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 Происшествия, Фоторепортаж
  2007  6
Все про:вымогательство (236) рэкет (53) СБУ (12519) Ивано-Франковская область (274)

 Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ 01

вВ состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение" участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали "проценты".

Оперативники зафиксировали факт вымогательства 25 тысяч долларов от местного предпринимателя и 6 тысяч долларов от жителя областного центра.

Смотрите: СБУ в Энергодаре обезвредила банду рэкетиров, которые держали в страхе местных бизнесменов. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере 130 тыс. гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержан лидер группировки.

Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ 02
Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ 03

Также смотрите: Привет из 90-х: в Днепре рэкетиры местного авторитета Мазепы вымогают у тату-салонов $1 тыс. "за защиту", - украинский десантник Ананьев. ФОТО

Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ 04
Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ 05

Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами 10 тысяч гривен - первой части "долга" бизнесмена.

Смотрите: Банда выходцев с Северного Кавказа вымогала $20 тыс. у бизнесмена на Киевщине по заказу его компаньона, - СБУ. ФОТО

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3068788
 
   
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Тут плюсую 1000 процентов на нары и надолго Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1053
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А вот и 90е возвращаются! Так в какую сторону лолиПОП страну ведёт, неужели вперёд?
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при Краве такой муйню только дикие совсем творили..принимали тогда таких на ура ..
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Уважно придивіться і запам'ятайте прізвища і обличчя - це майбутні депутати, урядовці та мери 2020-тих - "достойная смена хероической плеяды 90-х"...
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мордаті такі пацани, ех, для чого вчити рагулів шотокану - все одно отримаємо наїзд???
КАЮСЬ, КАЮСЬ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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