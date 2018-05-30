 Банда рэкетиров, вымогавшая 31 тыс долл, задержана на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

вВ состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа платить "возмещение" участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали "проценты".

Оперативники зафиксировали факт вымогательства 25 тысяч долларов от местного предпринимателя и 6 тысяч долларов от жителя областного центра.

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Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере 130 тыс. гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска задержан лидер группировки.





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Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами 10 тысяч гривен - первой части "долга" бизнесмена.

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Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.