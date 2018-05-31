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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1236) Николаевская область (762) топливо (391) ГФС (2591)

 Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали массовое незаконное производство горюче-смазочных материалов и разоблачили сеть АЗС, через которые осуществлялась их реализация конечным потребителям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 01

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018", расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из сел Николаевской области налажен сложный многоступенчатый технологический процесс массового незаконного производства горюче-смазочных материалов. В указанном процессе использовалось оборудование, соединенное в единую технологическую систему и предназначенное для смешивания, очистки и фильтрации компонентов, которые могут использоваться как отдельные материалы, так и быть составляющими ГСМ (дизельного топлива).

Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 02

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Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 03
Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 04

Сбыт незаконно изготовленного топлива осуществлялся через сеть АЗС, расположенных в области.

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На основании постановления суда проведены обыски, по результатам которых из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 221 тыс. 841 л ГСМ (авиационное топливо и дизельное топливо, в т.ч. ввезенные на таможенную территорию Украины и оформленные в таможенном режиме "импорт"), 2 тыс. 380 литров химической жидкости с характерным запахом нефтепродуктов, оборудование для незаконного изготовления и хранения ГСМ, а также черновые записи по сбыту незаконно изготовленной продукции.

Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 05
Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн 06

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Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет 8,6 млн. грн., в т.ч. подакцизных товаров – более 6,2 млн. грн.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3069145
 
 
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