 Порошенко поспешил на помощь ребенку, упавшему в обморок на школьной линейке. ФОТО

Об этом сообщает местное издание "Фіртка", информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что Президент подбежал к потерявшему сознание ребенку и помог передать мальчика в руки медиков.

Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь там дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - сообщил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.



