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Все про:конвертцентр (291) СБУ (12522) Черкасщина (505)

 СБУ пресекла деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники Управления СБ Украины в Черкасской области установили, что дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской областей. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса.

Во время обысков в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, более двадцати пяти печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществление дельцами противоправных сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

СБУ пресекла деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/p3068870
 
 
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Где "пахнет" баблом, там и работа кипит и способности проявляются.
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За год,наверное штук сто таких центров "закрыли" )) Наверное какой то работяга с шахты решил мутить )
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А СБУ с баблом борется, в поте лица своего, но бабло все время побеждает.
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Ну и как там поживают "бриллиантовые прокуроры"? Тоже СБУ брало и под особым контролем....
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 200 млн грн - Цензор.НЕТ 9951
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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