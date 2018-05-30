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 Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 мая, в селе Конятин Путилського района Черновицкой области состоялось прощание с Виктором Васильевичем Ферлиевичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает буковинское информационное агентсво АСС.

Виктор Ферлиевич, 1994 года рождения, старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады , который погиб 26 мая около 20:00 на Горловском направлении в результате подрыва на фугасе во время боестолкновения с наемниками РФ.

Виктор Ферлиевич находился на фронте с начала войны, больше года служил по контракту. В начале 2018 женился, жена - офицер-психолог в 24-й ОМБр.

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Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине 01
Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине 02
Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине 03
Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3068932
 
   
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПогибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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