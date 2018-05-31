EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  527  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (3819) Одесса (4958) врачи (571) Военная прокуратура (592) военкомат (145)

 Терапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Военная прокуратура совместно с сотрудниками СБУ задержала на взятке врача-терапевта военно-врачебной комиссии Малиновского военного комиссариата Одессы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Терапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура 01

Установлено, что за признание военнообязанного непригодным к прохождению срочной военной службы врач требовал неправомерную выгоду в сумме 7 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я разберусь по поводу возможной покупки одесским военкомом Лобаном квартиры в Крыму, - Полторак

З1 мая во время получения денег взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Терапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура 02

Военной прокуратурой задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Также смотрите: Офицер Херсонского военкомата задержан при получении 600 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3069098
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Доктор теж на Мальдіви хоче, а нафтогазовських премій у нього нема. )))
 показать весь комментарий
 
А пусть врачам платят нормально, тогда меньше будет "неправомерной"! Никто не хочет идти в комиссию в военкомат, гонят приказом по больничке!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТерапевт военно-врачебной комиссии военкомата задержан в Одессе при получении 7 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх