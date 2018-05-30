 СБУ пресекла деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники Управления СБ Украины в Черкасской области установили, что дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской областей. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса.

Во время обысков в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, более двадцати пяти печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществление дельцами противоправных сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.