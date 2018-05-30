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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (4955) Нацполиция (7510) туризм (1019) Троян (155)

 Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД. ФОТО

30 мая на территории курортного комплекса "Аркадия"" в Одессе открылась первая станция туристической полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД 01

"Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов ", - заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Он отметил, что ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих.

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"Мы говорим не только о украинцах, но и об иностранцах. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничениях ", - рассказал чиновник.

Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД 02

Начальник Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме.

"Он продемонстрировал свою эффективность. Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставили место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске ", - сказал он.

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По словам Трояна, в дальнейшем планируется масштабирование подразделения на территорию всех курортных зон Украины.

"В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего в Одесской области их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны ", - добавил замминистра МВД.

Источник: https://censor.net.ua/p3068844
 
   
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Полиция по ТРипперу и Пидорасам совместно вышла в рейд ...... Раздача Триппера пидорасам не прошла -- все пойманы и наказаны .... Туристическая Полиция сидела с ПИВОМ в засаде ..... Пиво оказался шпионом и всех напоил в смерть ....
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ото они подвыпивших отдыхающих теперь будут грабить?
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Как же страна без них существовала 26 лет.
Нужно расширятся дальше:
Парковая полиция, базарная полиция, стадионная полиция, театральная полиция, ресторання полиция. Ну чтоб к 2020 в стране остались только: чиновники, пенсионеры и полиция.
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Чухня. Вот скоро появится вертолетная полиция, ото дело. Да и палиция крыма тоже нужный орган.
Это вообще бред, если честно. Зачем тогда обычная полиция？
Давайте тогда школьную полицию, будет возле школ дежурить, медполицию, шоб возле больниц дежурила и т.д.
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- Я покупаю самолет! - поспешно сказал великий комбинатор. -- Заверните в бумажку. (с)
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- Утром, Швейк, вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
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цензоры!!! Снова на вашем сайте вылезла как чёрт с табакерки гнойная реклама розетки,минуя все блокираторы.Уберите её НАКУЙ!!!! Она тормозит загрузку.
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в у-блоке добавляется правило блокировки и все. никакой рекламы.
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Все новшества у нас какие-то извращенные. Но под благовидными названиями и порывами.
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Особенно вертолеты -- в Полтаве 20 лет выпускаются точно такие же как Еврокоптер -- только стоят не 8 млн ЕВРО --а 120 тысяч .... Это ж откатных сколько поцаны поднимут в МВД ??? Или все по закону -- как в УКРНАФТЕ --- 6 м менеджерам 46 млн евро премии за точто суд Стокгольмский присудил вроде денюшки в пользу Украины .. Я хууууууею с этих наших МЭНЭДЖЭРОВ -- врагов не надо .. Побираемся по всему свету -- а себе Премии по 46 млн ЕВРО .. Такое уже было помните недавно в Минюсте ... Может я ошибся -- тогда извините негодяя ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТуристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД. ФОТО
 
 
 
 
 
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