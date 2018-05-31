 Замвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Смотрите также: Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы "откатов" за выплату компенсаций, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители установили, что чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего одной из улиц районного центра при получении первой части взятки в размере 5 тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением защиты экономики Нацполиции.



