 Сотрудник военкомата задержан за получение взятки $200 в Винницкой области, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание проводилось в порядке ст. 208 УПК Украины военной прокуратурой Винницкого гарнизона в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины следователями Главного управления Национальной полиции Украины в Винницкой области непосредственно после получения неправомерной выгоды.

Установлено, что указанный злоумышленник капитан 25.05.2018, требовал и получил от призывника неправомерную выгоду в размере 100 долларов США и 2600 гривен за оформление отсрочки от призыва на военную срочную службу сроком на 3 месяца.

После задержания злоумышленника предмет неправомерной выгоды (денежные средства) изъято.

В настоящее время, с учетом полученных на предварительном расследовании доказательств, решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого на ч. 1 ст. 368 УК Украины. Сейчас задержанному готовится письменное уведомление о подозрении в совершении указанного преступления, а также ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности".

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