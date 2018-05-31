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 С погибшим воином 24-й ОМБр Ярославом Дашкевичем простятся завтра на Виннитчине. ФОТО

27 мая, от ранений, полученных от подрыва на фугасе, в госпитале умер военнослужащий 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады Ярослав Дашкевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 1 июня, в селе Синарна Оратовского района Винницкой области, ориентировочно в 12.00 состоится прощание с Ярославом Михайловичем Дашкевичем (позывной Рыжий), 1995 года рождения, механиком-водителем 24-й отдельной механизированной бригады, который 26 мая на Горловском направлении, в боестолкновения с вражеской ДРГ, подорвался на фугасе, и на следующий день от полученных ранений скончался в Харьковском военном госпитале.

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Ярослав Дашкевич родился 05.10.1995 года в многодетной семье. С 2013 года находился в рядах ВСУ. С начала боевых действий принимал участие в антитеррористической операции.

У него остались родители, три сестры и два брата.

С погибшим воином 24-й ОМБр Ярославом Дашкевичем простятся завтра на Виннитчине 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068984
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС погибшим воином 24-й ОМБр Ярославом Дашкевичем простятся завтра на Виннитчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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