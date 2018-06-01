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 "Мы никого не сопровождали", - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве. ФОТО

Водитель полицейского спецавтомобиля, который сбил в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Также он добавил, что парень на велосипеде ехал очень быстро и, очевидно, нарушал правила. Полицейский и его напарник утверждают, что мальчик на велосипеде на дорогу выскочил неожиданно. Полицейским и его напарник служат в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева, на момент аварии они никого не сопровождали.

Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ.

"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", – сказал водитель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик, начато уголовное производство, - полиция Киева

Мы никого не сопровождали, - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве 01

Он также опроверг информацию свидетелей происшествия о том, что его машина якобы принадлежала сопровождению президента. По его словам, в машине и на ней не было ни проблесковых маячков, ни сирен, которые она обязана была бы на себе нести в случае осуществления функций эскорта.

"Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он, получается, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", – пояснил напарник водителя.

Мы никого не сопровождали, - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Автомобиль, сбивший подростка-велосипедиста, не из кортежа Президента, - АП

Полицейские утверждают, что ехали на скорости, допустимой в городе.

Врач в отделении медосмотров не сообщила результатов анализов, сославшись на врачебную тайну.

Кроме этого, стало известно, что мужчина, который сбил ребенка на велосипеде в Киеве, вместе с напарником служат в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева. После аварии водитель авто находится в шоковом состоянии.

Напомним, вечером 31 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петра Григоренко в Киеве автомобиль Volkswagen сбил 13-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж

По данным "Украинской правды", Volkswagen, который сбил подростка, является передовым автомобилем президентского кортежа. На Банковой эту информацию опровергли, заявив, что кортеж главы государства отношения к ДТП не имеет.

Позднее в отделе коммуникации столичной полиции вечером уточнили, что подростка-велосипедиста, который попал в ДТП с участием автомобиля из якобы президентского кортежа, сбила полицейская машина во время спецзадания.

Источник: https://censor.net.ua/p3069167
 
   
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Увы, в методичке такого не написано, потому оно прочесть не может.
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1. парень шел и вез велосепед...
2. по пешеходному переходу
3. скорость машины была 120км/ч(установили полицейские) , когда в городе ограничение 50км...
да тут 100% вина пацана - от свидетелей "жити по-новому"
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120 км/ч? Пацан был бы уже трупом. Против законов физики не попрешь. И что значит "установили полицейские"? Я что-то официальной информации еще не слышал. Или тебе это сказали журнашлюхи с якобы какими-то свидетелями? Будет видео с регистратора, вот тогда и поговорим.
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А улететь на 50 метров от удара при какой скорости можно?
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Можно. Если от действительно двигался через пешеход на велосипеде, то мог отлететь. Да и непонятно на сколько он там метров отлетел. Я уже давно журнашлюхам не доверяю.
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при 120 він повинен вибити і заднє скло
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При 120 км/ч парень просто элементарно не выжил бы.
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- А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал?
- Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный.
- Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети - обязательно чьи-нибудь!
(c) "Трое из Простоквашино"
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Мальчик котил велик по словам свидетелей.кортеж проехай через минуту. Спецменты за рулем. Но где ваши доказательства?
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А парень точно вез велик в руках? Просто смотрю на повреждения машины. Радиатор целый, поврежден капот от середины и до стекла и само стекло. Такое впечатление, что он СИДЕЛ на велике. По моему мнению, на 120 км при столкновении с пешеходом радиатор бы прилично повредило, а так он как бы сидел выше и весь удар пришелся на капот. Я, конечно, могу ошибаться.
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Да какая разница на велике или без.Парня сбили на зебре виноват водила
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Та ты шо... А ПДД для пешеходов уже отменили что ли? Никто водилу не защищает, если он виноват, но пора уже пилюлей и пешеходам давать.
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Що ти доказуєш свідку секти зрадників? Я тєбя умоляю
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Різниця суттєва. Згідно правил велосипедисти повинні спішитись на переході і переводити велосипед, тільки так. Якщо хлопчик їхав на велосипеді по пішохідному переході - тоді він винен. Якщо йшов по переходу і вів велосипед - винен водій.
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Большая разница. Когда ты вылетаешь на велике на зебру со скоростью, явно выше чем у идущего пешехода, то водила не факт что успеет что-то сделать. А если идешь пешком, то тебя заранее видно, что ты подходишь к зебре и уже знаешь, что нужно притормозить или остановиться.
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Разница принципиальная
Зебра - исключительно для пешеходов, а велосипед на дороге - не пешеход, а транспортное средство. По сути если они сбили велосипедиста верхом на велосипеде - это ДТП между двумя ТС, одно из которых в нарушение правил внезапно выскочило на проезжую часть.
Короче если парень был на велике - 100% вины за дтп на нем.
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и будут родители еще ремонт авто страховой оплачивать.
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очень корректное уточнение, если бы шел, то либо радиатор, либо фара, правое-левое крыло и бампер, должны были иметь повреждения
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Елена Подгорная
· 7 год ·

А вот и информация по дтп.
Скорость норм, ребёнок 13 лет вылетел на дорогу верхом на велике и в наушниках.
К кортежу машина отношения не имела.

Мальчик упал на капот, разбил лобовуху и потом только упал на дорогу от торможения машины. Именно поэтому видно, что ребёнок был на велике, а не вел его в руках, как требует пдд. Этим же объясняется небольшое количество травм.

