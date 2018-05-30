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 Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ. ФОТО

30.05.2018 под процессуальным руководством военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины и оперативного сопровождения Управления защиты экономики в Винницкой области Департамента защиты экономики Нацполиции в Винницкой области задержан капитан ВСУ - начальник отделения обеспечения Пищанского районного военного комиссариата Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание проводилось в порядке ст. 208 УПК Украины военной прокуратурой Винницкого гарнизона в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины следователями Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области непосредственно после получения неправомерной выгоды.

Установлено, что указанный злоумышленник капитан 25.05.2018, требовал и получил от призывника неправомерную выгоду в размере 100 долларов США и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на 3 месяца.

После задержания злоумышленника предмет неправомерной выгоды (денежные средства) изъято.

В настоящее время, с учетом полученных на предварительном расследовании доказательств, решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 368 УК Украины. Сейчас задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении указанного преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности".

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Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ 01
Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068939
 
 
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А в то время шайка мразей по руководством Лолиты мальдивской, ворует из бюджета Украины миллиарды долларов.

Вброс для лохов.
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Путин и ночью ворует у ватников,когда они спят. Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8894
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почему не забирают в армию детей нашей элитки?...
тогда, по крайней мере, новости о том, что кто то не хочет отдавать на войну своих детей, не смотрелись бы так не однозначно...
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они уже отслужили миньетчиками, под чужими фамилиями как вылупок твоего хозяина- Петра Офшороенко.
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В 2014 году эта новость выглядела бы нонсенсом ибо в военкоматы стояли очереди. Сейчас можно зевнуть и сказать "ну и что?". Вот главный результат офшорных "досягнень"
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б...ть..... опять Зрадофилы подтянулись - ну пошел замес говна!..... Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2997
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Война на Донбассе закончится в тот день,когда на позиции выдвинется батальон "Мажор". Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8168
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Онегдот в тему, стецько.
У педика поломался мопедик. Не заводится. Сидит он на трассе, плачет. Останавливается фура, выходит водила, жалеет педика, оценивает поломку и говорит:
- Ну ладно, давай пихнем твое говно
- А как же мопедик? - сокрушенно спрашивает педик
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Оговталися після облому із ;вбивством; Бабченка.
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100 баксов это почти подвиг... Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3680 Как там Хонтарева задница у нее не слиплась от истощения.
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на фронт искупать кровью а перед Этим разжаловать в рядовые
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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