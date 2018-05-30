 Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
Он отметил: "Задержание проводилось в порядке ст. 208 УПК Украины военной прокуратурой Винницкого гарнизона в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины следователями Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области непосредственно после получения неправомерной выгоды.
Установлено, что указанный злоумышленник капитан 25.05.2018, требовал и получил от призывника неправомерную выгоду в размере 100 долларов США и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на 3 месяца.
После задержания злоумышленника предмет неправомерной выгоды (денежные средства) изъято.
В настоящее время, с учетом полученных на предварительном расследовании доказательств, решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 368 УК Украины. Сейчас задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении указанного преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности".
Вброс для лохов.
тогда, по крайней мере, новости о том, что кто то не хочет отдавать на войну своих детей, не смотрелись бы так не однозначно...
У педика поломался мопедик. Не заводится. Сидит он на трассе, плачет. Останавливается фура, выходит водила, жалеет педика, оценивает поломку и говорит:
- Ну ладно, давай пихнем твое говно
- А как же мопедик? - сокрушенно спрашивает педик