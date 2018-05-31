 Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.
"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. - Ред.), перелом ноги", - рассказал источник.
По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги. "Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.
6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.
Паблик dtp.kiev.ua обнародовал фото происшестви в Facebook.
"На Григоренка возле Новуса сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов", - говорится в сообщении.
подтверждение того что кортеж нарушал скоростной режим есть?
Водитель конвоя летел С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ, неся опасность всем
Наказывать надо обе стороны - адекватно тяжести нарушения.
Какой-то кортеж странный у Пороха.Завтра ситуация прояснится,чей был кортеж.
чтобы пролетел по воздуху столько же метров.
И тогда он сам определит какая должна быть компенсация.
https://www.youtube.com/watch?v=iDZzbxBY3uw
Но, с другой стороны это мог быть и подосланный вата-ФСБ велосипед с БОМБОЙ.
Вата на все способна ради организации в Украине хаоса.
Уже какая-то мразь спамит этот коммент.
Я через 5 минут вернусь и проверю.
https://www.facebook.com/UNNews/videos/1726176244135487/UzpfSTExMDE5OTYwMjM5OTgzNDpWSzoxNzI2MTc2MjQ0MTM1NDg3/