 Чиновник Хмельницкой ОГА задержан при получении 12 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал деньги от руководителя автотранспортного предприятия. За 12 тыс. гривен чиновник обещал беспрепятственное внесении изменений в перечень остановок пассажирских автобусов предприятия.
Оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ведется следствие.
Есть новости о том, что какой-то чиновник сел за взятку?
Дайте почитать
Есть только задержания и решения вопроса.
Зачем ублюдку биографию портить.