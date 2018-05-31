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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (135) блокада (1507) Керченский пролив (202) корабль (945) Россия (69452) ФСБ (1221) Керченский мост (95) Клименко Андрей журналист (1)

 Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Российская Федерация продолжает задержания морских судов в Азовском море. Сегодня с утра оккупанты задержали в Керченском проливе 5 судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook.

"Относительно кризиса в Азовском море. Сегодня, 31 мая 2018 г. в интервале между 4:40 и 5:30 береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 (пять) морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя по назначению... Я уже устал говорить одно и то же, но придется: никаких дипломатических нот и заявлений от офиса Президента Украины - нет", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Береговая охрана ФСБ задержала турецкий сухогруз OCEAN LEGEND на расстоянии 12 км. от Бердянской косы, - журналист Клименко. КАРТА

Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 01
Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 02
Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко 03

Напомним, по сообщению Госпогранслужбы Украины,начиная с 30 апреля, оккупанты РФ ежедневно останавливают украинские суда для осмотра и идентификации суднокоманды.

Источник: https://censor.net.ua/p3068972
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Тут бы СБУ вмешатся с ГПУ, но они второй день отмечают.
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рошен боїться свої катери Гюрза-М перебазовувати в Маріуполь та Бердянськ, бо ці катери нікчемні і не можуть ані догнати катери ФСБ, ані знищити їх керованими ракетами! Вже б на швидкісні рибацькі лодки поставили крупнокаліберні кулемети та ПТРК і атакували катери ФСБ в акваторії Азовського моря і брали б їх на абордаж! Але влада в нас унилоє гавно, тому ніяких дій від неї ми не дочекаємось, аж поки через 11 місяців не оберуть нового Президента!
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Та ты шо! Отак от , на катерке, который топится мгновенно, атаковать кацапские Мангусты???!!! У которых более 50-ти узлов ход. Даже японские каитены до такого бы не додумались. Можэ ты покажешь, как это надо провернуть?
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>поставили крупнокаліберні кулемети та ПТРК і атакували катери ФСБ

и после этого парашка атакует наше судно, или опять кого-то захватит
думать надо прежде чем что-либо делать, этим и отличаются реальные политики от диванных экспертов
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ГОПНИКИ Мавзолейные начинают Мстю за Бабченко...
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Отнюдь нет.
Это все продолжается месть за задержание нашили погранцами Норда из Крыма.
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Ну, да... Пока что не топят. И на том спасибо, что ли? Сотворили этой лоханкой "Нордом" сплошные проблемы! Сами! Щас иностранные судовладельцы цену фрахта поднимут, что несомненно. Если уже не подняли. А это значит что? А то, что металл, который экспортируется, станет дороже, а соответственно- менее конкурентно-способным. Мне продолжать? Или этого хватит?
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все так - но не все так просто и линейно - дальше будет - цапам не понравиться однозначно
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Плешивый Педофил обиделись за Бабченко...,спектакль только начинается,скоро ЧМ па хвутболу на РАБссии Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 пять морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 1225
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Пираты? Нужно чтобы ходили торговые суда стран НАТО.Пусть задержат.
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Пираты? Нужно чтобы ходили торговые суда стран НАТО.Пусть задержат.
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Греция и Турция в НАТО? Так вот их суда и стопорят, легко.
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Чем давать премии в десятки лямов зелени лучше бы на эти деньги купили несколько нормальных военных катеров для Азовского моря
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У Чорнобилі проживає понад 100 коней Пржевальського, та чоловiк з Мордовii. Берегова охорона ФСБ затримала в Керченській протоці 5 морських суден із вантажами, які йшли з Бердянська і Маріуполя, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 7720 Берегова охорона ФСБ затримала в Керченській протоці 5 морських суден із вантажами, які йшли з Бердянська і Маріуполя, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 9839
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБереговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
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