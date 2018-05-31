 Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

Как рассказал начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде Нацполиции Сергей Науменко, злоумышленники задержаны в рамках совместных мероприятий по противодействию браконьерству в акватории Киевского моря. Правонарушителей задержали сотрудники управления совместно с полицейскими отдела полиции в Киевском речном порту ГУНП в г. Киеве.

"Полицейские обнаружили и задержали 13 человек, которые в составе группы, по предварительной оценке, выловили около 1,5 тонны живых биоресурсов. У правонарушителей изъято более 11 километров рыболовных сетей и пять плавсредств", - рассказал Сергей Науменко.

Предварительно задержаны нанесли государству ущерб на сумму около 500 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Проводится досудебное расследование.

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