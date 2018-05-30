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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Иерусалим (53) Израиль (850) Парубий (1639)

 "Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь", - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ. ФОТОрепортаж

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в ходе своего визита в Израиль провел встречу с патриархом иерусалимским Теофилом третьим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Парубия.

В сообщении отмечается: "Призвал Патриарха Иерусалимского Теофила третьего поддержать инициативу Константинопольского Патриарха Варфоломея предоставить Украинской Православной Церкви Томос об автокефалии. Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою независимую национальную Поместной Церкви.

Также читайте: Обсудили финальное согласование Договора о зоне свободной торговли, - Парубий провел встречу с президентом Израиля Ривлином. ФОТО

Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь, - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ 01
Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь, - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ 02
Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь, - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ 03
Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь, - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ 04

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ (МП), заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреляВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3068925
 
   
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не каждый,русский народ не имеет такого права и должна подчиняться киевскому патриархату,или забыли мартышки московские,кто их покрестил?
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Да ,патриарх конечно получил массу позитива от общения с Парубиём .... "Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь", - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ - Цензор.НЕТ 209
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что то, я, начинаю понимать, коммунистов, взрывавших церкви. Призвал, Теофила, поддержать Варфоломея "Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь", - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ - Цензор.НЕТ 6764 Если церковь лезет в управление государством,реально, надо, жечь или взрывать. Придурки, в балахонах. Обойдемся, без посредников, в приемной, у Бога или Сатаны.
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как мило иудеи ну очень хотят украинскую церковь..... может он и бога уже подменили.....
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Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. (ст. 35) "Патріарх сказав, що кожен православний народ має право на свою церкву", - Парубій провів зустріч із предстоятелем Єрусалимської церкви Теофілом ІІІ - Цензор.НЕТ 4504
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Патриарх сказал, что каждый православный народ имеет право на свою церковь", - Парубий провел встречу с предстоятелем иерусалимской церкви Теофилом ІІІ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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