Отдельный привет истеричкам, пишушим о летающих 120 км кортежах, сбитых правильных детях, отброшенны...х "на 300, ой 50, ой 30 метров"...
Ребёнок нарушил пдд и в цивилизованной стране его родителей бы взъ...али на ущерб, материальный и моральный, штраф, а утром они пошли бы в суд, просить не лишать их опекунских прав, за несоответствующее воспитание ребёнка. Из-за которого последовала смертельная опасность для всех участников инцидента.
Жаль, что у нас не так.
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Вот овощ, когда его венком долбануло, выводы сделал и без крайней надобности не маячил. А этот намеков судьбы не понимает - сидел бы молча в будке и не доводил до белого каления!
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Видео с перекрестка или видеорегистратора надо... а так говорить и писать дальше нет смысла.
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Кто то встречал мента, который не врет? Я нет.
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Если мальчик ехал на велосипеде по пешеходному, а именно так чаще всего бывает, то виноват мальчик, если шел и катил велосипед рядом, то виноват водила.
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ну це по правилам...це по розуму...але треба ж #зраду розганяти - "менти плахыэ"...Ваш пост буде не в тренді, хоча Ви на 101% праві
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Вальц-манові холуї не помітили... Нема спасу від того бидлонаселення. То заважають на Мальдівах розкрадене зливати, то по пішохідних переходах їздять перед сракохранителями соєвого божка
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Відео ДТП потрібне, тоді все буде ясно
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Кілька думок:
1. Швидкість явно була не 50, але кортеж завжди літає (їм навіть дозволено). Але чому тоді кажуть, що авто не з кортежу? Навіщо ця брехня, перевірити ж неважко. З іншого боку, кортеж такий за кілометр чути, як велосипедист міг не помітити його?

2. Судячи по пошкодженням, хлопець все ж був НА велику, а на зебрі все-таки треба йти пішки і вести велик. Мене, як водія, велосипедисти цим лякають дуже - 90% не злазять з велика на зебрі.

3. Місце аварії дійсно небезпечне, особисто я там завжди пригальмовую, бо там часто пішоходів не видно. Фолькс явно не гальмував.
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Хтось бачив гальмівний шлях? 30 метрів від переходу загальмувати - треба досить швидко їхати. Мінімум 80. Ну і відстань, де хлопець знаходився: якщо так далеко він був, могло б так статися якщо швидкість була 50? Пиздить дядя.
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Да пофигу на самом деле.
Нужно видео, которое покажет, ехал мальчик на велосипеде, или переводил велосипед пешком - в зависимости от этого вся вина за дтп либо на мальчике, либо на ментах.
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Ви вважаєте, що в машинах поліції або кортежу немає АБС?
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Вчора для зрадогнид з Бабченко облом, сьогодні з дитиною. Ну мав же Порох когось убити. Жизнь боль...
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1) А где зебра пешеходного перехода? Ни на одном фото не вижу этого перехода.
2) Сбитый слез и переходил держа велосипед в руках, как того требуют правила, или ехал?
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1) Ребенок отлител на расстояние до 100 метров от зебры - ссылка (цензор)
2) Свидетели утверждают что переходил - ссылка с 5:30 время на видео (ФБ дтп Киев)
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ну на видео видно, что авто стоит метрах в 30-35 от перехода, что является нормальным тормозным путем для скорости 50-55 км/ч, а если учесть скорость реакции, то в принципе, можно сказать, что скорость не превышал, по крайней мере, существенно.
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Блін, а як все класно починалось "Екскорт Президента збив велосипедиста...", а тут бац і , як з Бабченком. "Ми нікого не супроводжували", - водій поліцейської машини про ДТП із підлітком-велосипедистом у Києві - Цензор.НЕТ 9167
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тому що "никого" другий аварія підряд не комільфо - скоро ж вибори!

вчора тільки Бабченку третій день народження подарував і на тобі,сьогодні ввечері через якогось малолітнього холопа репутація страждає.
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Никто и не сомневается в том, что менты, служащие в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева, никого не сопровождали. Просто по Киеву катались от нечего делать. А то, что через минуту проехал кортеж президента, просто совпадение, не более того
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"Водитель полицейского спецавтомобиля, который сбил в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и НИКОГО НЕ СОПРОВОЖДАЛИ." - из заявления водителя
"Автопригода із участю поліцейського автомобіля, який ВИКОНУВАВ СПЕЦЗАВДАННЯ, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі...." - из заявления национальной полиции

Даже не знаю, как это прокомментировать...
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а кто нибудь слышал, чтобы еще в какой то стране , кортеж президента , регулярно давил стариков и детей???
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Мусора це брехливі і підступні потвори на чолі з міністром рукзаковим. Немає довіри.
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скоріш за все, малий був завербований фсб, щоб опорочити царя-батюшку-міротворца петра...тобто малий агент кремля, і всі люди що зібралися там - теж агенти фсб під прикриттям
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По страховому такого номера не знайдено, номера авто підставні таке враження.
Поліс на ТЗ № АА8851СР не знайдено
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Ну сбил кортеж Порошенко пацана на велосипеде, и что теперь, на Майдан выходить, где четыре года назад клятвенно обещали отменить кортежи? Работайте, радуйтесь победам СБУ и не бузите. Или вы не патриоты?
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Начался тупой отмазон, и дайте угадаю видеорегистратора у них естесвенно не было/ был не включен
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После того, как местной медиаб**доте поводили по губам в истории с Бабченко, медиа**ядота обиделась и решила придумать очередную зраду на пустом месте... Используя при этом ребёнка... Но одноклеточные всё равно хавают...)
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Зараз ФСБУ заарештує хлопця, та скаже, що він замовив чиєсь вбивство "Ми нікого не супроводжували", - водій поліцейської машини про ДТП із підлітком-велосипедистом у Києві - Цензор.НЕТ 6538
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Мы никого не сопровождали", - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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