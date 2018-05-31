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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2009) Киев (15936) наркотики (1318) школа (1687)

 Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие. ФОТО

В Киеве заместителя директора одной из столичных гимназий уличили в подделке документов, незаконном хранении боеприпасов и психотропных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время проведения следственных действий сотрудники полиции 30 мая 2018 года обнаружили в служебном кабинете указанного заместителя директора предметы, похожие на запал от боевой гранаты, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29 мая, заместитель директора, используя заведомо поддельный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии, чтобы взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.

Сейчас готовы документы об увольнении за системные нарушения задержанного и самого директора гимназии.

Как отмечается, учебное заведение находится под усиленным контролем правоохранителей. Продолжаются следственные действия, подозреваемому избирается мера пресечения.

Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие 01
Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие 02
Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие 03
Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069083
 
   
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Водзяра, цёлки, экзотика, наркотики, патефон... - закомплектованный замик.
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походу, провалена попытка рейдерского захвата гимназии замдиректором. Дурдом. Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие - Цензор.НЕТ 2361 Скоро общественные туалеты начнут захватывать.
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Я даже представить не могу, шо там творится у гидранта...
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А где сейчас бриллиантовые прокуроры? Помню, у них тоже много чего интересного нашли... Замдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие - Цензор.НЕТ 7645
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"Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал Украину." (Ильф и Петров, 12 стульев, в моей доработке).
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И ствол и наркотики, чтобы наверняка?
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С нынешними детишками учителям надо в классы базуку брать а не резинострел ... Заступник директора київської гімназії зберігав у робочому кабінеті наркотики і зброю - Цензор.НЕТ 9389
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-- остал чиновник от Европы! -- тут щас за детскую порнографию укладывают мордой под плинтус...
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будет знать кому и какие балы ставить Заступник директора київської гімназії зберігав у робочому кабінеті наркотики і зброю - Цензор.НЕТ 1110
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Что-то подсказывает, что он адепт рузкого мира!
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Если "оружие" - это силуминовый турецкий пугач , то наркотики - это сало , вероятно ?
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психотропы отобрал у сташклашек и теперь вынужден ходить о школе со столом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамдиректора киевской гимназии хранил в рабочем кабинете наркотики и оружие. ФОТО
 
 
 
 
 
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