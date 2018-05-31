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Все про:дети (3115) Ивано-Франковск (550) Порошенко (14874)

 Порошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке. ФОТО

Сегодня, 31 мая, Президент Украины Петр Порошенко поздравил школьников Ямницкого УВК, на Прикарпатье, с праздником последнего звонка. Во время линейки одному из школьников стало плохо.

Об этом сообщает местное издание "Фіртка", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что Президент подбежал к потерявшему сознание ребенку и помог передать мальчика в руки медиков.

Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь там дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - сообщил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Порошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке 01
Порошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069102
 
 
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почитаешь и лишний раз убеждаешься,
как"любит" народ своего паБЕДОносца
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главное в теме - отвлечь массы от дебильных действиий сбу
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Новый мультсериал "Офшорники спешат на помощь".

Но на самом деле не до смеха, когда даже у детей уже нет сил, от "Жити по новому".
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Алё, гараж, чего задних пасёте?
Гройсману от "самого человечного человека" разнарядка - ребенка из воды вытащить , Турчинову - спасти семью на пожаре.
Информационная поддержка с места событий от "5 канала" обеспечена.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПорошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке. ФОТО
 
 
 
 
 
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