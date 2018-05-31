 Капитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Капитан полиции организовал механизм получения взяток от личного состава подразделения. Командир требовал от подчиненных "процент" от заработной платы за незапланированные "отгулы".

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц полиции, причастных к противоправной деятельности.