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Все про:взятка (3819) Львов (3202) Нацполиция (7522) СБУ (12534)

 Капитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве одного из руководителей батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Капитан полиции, требовавший откаты у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Капитан полиции организовал механизм получения взяток от личного состава подразделения. Командир требовал от подчиненных "процент" от заработной платы за незапланированные "отгулы".

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен.

Капитан полиции, требовавший откаты у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ 02

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц полиции, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/p3069123
 
   
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Фух, як добре, що такі випадки поодинокі. )))
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Добре, що про ВСІ такі випадки відомо широкому загалу.
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И сказал я ему: Капитан! -- никогда ты не будешь майёром...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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