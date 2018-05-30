 Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов ", - заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.
Он отметил, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.
"Мы говорим не только о украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничениях ", - рассказал чиновник.
Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме.
"Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставили место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске ", - сказал он.
По словам Трояна, в дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.
"В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны ", - добавил замминистра МВД.
Нужно расширятся дальше:
Парковая полиция, базарная полиция, стадионная полиция, театральная полиция, ресторання полиция. Ну чтоб к 2020 в стране остались только: чиновники, пенсионеры и полиция.
Это вообще бред, если честно. Зачем тогда обычная полиция？
Давайте тогда школьную полицию, будет возле школ дежурить, медполицию, шоб возле больниц дежурила и т.д.
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)