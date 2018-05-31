 Автобус сгорел в Киеве возле метро "Лукьяновская", никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По информации полиции, на линию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Дегтяревской сначала загорелся, а затем взорвался автобус.

На место прибыли патрульные и спасатели. Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке, водитель автобуса немедленно остановился и выпустил всех пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Судя по фотографиям, автобус выгорел полностью. Причина возгорания будет установлена после проведения экспертиз.









Фото, видео - Sergiy Blazhko

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.