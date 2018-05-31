 В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хоманчук написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Друзья, знакомлю вас с новинками университетской библиотеки University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.

Вы же знаете, я кушать плохо буду, если не заполню библиотечные полки правильной литературой об АТО и войне на Донбассе.

Книги в Каптерке есть, а в Университете штата Мичиган их нет... Это грустишка... Но если мы отправим книги, то там их примут.

Главный вопрос , болезненный для моего бюджета - пересыл в асашай.

Есть мысли и идеи, предложения, как отправить туда довольно тяжелую посылку (от 5 до 10кг правильной литературы)?

Есть желающие участвовать финансово (например оплатить какую то книгу или часть пересылки)?

ПС: подобным мусором, что на фото - наверняка ведь уже завалены все библиотеки мира (((

ППС: моя карта приватбанка 5168 7427 1324 3115 Андрей Хоманчук"







