 Порошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке. ФОТО

Об этом сообщает местное издание "Фіртка", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Президент подбежал к потерявшему сознание ребенку и помог передать мальчика в руки медиков.
Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.
"Дети получили надлежащую помощь, ведь там дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - сообщил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.
как"любит" народ своего паБЕДОносца
Но на самом деле не до смеха, когда даже у детей уже нет сил, от "Жити по новому".
Гройсману от "самого человечного человека" разнарядка - ребенка из воды вытащить , Турчинову - спасти семью на пожаре.
Информационная поддержка с места событий от "5 канала" обеспечена.