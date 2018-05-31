 Терапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за признание военнообязанного непригодным к прохождению срочной военной службы врач требовал неправомерную выгоду в сумме 7 тыс. гривен.

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З1 мая во время получения денег взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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