 Акция за освобождение украинских заложников в РФ прошла возле посольства России в Риме. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Активисты вспомнили поименно десятки обвиняемых гражданских и военных, в том числе трех пленников, которые голодают: Олега Сенцова, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

"Мы украинцы, выходим на площади мира, чтобы протестовать против несправедливости. Свободу политическим заключенным!" – заявила на митинге активистка Марьяна Триль.

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Вспомнили также о 29-летнем Виталии Маркиве, который почти год находится под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли на Донбассе 24 мая 2014 года. Суд над ним начнется 6 июля в городе Павии.

"К сожалению, длинная рука Кремля достигла и Италии", – сказала активистка Триль.

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Флешмоб во время акции отразил два "лица России". Одна Россия – "цивилизованная" – проводит футбольный чемпионат мира и кричит на трибунах, другая Россия – захватывает территории соседей и сажает невиновных людей в тюрьмы.

"Бойкотируйте Чемпионат мира по футболу в России 2018", – призвали украинцы в Риме.

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