинский журналист Димитри Авалиани, передает Цензор.НЕТ.
"Если у нас опять случится революция, это будет революция этого человека. У Зазы Саралидзе 1 декабря убили 16-летнего сына - подростки в драке в самом центре города. Спустя шесть месяцев расследования и судебного процесса суд объявил, что убийцу его сына не нашли. Поддержать его вышли десятки тысяч человек. Митинг на Руставели продолжается. Требование - отставка правительства. Даже срочная отставка главпрокурора не спасла власти. Все-таки у терпения всегда бывает предел. Нормальная судебная и правоохранительная система - однозначное и четкое требование общества", - рассказал он.
(Евангелие от Луценка)
которую спасли)
Міхо прійдьот - парядак навідьот!
Сотри палево, сойка😀
а яке ти маєш відношення до реформ?
для тебе буде робити путєн (теж, доречі, дуже успішний реформатор, душелюб і людовєд)
а ти, поборнику успішних рехворм, мабуть, хотів залишити держдотацію і кричати, що ніхто не бореться з корупцією?
ти справді тупий, чи свідомий ворог?
Компания экс-главы Минприроды Николая Злочевского вернула себя лицензию на разработку Чемиговского месторождения
BIZ.LIGA.NET
а як жиж: "успєшний ріхворматор"?
як жиж: "борцун з бариґами" та "прімєр для всєх"?
ех!..
ти - ніхто, і звати тебе - ніяк
ай-ай-ай, порошенку, шо не зробив гризодупова багатієм!
от жиж бариґа!
- Люди митингуют, требют что бы не было богатых.
- Странно, я всгда считала что бы не было бедных.
Про себе: мені не подобається п.Саакашвілі за його популізм та часом непотрібну імпульсивність, що виливається у неконтрольованих словесних викрутасах. Звісно, що я не хотів би мати такого президента (чи прем'єра). Але картвели можуть мати иншу думку.
P.S. Для ідеального реформування треба запровадити протестантську етику. Глибоко впровадити. Без бажання кожного з громадян просто не обдурювати свого сусіда/клієнта нічого не вийде.
Источник: https://censor.net.ua/p3069176
Бывает, что правоохранители не находят виновников после драк. Или были известны подозреваемые, но их не задержали?
Явно мало информации об этой истории.
1) А что каждый раз когда следователи протупили . та даже и завалили расследование нужно обязательно выходить на площадь и непременно требовать отставки правительства ? на меньшее не согласны ?
2) реформировать Судебную систему . так ее вроде Карлсон целых два срока реформировал . или все таки нет ? можно конечно сказать что Миха и его реформы были замечательны это люди поменялись и все изменилось . но пардон . что это за такая судебная реформа что каждый новопришедший чиновник может законы прогибать под себя ?
1)