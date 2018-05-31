EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1929  14
Все про:депутат (2533) Кривой Рог (543) нападение (1507)

 Неизвестные избили депутата криворожского горсовета от "Силы людей" Немченко. ФОТО

В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии "Сила людей" Андрея Немченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Покушение на Стерненко: нападавший не был ветераном АТО, он работал охранником, - волонтер Шовкошитный

"Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI - часть номера", - написал Немченко.

Как сообщает УНИАН, нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция объявила план "Перехват" для задержания злоумышленников.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений, ведется расследование.

Неизвестные избили депутата криворожского горсовета от Силы людей Немченко 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069001
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как для Кривбасса он ещё ничьо так выглядит, там обычно битами воспитывают, или картечью.
 показать весь комментарий
 
Не хочу пока ничего говорить на счёт конкретно этого случая, но 90% таких случаев начинается с того, что какой-то "дерьмопутат" начинает быковать в обнимку с депутатским удостоверением, а потом видите ли на него "напали"...
 показать весь комментарий
 
 
А чорт його знає... Може, як і Свобода" тягнибоківська, або "УНА-УНСО", любителі "рибку в каламутній воді половить..."? Джерела фінансування, зокрема, якісь "каламутні"... Та і це ще нічого не значить - в Україні "ідеали партії", "відданість партії", "підтримка і захист політичної програми партії" - "пустий звук"... Морду могли набить з-за якихось особистих справ (частіш за все - фінансових), конкретної особи, а цій побутовій "розбірці", задля "піару", надається "політичне підгрунтя"...
 показать весь комментарий
 
Замість селфі пом'ятої пики, ліпше розповів би за що йому така честь випала.
 показать весь комментарий
 
 
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
 показать весь комментарий
 
Депутат прочувствовал силу людей!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные избили депутата криворожского горсовета от "Силы людей" Немченко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх