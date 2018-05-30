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Все про:Киев (15923) майдан (3805) пожар (3206) реставрация (23)

 С Дома профсоюзов в Киеве, отреставрированного после пожара 2014-го, снимают баннер. ФОТО

В Киеве снимают баннер с Дома профсоюзов на Майдане Независимости, который был поврежден пожаром во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает "Громадське радио", информирует Цензор.НЕТ.

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На время ремонта здание было завешено баннером с надписью "Свобода - это наша религия".

С Дома профсоюзов в Киеве, отреставрированного после пожара 2014-го, снимают баннер 01

Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героям Небесной сотни и Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло ранее заявил, что в Доме профсоюзов выделят две музейные комнаты.

Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года началось его восстановление.

Источник: https://censor.net.ua/p3068806
 
 
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Надо что-то в замен повесить... убийц Бабченко, к примеру...
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Зрада за зрадой😁 , а тем временем Михо вылез из задницы весь исхудавший и на говношоу 60 минут у Скобеевой вызвал течку😁
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Колись там чергував уночі. А щоб не так страшно було, бо іноді надходила тривожна інформація, що "беркут" йде з Інститутскої штурмувать, - брав з собою пляшку горілки для стресостійкості.
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Ну так лозунг то устаревший. И опасный к тому же
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиС Дома профсоюзов в Киеве, отреставрированного после пожара 2014-го, снимают баннер. ФОТО
 
 
 
 
 
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