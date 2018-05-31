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 Автобус сгорел в Киеве возле метро "Лукьяновская", никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возгорание автобуса с последующим взрывом произошло в четверг в Шевченковском районе Киева, пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По информации полиции, на линию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Дегтяревской сначала загорелся, а затем взорвался автобус.

На место прибыли патрульные и спасатели. Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке, водитель автобуса немедленно остановился и выпустил всех пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Судя по фотографиям, автобус выгорел полностью. Причина возгорания будет установлена после проведения экспертиз.

Автобус сгорел в Киеве возле метро Лукьяновская, никто не пострадал 01
Автобус сгорел в Киеве возле метро Лукьяновская, никто не пострадал 02
Автобус сгорел в Киеве возле метро Лукьяновская, никто не пострадал 03
Автобус сгорел в Киеве возле метро Лукьяновская, никто не пострадал 04

Фото, видео - Sergiy Blazhko

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

Источник: https://censor.net.ua/p3069137
 
 
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Автобус мабуть був несправний, бо таких повно. От поруч трамвайна колія і могло бути загоряння трамвайчика😣
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус сгорел в Киеве возле метро "Лукьяновская", никто не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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