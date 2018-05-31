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Все про:СБУ (12522) сепаратизм (11101) Черкасщина (506)

 Жительница Смелы на Черкасщине печатала и распространяла сепаратистские "агитки", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили в Смеле Черкасской области местную жительницу на распространении сепаратистских материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Затем она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города.

Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Жительница Смелы на Черкасщине печатала и распространяла сепаратистские агитки, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069007
 
   
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"хто там уліцей крадьоца?
хто в такую ночь нє спіт?
на вітру лістовка в'йоцца,
біржа чьорная горіт"(с)
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Таких треба в Піски вивозити на екскурсію, десь на тиждень, з лопатою.
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мне интересно только одно
откуда в черкасской области взялись русские?)
имхо реально самая украинская область в украине
за всю жизнь ни разу не встречал там ни одного русскоговорящего
кроме себя)
может кто то решил в киев переехать, в новый кабинет?
листовки)))) в наше время)
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много отставников, в Черкасской области раньше было много военных частей.
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не встречал)
реально поразила винница в этом плане
отам кацапский край, ни одного украинского слова не услышал
неее вру, в магазе продавщица мороженого, погоду из черновцов)
там да
чувствуется влияние 30 воздушной армии, если с номером не ошибаюсь)
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откуда в черкасской области взялись русские?)

А откуда берутся раковые клетки?
листовки)))) в наше время)

Такая традиция у них. Освященный веками древний обычай.
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скрепы?)
если так, то эту женщину в дурку надо , а не сбу)
или после вчерашних событий это у нас теперь одно и тоже?))
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Самая украинская в этническом отношении Тернопольская область..
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"листовки)))) в наше время)"..Для целевой аудитории руского мира это самое подходящее.А что касаеться "может кто-то решил...",тут да,как теперь верить?
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Как это откуда русские в Смеле? А Смелянский РПЗ, который в бытность СССР был местом куда стекались многие мозги со всего Союза. Не все ж разъехались.
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Лишить гражданства и приготовить это дерьмо к обмену!
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...жаль что повязали только одну курву ...
...их тут в Смеле, "хоть греблю гати "... - свозилась быдлота с царской рассеи на местные производства сахара графа Бобринского...
... а в советсткое время - на радиоприборный завод (РПЗ) направлялись кадры со всего союза...
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***
Вылезает крыса из норы и пробирается к холодильнику.
Видит хомяка в клетке, за обе щеки жрущего корм.
Крыса:
- Сидишь?
- Сижу.
- Ну сиди, сиди, оппозиционер продажный!
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А що скаже один дописувач з Сміли? Шутю. Не думаю що це ти.
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Забрати паспорт і шпіцаками на Московії у свій мір.
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Хоч у одної людини реальна пропозиція... "Хочеш "русского мира" - їдь туди... Він там "стопроцентний"... Тільки ж вони так не хочуть... Вони хочуть їсти сало і хліб, вирощені українцями, і жить в "Русском мире", не виїжджаючи з України...
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не а - в списки на обмен ..., хоть какая то корысть ...
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она для "Рассеи" никакой пользы не имеет... Она им нужна была - пока паскудила здесь... Они если и обменивают наших граждан на предателей с украинским паспортом - то только в редких случаях, и то - на людей типа Вышинского... А зачем им "глупая курица"?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖительница Смелы на Черкасщине печатала и распространяла сепаратистские "агитки", - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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