 Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов ", - заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Он отметил, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

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"Мы говорим не только о украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничениях ", - рассказал чиновник.

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме.

"Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставили место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске ", - сказал он.

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По словам Трояна, в дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.

"В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны ", - добавил замминистра МВД.