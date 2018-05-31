 "В основе работы полицейских - доверие, закон и законность" - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

Глава МВД Арсен Аваков отметил: "Доверие граждан - ключевой показатель успешности реформы правоохранительных органов. Я хочу, чтобы каждый из вас это запомнил. В основе работы полицейских - доверие, закон и законность ", - отметил Арсен Аваков.



Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции - научить, воспитать и подготовить нового украинского полицейского.



"Изменение системы невозможно без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главных принципа: честность, самоотверженность и профессионализм", - сказал министр внутренних дел.



Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что реализация проекта Академии патрульной полиции не была бы возможна без помощи международных партнеров.

"Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и открыть новое учебное заведение для полицейских", - отметил он.



Заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заметил, что 83 курсанта уже прошли четырех месячную первичную профессиональную подготовку.

"Третья часть сегодняшних выпускников - это не только патрульные, а следователи и оперативники. У нас есть планы по увеличению данных подразделений на территории Украины. 210 курсантов, которые сегодня учатся в Академии, - это не очень большая цифра, но, думаю, в течение трех месяцев мы ее увеличим вдвое. Желаю вам выдержки на профессиональном пути ", - обратился к курсантам Александр Фацевич.



Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заверила, что США и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине и отметила, что Академия патрульной полиции должна стать "эпицентром" добродетели, профессионализма и самоотверженности полицейских.

"Эти принципы являются основополагающими во взаимодействии полиции с обществом в современном мире. Мы знаем, что Академия будет способствовать систематическом улучшению и в итоге - укреплению доверия к полиции. Хочу поблагодарить наших партнеров - правоохранительной системе - за непреклонную преданность делу в защите украинского народа ", - отметила Мари Йованович.

За четыре месяца учебного процесса слушатели получили знания по 35 предметам. В частности, по тактической и огневой подготовке, эффективной коммуникации, этики, основ уголовного права. Также курсанты овладевали такими практическими аспектами работы патрульных, как безопасное управление автомобилем, правильное составление документов и тому подобное. Во время учебы преподаватели обращали особое внимание на защиту жизни и здоровья полицейских.

Справка



5 июля 2017 председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о создании инновационного заведения - Академии патрульной полиции. Сегодня Академия является инновационным учебным и методическим центром с современными аудиториями и материально-техническим обеспечением для подготовки нового поколения патрульных полицейских.



Созданию Академии патрульной полиции, обеспечению ее материально-технической и учебной базы способствовали международные партнеры.Правительства США и Канады через посольства в Украине, а также отдельные правительственные программами наиболее активно сотрудничают в направлении реформирования полиции Украины".





















