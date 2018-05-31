 Неизвестные избили депутата криворожского горсовета от "Силы людей" Немченко. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.

Как сообщает УНИАН, нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.