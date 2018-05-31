 Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, молитвенный завтрак в 2018 году собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые небезразличны к судьбе Украины. Вели мероприятие украинская певица и политический деятель Оксана Билозир и народный депутат Павел Унгурян.

Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.



Во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот, за мир в Украине, за представителей всех ветвей власти, а также молитва за победу. Закончилось меропритие коллективной молитвой за Украину и исполнением духовного гимна Украины "Боже, великий єдиний!"



Молитва за сирот

На мероприятии присутствовали и выступили с речью президент Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.





Также присутствовали глава МВД Арсен Аваков, глава Минобразования Лилия Гриневич, министр культуры Украины Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Татьяна Острикова, Анна Гопко, Вадим Новинский, городской голова Львова Андрей Садовый, мэр Житомира Игорь Сухомлин, глава Сумской ОГА Николай Клочко, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, глава ФФУ Андрей Павелко, основательница инициативы "Стоп фейк" Ольга Юркова, журналист Наталья Соколенко, активист Василий Гацько, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер и другие гости.





Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поприветствовал гостей завтрака по видеосвязи из Израиля, где он сейчас находится.





В молитвенном завтраке приняли участие также иностранные гости, в частности, посол США в Украине Мари Йованович, вице-спикер парламента Молдовы Валериу Гилецкий, член Конгресса США от штата Техас Луи Гомерт, голливудский актер Стивен Болдуин.

Военные капелланы.

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политические распри отходят в сторону.

Проведение молитвенных завтраков - это традиция многих стран Европы и США. Такие мероприятия проводятся множеством институций в целях достижения общественного единства.