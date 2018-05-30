 Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы "откатов" за выплату компенсаций, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководители вещевой службы воинских частей требовали взятки за беспрепятственную выплату денежной компенсации стоимости за не получено вещевое имущество. Размер взятки составлял 20% от суммы начисленной компенсации. В случае непредоставления "вознаграждения" - затягивали рассмотрение документов, необходимых для выплаты.

При этом руководитель вещевой службы воинской части, которая дислоцируется в Житомирской области, предостерегал бывших сослуживцев, что даже в судебном порядке они не смогут получить компенсацию, ведь в суд будут представлены документы об отсутствии государственных ассигнований.

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Было установлено, что часть средств, полученных в качестве "отката", фигурант передавал руководителю вещевой службы воинской части, которая дислоцируется в Киеве. Последний занимался финансовыми вопросами. В частности, организовывал перечисление средств для выплат денежной компенсации стоимости за не получено вещевое имущество.

Оперативники задокументировали многочисленные факты вымогательства и получения фигурантами взяток от бывших военнослужащих. В Киеве правоохранители с участием КОРД задержали одного из фигурантов при получении очередного "отката" - 3 тыс. гривен.

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По месту жительства и работы руководителей вещевой службы воинских частей проводятся процессуальные мероприятия. В настоящее время оба военных задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины

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