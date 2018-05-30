 "Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь", - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Парубия.

В сообщении отмечается: "Призвал Патриарха Иерусалимского Теофила третьего поддержать инициативу Константинопольского Патриарха Варфоломея предоставить Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии. Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную Поместной Церкви.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ (МП), заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреляВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.