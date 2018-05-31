 Инспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Инспектор требовала деньги от гражданина за непринятие мер по привлечению к административной ответственности.

Ее задержали на "горячем" после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 5000 гривен.

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия".



