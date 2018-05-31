 Капитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Капитан полиции организовал механизм получения взяток от личного состава подразделения. Командир требовал от подчиненных "процент" от заработной платы за незапланированные "отгулы".
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 6,5 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц полиции, причастных к противоправной деятельности.