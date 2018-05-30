 Погибшего на Донбассе воина 24-й ОМБ Виктора Ферлиевича провели в последний путь на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает буковинское информационное агентсво АСС.
Виктор Ферлиевич, 1994 года рождения, старший солдат, старший механик-водитель БМП 1-го взвода 1-й роты 1-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады , который погиб 26 мая около 20:00 на Горловском направлении в результате подрыва на фугасе во время боестолкновения с наемниками РФ.
Виктор Ферлиевич находился на фронте с начала войны, больше года служил по контракту. В начале 2018 женился, жена - офицер-психолог в 24-й ОМБр.