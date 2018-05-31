 Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие. ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая 2018 года обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал от боевой гранаты, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29 мая, заместитель директора, используя заведомо поддельный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии, чтобы взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Сейчас готовы документы об увольнении за системные нарушения задержанного и самого директора гимназии.

Как отмечается, учебное заведение находится под усиленным контролем правоохранителей. Продолжаются следственные действия, подозреваемому избирается мера пресечения.







