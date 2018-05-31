 Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал деньги от руководителя автотранспортного предприятия. За 12 тыс. гривен чиновник обещал беспрепятственное внесении изменений в перечень остановок пассажирских автобусов предприятия.

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Оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого во время получения всей суммы взятки.

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Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ведется следствие.