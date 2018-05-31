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Все про:армия (6910) взятка (3818) Винницкая область (425) призыв (444) военкомат (145)

 Замвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего одной из улиц районного центра при получении первой части взятки в размере 5 тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением защиты экономики Нацполиции.

Замвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ 01
Замвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069030
 
 
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Да какие проблемы.
Берете списки золотой молодежи начиная с местного и кончая правительственным уровнем.
И проверяете все их белые билеты.
Там же 99.9% - липа. Все детки презика, луцика, авакяна, гроси и т.д. - все больные инвалиды...
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Армия будет добровольной: Нет мозгов? -Иди служить! Есть деньги? -Купи справку! Не знаешь, где купить? -Спроси у военкома! Отмазался? -Гуляй!(с) Егор Лупан
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Можно подумать, что замвоенкома пришел к потенциальной жертве и стал требовать деньги, иначе отправит в армию. Или все же призывник спросил о возможности "решить вопрос за некоторое вознаграждение"? А потом стуканул. Кстати, теперь пойдет служить или такие в армии нах не нужны?
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Воевать должны те , кто будет получать деньги , получит льготы и обеспечение , хочет и умеет воевать , не все могут взять в руки оружие и убить человека . Дети после школы должны учиться и радовать родителей внуками .
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ну он же просил... не требовал Заступник воєнкома на Вінниччині просив 10 тис. грн за допомогу в ухиленні від призову на службу, - СБУ - Цензор.НЕТ 6984

***
- я у вас попрошу... всего пару минут... поговорить о смысле жизни?
- нет!
- ладно!… хер с вами…пойдем длинным путем… хотите выпить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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