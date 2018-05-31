 Жительница Смелы на Черкасщине печатала и распространяла сепаратистские "агитки", - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города.
Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
хто в такую ночь нє спіт?
на вітру лістовка в'йоцца,
біржа чьорная горіт"(с)
откуда в черкасской области взялись русские?)
имхо реально самая украинская область в украине
за всю жизнь ни разу не встречал там ни одного русскоговорящего
кроме себя)
может кто то решил в киев переехать, в новый кабинет?
листовки)))) в наше время)
реально поразила винница в этом плане
отам кацапский край, ни одного украинского слова не услышал
неее вру, в магазе продавщица мороженого, погоду из черновцов)
там да
чувствуется влияние 30 воздушной армии, если с номером не ошибаюсь)
А откуда берутся раковые клетки?
листовки)))) в наше время)
Такая традиция у них. Освященный веками древний обычай.
если так, то эту женщину в дурку надо , а не сбу)
или после вчерашних событий это у нас теперь одно и тоже?))
Жашкiв наше усе)
...их тут в Смеле, "хоть греблю гати "... - свозилась быдлота с царской рассеи на местные производства сахара графа Бобринского...
... а в советсткое время - на радиоприборный завод (РПЗ) направлялись кадры со всего союза...
Вылезает крыса из норы и пробирается к холодильнику.
Видит хомяка в клетке, за обе щеки жрущего корм.
Крыса:
- Сидишь?
- Сижу.
- Ну сиди, сиди, оппозиционер продажный!