 "Мы никого не сопровождали", - водитель полицейской машины о ДТП с подростком-велосипедистом в Киеве. ФОТО

Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ.
"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", – сказал водитель.
Он также опроверг информацию свидетелей происшествия о том, что его машина якобы принадлежала сопровождению президента. По его словам, в машине и на ней не было ни проблесковых маячков, ни сирен, которые она обязана была бы на себе нести в случае осуществления функций эскорта.
"Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он, получается, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", – пояснил напарник водителя.
Полицейские утверждают, что ехали на скорости, допустимой в городе.
Врач в отделении медосмотров не сообщила результатов анализов, сославшись на врачебную тайну.
Кроме этого, стало известно, что мужчина, который сбил ребенка на велосипеде в Киеве, вместе с напарником служат в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева. После аварии водитель авто находится в шоковом состоянии.
Напомним, вечером 31 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Петра Григоренко в Киеве автомобиль Volkswagen сбил 13-летнего велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.
По данным "Украинской правды", Volkswagen, который сбил подростка, является передовым автомобилем президентского кортежа. На Банковой эту информацию опровергли, заявив, что кортеж главы государства отношения к ДТП не имеет.
Позднее в отделе коммуникации столичной полиции вечером уточнили, что подростка-велосипедиста, который попал в ДТП с участием автомобиля из якобы президентского кортежа, сбила полицейская машина во время спецзадания.
2. по пешеходному переходу
3. скорость машины была 120км/ч(установили полицейские) , когда в городе ограничение 50км...
да тут 100% вина пацана - от свидетелей "жити по-новому"
- Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный.
- Так не бывает, чтоб дети сами по себе были. Дети - обязательно чьи-нибудь!
(c) "Трое из Простоквашино"
Зебра - исключительно для пешеходов, а велосипед на дороге - не пешеход, а транспортное средство. По сути если они сбили велосипедиста верхом на велосипеде - это ДТП между двумя ТС, одно из которых в нарушение правил внезапно выскочило на проезжую часть.
Короче если парень был на велике - 100% вины за дтп на нем.
· 7 год ·
А вот и информация по дтп.
Скорость норм, ребёнок 13 лет вылетел на дорогу верхом на велике и в наушниках.
К кортежу машина отношения не имела.
Мальчик упал на капот, разбил лобовуху и потом только упал на дорогу от торможения машины. Именно поэтому видно, что ребёнок был на велике, а не вел его в руках, как требует пдд. Этим же объясняется небольшое количество травм.
Отдельный привет истеричкам, пишушим о летающих 120 км кортежах, сбитых правильных детях, отброшенны...х "на 300, ой 50, ой 30 метров"...
Ребёнок нарушил пдд и в цивилизованной стране его родителей бы взъ...али на ущерб, материальный и моральный, штраф, а утром они пошли бы в суд, просить не лишать их опекунских прав, за несоответствующее воспитание ребёнка. Из-за которого последовала смертельная опасность для всех участников инцидента.
Жаль, что у нас не так.
1. Швидкість явно була не 50, але кортеж завжди літає (їм навіть дозволено). Але чому тоді кажуть, що авто не з кортежу? Навіщо ця брехня, перевірити ж неважко. З іншого боку, кортеж такий за кілометр чути, як велосипедист міг не помітити його?
2. Судячи по пошкодженням, хлопець все ж був НА велику, а на зебрі все-таки треба йти пішки і вести велик. Мене, як водія, велосипедисти цим лякають дуже - 90% не злазять з велика на зебрі.
3. Місце аварії дійсно небезпечне, особисто я там завжди пригальмовую, бо там часто пішоходів не видно. Фолькс явно не гальмував.
Нужно видео, которое покажет, ехал мальчик на велосипеде, или переводил велосипед пешком - в зависимости от этого вся вина за дтп либо на мальчике, либо на ментах.
2) Сбитый слез и переходил держа велосипед в руках, как того требуют правила, или ехал?
2) Свидетели утверждают что переходил - ссылка с 5:30 время на видео (ФБ дтп Киев)
вчора тільки Бабченку третій день народження подарував і на тобі,сьогодні ввечері через якогось малолітнього холопа репутація страждає.
"Автопригода із участю поліцейського автомобіля, який ВИКОНУВАВ СПЕЦЗАВДАННЯ, трапилася на вулиці Григоренка у Дарницькому районі...." - из заявления национальной полиции
Даже не знаю, как это прокомментировать...
Поліс на ТЗ № АА8851СР не знайдено