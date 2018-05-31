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Все про:браконьерство (102) Киевская область (1445) Нацполиция (7522)

 Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине. ФОТОрепортаж

Предварительно сумма ущерба от действий группы браконьеров оценивается в полмиллиона гривен. Злоумышленники были обнаружены в ходе операции под условным названием "Нерест".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

Как рассказал начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде Нацполиции Сергей Науменко, злоумышленники задержаны в рамках совместных мероприятий по противодействию браконьерству в акватории Киевского моря. Правонарушителей задержали сотрудники управления совместно с полицейскими отдела полиции в Киевском речном порту ГУНП в г. Киеве.

"Полицейские обнаружили и задержали 13 человек, которые в составе группы, по предварительной оценке, выловили около 1,5 тонны живых биоресурсов. У правонарушителей изъято более 11 километров рыболовных сетей и пять плавсредств", - рассказал Сергей Науменко.

Предварительно задержаны нанесли государству ущерб на сумму около 500 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Проводится досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьеры-электроудочники, незаконно добывшие 27 кг рыбы, задержаны на реке Уж, - начальник управления Киевского рыбоохранного патруля Мухин. ФОТОрепортаж

Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 01
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 02
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 03
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 04
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 05
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 06
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 07
Водные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине 08

Источник: https://censor.net.ua/p3069115
 
   
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Тому нею і торгують будь-де, навіть у мережа супермаркетів.
Може, і у консерваторії щось поміняти?
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Не путайте рыбу, выращенную самостоятельно и добытую таким вот способом.
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І хто вирощує плітку, судаків чи окунів? Чи щуку- а саме ними завалені супермаркети і т.д.
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Для комерційної риболовлі та балансу у ставках- згоден?
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Вообще, как по мне, сеть-путанка - варварское орудие лова.
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это обычная "бригада" которая проплатила рыбному патрулю но забыла про ментов.на море и лиманах десятки таких бригад. меня просто удивляет ваше детское возмущение. это бизнес на десятки лямов зелени.и дело не в этих браках а в системе рыбной охраны.к слову у ментов и погранцов есть такие свои бригады.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодные полицейские задержали 13 браконьеров за незаконный вылов около 1,5 тонны рыбы на Киевщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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