 Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018", расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из сел Николаевской области налажен сложный многоступенчатый технологический процесс массового незаконного производства горюче-смазочных материалов. В указанном процессе использовалось оборудование, соединенное в единую технологическую систему и предназначенное для смешивания, очистки и фильтрации компонентов, которые могут использоваться как отдельные материалы, так и быть составляющими ГСМ (дизельного топлива).

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Сбыт незаконно изготовленного топлива осуществлялся через сеть АЗС, расположенных в области.

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На основании постановления суда проведены обыски, по результатам которых из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 221 тыс. 841 л ГСМ (авиационное топливо и дизельное топливо, в т.ч. ввезенные на таможенную территорию Украины и оформленные в таможенном режиме "импорт"), 2 тыс. 380 литров химической жидкости с характерным запахом нефтепродуктов, оборудование для незаконного изготовления и хранения ГСМ, а также черновые записи по сбыту незаконно изготовленной продукции.





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Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет 8,6 млн. грн., в т.ч. подакцизных товаров – более 6,2 млн. грн.

Следствие продолжается.