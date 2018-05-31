 Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. - Ред.), перелом ноги", - рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги. "Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.

6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.

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Паблик dtp.kiev.ua обнародовал фото происшестви в Facebook.

"На Григоренка возле Новуса сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов", - говорится в сообщении.













