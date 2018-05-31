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 Инспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ. ФОТО

Прокуратура города Киева совместно с работниками КМУ ДВБ Нацполиции Украины и следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области на получении неправомерной выгоды задержали инспектора сектора ювенальной превенции Днепровского УП ГУ Нацполиции в г.. Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

 Он отметил: "Инспектор требовала деньги от гражданина за непринятие мер по привлечению к административной ответственности.

Ее задержали на "горячем" после получения всей суммы неправомерной выгоды в размере 5000 гривен.

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия".

Инспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ 01
Инспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069151
 
 
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-- кхм... -- ювенальная превенция, это далеко от Бердычева?
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а шо, справді можна так матюкатись: ювенальна превенція (прости мені, боже!)?
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еще и не так мона)))
шо аж 5 штук сразу отслюнявили))) Інспектора ювенальної превенції затримали на хабарі 5 тисяч у Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2023 Інспектора ювенальної превенції затримали на хабарі 5 тисяч у Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1702
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5 тыс. грн. и наверняка 10 полковников СБУ которые расследуют это дело и получают такую зарплату в час. Взяточничество - плохо но 5 тыс грн. цена безопасности УКРАИНЫ это МАРАЗМ!!!
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Кто нибудь может объяснить что такое ювенальная превенция????
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Ага, стало быть тетка защищала юношей и за это потребовала взятку? Вконец безнравственная Инспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8660
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3. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище
и где тут это?
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так ведь аваков сказал еще три года назад шо взяток не берут миполиционеры? врет собака?? Інспектора ювенальної превенції затримали на хабарі 5 тисяч у Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 447
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понты как таможня берут все что дают))) Інспектора ювенальної превенції затримали на хабарі 5 тисяч у Києві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1895
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИнспектор ювенальной превенции задержана на взятке в 5 тысяч в Киеве, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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