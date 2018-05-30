 С Дома профсоюзов в Киеве, отреставрированного после пожара 2014-го, снимают баннер. ФОТО

Об этом сообщает "Громадське радио", информирует Цензор.НЕТ.

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На время ремонта здание было завешено баннером с надписью "Свобода - это наша религия".

Генеральный директор Национального мемориального комплекса Героям Небесной сотни и Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло ранее заявил, что в Доме профсоюзов выделят две музейные комнаты.

Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года началось его восстановление.