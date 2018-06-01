 "Мы никого не сопровождали", - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве. ФОТО

Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ.

"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", – сказал водитель.

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Он также опроверг информацию свидетелей происшествия о том, что его машина якобы принадлежала сопровождению президента. По его словам, в машине и на ней не было ни проблесковых маячков, ни сирен, которые она обязана была бы на себе нести в случае осуществления функций эскорта.

"Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он, получается, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", – пояснил напарник водителя.

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Полицейские утверждают, что ехали на скорости, допустимой в городе.

Врач в отделении медосмотров не сообщила результатов анализов, сославшись на врачебную тайну.

Кроме этого, стало известно, что мужчина, который сбил ребенка на велосипеде в Киеве, вместе с напарником служат в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева. После аварии водитель авто находится в шоковом состоянии.

Напомним, вечером 31 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петра Григоренко в Киеве автомобиль Volkswagen сбил 13-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.

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По данным "Украинской правды", Volkswagen, который сбил подростка, является передовым автомобилем президентского кортежа. На Банковой эту информацию опровергли, заявив, что кортеж главы государства отношения к ДТП не имеет.

Позднее в отделе коммуникации столичной полиции вечером уточнили, что подростка-велосипедиста, который попал в ДТП с участием автомобиля из якобы президентского кортежа, сбила полицейская машина во время спецзадания.