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 В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой. ФОТО

Волонтер Андрей Хоманчук во время визита в США обнаружил, что в университете штата Мичиган есть книги о террористах, но не украинских книг об АТО и ВСУ, Он будет исправлять ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хоманчук  написал в Фейсбуке.

Волонтер отметил: "Друзья, знакомлю вас с новинками университетской библиотеки University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.
Вы же знаете, я кушать плохо буду, если не заполню библиотечные полки правильной литературой об АТО и войне на Донбассе.
Книги в Каптерке есть, а в Университете штата Мичиган их нет... Это грустишка... Но если мы отправим книги, то там их примут.
Главный вопрос , болезненный для моего бюджета - пересыл в асашай.

Есть мысли и идеи, предложения, как отправить туда довольно тяжелую посылку (от 5 до 10кг правильной литературы)?
Есть желающие участвовать финансово (например оплатить какую то книгу или часть пересылки)?
ПС: подобным мусором, что на фото - наверняка ведь уже завалены все библиотеки мира (((
ППС: моя карта приватбанка 5168 7427 1324 3115 Андрей Хоманчук"

В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой 01
В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой 02
В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой 03
В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой 04

Источник: https://censor.net.ua/p3068951
 
   
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Я за экологию! Я за переработку бумаги!
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Вообще-то о таких вещах мог бы подумать вновь о крытый Институт Украины, который анонсировал Климкин.
Вопрос к МИДу- а почему в университетах мира нет книг об АТО и ВСУ? А есть книги из руцького мирка? А? А народа то сколько в МИД работает? Послы , что в библиотеки в странах не заходят и не интересуются?
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ЕГО ПОСЛАЛИ -и он посол. Его задача достойно представлять Украину. А в библиотеках нет книг о кровавых современных событиях. Наверно послы - из рыговского гнезда.? Им за Украину не болит?
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А можно этого волонтера подать в розыск международный,,,, причем срочно пока он там
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Когда ВСУ будет побеждать - тогда будут книги и об ВСУ.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой. ФОТО
 
 
 
 
 
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