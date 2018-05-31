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 Общество
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 "В основе работы полицейских - доверие, закон и законность" - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Руководство МВД сегодня прибыло на первый выпуск сотрудников Академии патрульной полиции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

Глава МВД Арсен Аваков отметил: "Доверие граждан - ключевой показатель успешности реформы правоохранительных органов. Я хочу, чтобы каждый из вас это запомнил. В основе работы полицейских - доверие, закон и законность ", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что основная задача Академии патрульной полиции - научить, воспитать и подготовить нового украинского полицейского.

"Изменение системы невозможно без изменения системы подготовки кадров. Новая полиция реализует в своей деятельности три главных принципа: честность, самоотверженность и профессионализм", - сказал министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что реализация проекта Академии патрульной полиции не была бы возможна без помощи международных партнеров.

"Благодаря помощи правительств Канады и США мы смогли преодолеть трудности и открыть новое учебное заведение для полицейских", - отметил он.

Заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заметил, что 83 курсанта уже прошли четырех месячную первичную профессиональную подготовку.

"Третья часть сегодняшних выпускников - это не только патрульные, а следователи и оперативники. У нас есть планы по увеличению данных подразделений на территории Украины. 210 курсантов, которые сегодня учатся в Академии, - это не очень большая цифра, но, думаю, в течение трех месяцев мы ее увеличим вдвое. Желаю вам выдержки на профессиональном пути ", - обратился к курсантам Александр Фацевич.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заверила, что США и впредь будут поддерживать реформу полиции в Украине и отметила, что Академия патрульной полиции должна стать "эпицентром" добродетели, профессионализма и самоотверженности полицейских.

"Эти принципы являются основополагающими во взаимодействии полиции с обществом в современном мире. Мы знаем, что Академия будет способствовать систематическом улучшению и в итоге - укреплению доверия к полиции. Хочу поблагодарить наших партнеров - правоохранительной системе - за непреклонную преданность делу в защите украинского народа ", - отметила Мари Йованович.

За четыре месяца учебного процесса слушатели получили знания по 35 предметам. В частности, по тактической и огневой подготовке, эффективной коммуникации, этики, основ уголовного права. Также курсанты овладевали такими практическими аспектами работы патрульных, как безопасное управление автомобилем, правильное составление документов и тому подобное. Во время учебы преподаватели обращали особое внимание на защиту жизни и здоровья полицейских.
Справка

5 июля 2017 председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о создании инновационного заведения - Академии патрульной полиции. Сегодня Академия является инновационным учебным и методическим центром с современными аудиториями и материально-техническим обеспечением для подготовки нового поколения патрульных полицейских.

Созданию Академии патрульной полиции, обеспечению ее материально-технической и учебной базы способствовали международные партнеры.Правительства США и Канады через посольства в Украине, а также отдельные правительственные программами наиболее активно сотрудничают в направлении реформирования полиции Украины".

В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 01
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 02
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 03
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 04
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 05
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 06
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 07
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 08

В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 09
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 10
В основе работы полицейских - доверие, закон и законность - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции 11

Источник: https://censor.net.ua/p3069142
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
-- на стажировку их всех -- на германские улицы и автобаны -- а после, токо -- Присяга!
...за лояльность к гражданам...*)
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Говорили что там психологи при отборе присутствуют.
Они что слепые ?

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-- тут тоже... ...недавно мед. псих. комиссию на водилу автобуса проходил... .... ...ещё немного и в космонавты бы сгодился...*)

А полицаи -- везде за зарплату, а не за Идею.

...про мед. Комиссию не скажу -- как-то ж вырулил себе права ещё на пятилетку ? -- всё было честно!

Хотя, после 55 нихто уже не посягает, бо трудно в реале... -- мне 58. ...и тоже было трудно -- но я сдал! -- заходите к нам на огонёк...*)
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Яка довіра громадян? Як бив "беркут" - так і ці б'ють.. 9-те травня 2017 р. Дніпро, побиття перед ВР, недавно в Черкасах добряче відгамселили громадян та платників податків.. На золотому унітазі змінилася тільки срака, сутність влади в Україні не змінилася.. Що петя - хряк, що овоч - хряк..
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Радій що у нас демократія. В США просто перестріляли б.
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Какие одухотворённые лица у "академиков", нанятых по объявлению...
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Робити не хочу, а красти боюся,
Поїду до Луцька, в поліцію наймуся. )))
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Тут у нас -- Бергкирхвайн -- шо в Эрлангене -- где родина Сименс! ... ...
Щас доложили: Как всегда был беспредел, но! -- мордобоя было на 2 морды меньше, чем в прошлом году!
...та, без шуток: друган тачку в Эрлангене катает: -- денег море -- нервов ноль!
...а я там автобусом ездил -- ...и сбежал...*)
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Не в Луцьку а в Києві. Випустили чергових одороблів.
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У Аваков уже физиономия в формат фото не влезает.Или это от счастья?
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Доверие , закон и закононность - это слова , в украинском языке не иекющие аналогов ?
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Блин ну что у нас за мода? 4-х месячные курсы это оказываеться академия, любое ПТУ - университет, техникум - институт.... ну народ смеется уже.....помню в студенческие 90-е смотрел немецкую порнуху так она называлась "Академия минета", девчонки там задорные учились .....
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Цензор.НЕТФотоОбщество"В основе работы полицейских - доверие, закон и законность" - состоялся первый выпуск курсантов Академии патрульной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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