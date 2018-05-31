 В университете штата Мичиган в США есть книги о террористах, но нет о ВСУ, - волонтер Хоманчук будет наполнять библиотеку правильной литературой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Хоманчук написал в Фейсбуке.
Волонтер отметил: "Друзья, знакомлю вас с новинками университетской библиотеки University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA.
Вы же знаете, я кушать плохо буду, если не заполню библиотечные полки правильной литературой об АТО и войне на Донбассе.
Книги в Каптерке есть, а в Университете штата Мичиган их нет... Это грустишка... Но если мы отправим книги, то там их примут.
Главный вопрос , болезненный для моего бюджета - пересыл в асашай.
Есть мысли и идеи, предложения, как отправить туда довольно тяжелую посылку (от 5 до 10кг правильной литературы)?
Есть желающие участвовать финансово (например оплатить какую то книгу или часть пересылки)?
ПС: подобным мусором, что на фото - наверняка ведь уже завалены все библиотеки мира (((
ППС: моя карта приватбанка 5168 7427 1324 3115 Андрей Хоманчук"
Я за экологию! Я за переработку бумаги!
Вопрос к МИДу- а почему в университетах мира нет книг об АТО и ВСУ? А есть книги из руцького мирка? А? А народа то сколько в МИД работает? Послы , что в библиотеки в странах не заходят и не интересуются?