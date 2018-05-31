 "В основе работы полицейских - доверие, закон и законность" - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.
Глава МВД Арсен Аваков отметил: "Доверие граждан - ключевой показатель успешности реформы правоохранительных органов. Я хочу, чтобы каждый из вас это запомнил. В основе работы полицейских - доверие, закон и законность ", - отметил Арсен Аваков.
Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции - научить, воспитать и подготовить нового украинского полицейского.
"Изменение системы невозможно без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главных принципа: честность, самоотверженность и профессионализм", - сказал министр внутренних дел.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что реализация проекта Академии патрульной полиции не была бы возможна без помощи международных партнеров.
"Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и открыть новое учебное заведение для полицейских", - отметил он.
Заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заметил, что 83 курсанта уже прошли четырех месячную первичную профессиональную подготовку.
"Третья часть сегодняшних выпускников - это не только патрульные, а следователи и оперативники. У нас есть планы по увеличению данных подразделений на территории Украины. 210 курсантов, которые сегодня учатся в Академии, - это не очень большая цифра, но, думаю, в течение трех месяцев мы ее увеличим вдвое. Желаю вам выдержки на профессиональном пути ", - обратился к курсантам Александр Фацевич.
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заверила, что США и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине и отметила, что Академия патрульной полиции должна стать "эпицентром" добродетели, профессионализма и самоотверженности полицейских.
"Эти принципы являются основополагающими во взаимодействии полиции с обществом в современном мире. Мы знаем, что Академия будет способствовать систематическом улучшению и в итоге - укреплению доверия к полиции. Хочу поблагодарить наших партнеров - правоохранительной системе - за непреклонную преданность делу в защите украинского народа ", - отметила Мари Йованович.
За четыре месяца учебного процесса слушатели получили знания по 35 предметам. В частности, по тактической и огневой подготовке, эффективной коммуникации, этики, основ уголовного права. Также курсанты овладевали такими практическими аспектами работы патрульных, как безопасное управление автомобилем, правильное составление документов и тому подобное. Во время учебы преподаватели обращали особое внимание на защиту жизни и здоровья полицейских.
Справка
5 июля 2017 председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о создании инновационного заведения - Академии патрульной полиции. Сегодня Академия является инновационным учебным и методическим центром с современными аудиториями и материально-техническим обеспечением для подготовки нового поколения патрульных полицейских.
Созданию Академии патрульной полиции, обеспечению ее материально-технической и учебной базы способствовали международные партнеры.Правительства США и Канады через посольства в Украине, а также отдельные правительственные программами наиболее активно сотрудничают в направлении реформирования полиции Украины".
...за лояльность к гражданам...*)
Они что слепые ?
А полицаи -- везде за зарплату, а не за Идею.
...про мед. Комиссию не скажу -- как-то ж вырулил себе права ещё на пятилетку ? -- всё было честно!
Хотя, после 55 нихто уже не посягает, бо трудно в реале... -- мне 58. ...и тоже было трудно -- но я сдал! -- заходите к нам на огонёк...*)
Поїду до Луцька, в поліцію наймуся. )))
Щас доложили: Как всегда был беспредел, но! -- мордобоя было на 2 морды меньше, чем в прошлом году!
...та, без шуток: друган тачку в Эрлангене катает: -- денег море -- нервов ноль!
...а я там автобусом ездил -- ...и сбежал...*)