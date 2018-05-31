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Все про:взятка (3819) ОГА (1341) СБУ (12534) Хмельницкий (275)

 Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Департамента экономического развития Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Чиновник требовал деньги от руководителя автотранспортного предприятия. За 12 тыс. гривен чиновник обещал беспрепятственное внесении изменений в перечень остановок пассажирских автобусов предприятия.

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Оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого во время получения всей суммы взятки.

Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ 02

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Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ведется следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3069090
 
   
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Теперь придется не получать а давать. Кому сидеть охота?
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Сидеть??
Есть новости о том, что какой-то чиновник сел за взятку?
Дайте почитать Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 12 тис. грн хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 1480
Есть только задержания и решения вопроса.
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...хорошо живёт на свете -- токо Винни Пух!
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зачем рожу зарисовывать?? Страна должна знать своих "хероев"...
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а вдруг в депутаты пойдёт когда вопрос порешает?
Зачем ублюдку биографию портить.
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А счастье било так близко))теперь придется пару штук занести куда надо - в минус вишел
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А сердеШная приступ и хепертАничный криз вже был?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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