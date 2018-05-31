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Все про:Киев (15929) пожар (3208) ГСЧС (1531)

 Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на 31 мая на бул. Кольцова, 18-А в Киеве произошел пожар в 16-этажном жилом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

По данным ведомства, 30 мая в 23:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на бул. Кольцова, 18-А.

"На место происшествия немедленно выехали спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что в 16-этажном жилом доме горит одна из комнат и балкон квартиры на 8-м этаже с последующим распространением огня на балкон квартиры на 9-м этаже. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 00:53 31 мая пожар на площади 30 кв. м был локализован, а в 01:20 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС 01

Отмечается, что во время тушения пожара из квартиры на 8-м этаже были спасены женщина и мужчина, которые прятались от огня на другом балконе горящей квартиры. Женщина была госпитализирована в больницу с отравлением продуктами горения, мужчина от госпитализации отказался. Также пожарные эвакуировали 10 человек с верхних этажей дома.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС 02

На месте пожара работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

К счастью, погибших нет.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС 03

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Ночью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3068974
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в 16-этажном жилом доме в Киеве произошел пожар: два человека спасены, 10 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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