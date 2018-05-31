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 Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко сбил велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из кортежа президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма. - Ред.), перелом ноги", - рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги. "Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.

6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.

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Паблик dtp.kiev.ua обнародовал фото происшестви в Facebook.

"На Григоренка возле Новуса сопровождающая какую то шишку машина сбила ребенка на пешеходном переходе. Ребенок вместе с велосипедом отлетел метров на 100. Полиция не оформляет протокол. Люди окружили всех и не дают уехать, так как могут замять это дело. У виновника куча корочек гос органов", - говорится в сообщении.

Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 01
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 02
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 03
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 04
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 05
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 06
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - Українська правда 07

Источник: https://censor.net.ua/p3069150
 
 
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и еще - нарушение ребенка на лицо и подтверждено. А вот про скорость это придумал ты
подтверждение того что кортеж нарушал скоростной режим есть?
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вы посмотрите сколько в коментариях порошенковского говна повылазило!
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а каково это отмазывать мразь и работать за 2 серебреника?
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і землля засохне без дощу, і реформи підуть прахом, і знаки один за іншим страшні для цеї влади
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Фото этого велосипеда будут клеить на все выборные плакаты Порошенка.
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Замнут это дело 100%.Родителям малолетнего,бабла в лучшем случае предложат и те сами откажутся.
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Або ж батьки заплатять штраф за те що їхній малий в 13 років їхав по пішохідному переходу по трасі.
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Родителям втык еще по закону положен - так что с баблом пролетают. За ребенком следить надо
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Родители должны ответить по закону(в Европу движемся), ребенок(13!) все таки не выполнял ПДД, через переход на велосипеде.
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Нарушение было ОБОЮДНЫМ.
Водитель конвоя летел С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ, неся опасность всем
Наказывать надо обе стороны - адекватно тяжести нарушения.
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доказательства превышения скорости есть?
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Скорейшего выздоровления мальчику.
Какой-то кортеж странный у Пороха.Завтра ситуация прояснится,чей был кортеж.
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на теме выше, прошла инфа, что да.... и по секрету, он был пьяным, впрочем как и всегда.... Авто з кортежу Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході в Києві, - "Українська правда" - Цензор.НЕТ 8592
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Сыну Порошенка сломать руку и ногу и дать пинка,
чтобы пролетел по воздуху столько же метров.
И тогда он сам определит какая должна быть компенсация.
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Сину Порошенка не 13 років і по пішоходних переходах він на вєліку не літає. Авто з кортежу Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході в Києві, - "Українська правда" - Цензор.НЕТ 1261
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Не желай другим того,что не хотел бы получить сам.
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Щось багато знаків: то солдати, то пенсіонер, то діти на лінійці, то ще одна дитина. Зек теж не вірив в вінок.
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Ой хєрова карма у Вальцмана - все спричинене ним зло повернеться йому і рідним сторицею до 7мого коліна і жодні мільярди в офшорах не допоможуть...
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С одной стороны это все конечно плохо...
Но, с другой стороны это мог быть и подосланный вата-ФСБ велосипед с БОМБОЙ.
Вата на все способна ради организации в Украине хаоса.
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Фото сбитого велосипедиста будут клеить на всех углах во время выборов.

Уже какая-то мразь спамит этот коммент.
Я через 5 минут вернусь и проверю.
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Все, что нужно знать о порохоботах наглядно в этой теме. Ни сочувствия, ни сопереживания РЕБЕНКУ, тупая защита президента и всё. Вот такой хреновый человеческий материал на службе гаранта.
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ДТП НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ, ЗМІ ПИШУТЬ, ЩО КОРТЕЖ З ЧИНОВНИКАМИ ЗБИВ ДИТИНУ. ТРАНСЛЮЄМО МІСЦЕ ДТП НАЖИВО
https://www.facebook.com/UNNews/videos/1726176244135487/UzpfSTExMDE5OTYwMjM5OTgzNDpWSzoxNzI2MTc2MjQ0MTM1NDg3/

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль из кортежа Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста на переходе в Киеве, - "Українська правда". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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