 Замвоенкома на Виннитчине просил 10 тыс. грн за помощь в уклонении от призыва на службу, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Правоохранители установили, что чиновник требовал 10 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.
Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего одной из улиц районного центра при получении первой части взятки в размере 5 тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с военной прокуратурой и управлением защиты экономики Нацполиции.
Берете списки золотой молодежи начиная с местного и кончая правительственным уровнем.
И проверяете все их белые билеты.
Там же 99.9% - липа. Все детки презика, луцика, авакяна, гроси и т.д. - все больные инвалиды...
***
- я у вас попрошу... всего пару минут... поговорить о смысле жизни?
- нет!
- ладно!… хер с вами…пойдем длинным путем… хотите выпить?