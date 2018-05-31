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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (15936) молитва (83)

 Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся VII молитвенный завтрак национального единства, посвященный 1030-летию Крещения Руси- Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, молитвенный завтрак в 2018 году собрал около 700 политиков, лидеров религиозных конфессий, капелланов, общественных деятелей и гостей из разных стран мира, которые небезразличны к судьбе Украины. Вели мероприятие украинская певица и политический деятель Оксана Билозир и народный депутат Павел Унгурян.

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Начальную молитву "Отче наш" прочитал Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

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Во время мероприятия также были произнесены молитвы за сирот, за мир в Украине, за представителей всех ветвей власти, а также молитва за победу. Закончилось меропритие коллективной молитвой за Украину и исполнением духовного гимна Украины "Боже, великий єдиний!"

Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 03
Молитва за сирот

На мероприятии присутствовали и выступили с речью президент Петр Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 04

Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 05
Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 06
Также присутствовали глава МВД Арсен Аваков, глава Минобразования Лилия Гриневич, министр культуры Украины Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, народные депутаты Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Татьяна Острикова, Анна Гопко, Вадим Новинский, городской голова Львова Андрей Садовый, мэр Житомира Игорь Сухомлин, глава Сумской ОГА Николай Клочко, освобожденный из плена террористов украинский ученый Игорь Козловский, глава САП Назар Холодницкий, глава ФФУ Андрей Павелко, основательница инициативы "Стоп фейк" Ольга Юркова, журналист Наталья Соколенко, активист Василий Гацько, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер и другие гости.

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Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 08

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поприветствовал гостей завтрака по видеосвязи из Израиля, где он сейчас находится.

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Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства 10

В молитвенном завтраке приняли участие также иностранные гости, в частности, посол США в Украине Мари Йованович, вице-спикер парламента Молдовы Валериу Гилецкий, член Конгресса США от штата Техас Луи Гомерт, голливудский актер Стивен Болдуин.

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Военные капелланы.

По словам инициатора проведения молитвенних завтраков в Украине народного депутата Павла Унгуряна, на этом мероприятии все политические распри отходят в сторону.

Проведение молитвенных завтраков - это традиция многих стран Европы и США. Такие мероприятия проводятся множеством институций в целях достижения общественного единства.

Источник: https://censor.net.ua/p3069110
 
 
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Интересно, а вообще не жрать во время молитвы некомильфо?
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Кацапня лопнет от зависти😁 очень похоже на банкеты в США
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От кого там не хватает, так это Гади Савченко Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства - Цензор.НЕТ 4270
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Особенно понравилось - молитва за сирот. Если за Конча-Засповских - тогда да. А так - до одного места сиротам молитва этих нечестных и безнравственных, алчных людей.
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Единства после хорошего завтрака явно прибавится...
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Молитвенный завтрак в Кинве- святом городе на святых холмах -ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ. И пусть она будет ежегодно
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меня не позвали....бюджет будут делить те-же рожи....
Состоялся VII молитвенный завтрак национального единства - Цензор.НЕТ 249
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все жинкы 3 го тысячолиття ы сборе вместе с винницким юденратом. Вот где бы закрыть их всех и зашкварить.
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Ставлю на стол песчинку/спичку и пусть хоть все попы мира воют чтобы она сдвинулась на 1мм., наслаждаюсь канонадой пуканов стада, которое слепо верит в весь этот евангейлистский бред. Хули та молитва поможет, как и написали выше? Епт, да максимум что может случиться - эффект плацебо, т.е. подуставший чувак, узнав что за него пробормотали что-то и всунули свечу в лампадку, станет чуть покрепче. Вот и все. Ах да, "стояние зои" есть еще... Цудо!
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Фигасе столик накрыт для "завтрака" и шабаш знатный-усе в одном месте...
Где Надюха с бомбомьотом???
😛🙃
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСостоялся VII молитвенный завтрак национального единства. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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