 Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
вВ состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение" участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали "проценты".
Оперативники зафиксировали факт вымогательства 25 тысяч долларов от местного предпринимателя и 6 тысяч долларов от жителя областного центра.
Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере 130 тыс. гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержан лидер группировки.
Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами 10 тысяч гривен - первой части "долга" бизнесмена.
Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
КАЮСЬ, КАЮСЬ...