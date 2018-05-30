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 Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы "откатов" за выплату компенсаций, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления защиты экономики Нацполиции в Житомирской области совместно с военной прокуратурой разоблачили противоправную деятельность двух руководителей вещевой службы воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы откатов за выплату компенсаций, - Нацполиция 01

Руководители вещевой службы воинских частей требовали взятки за беспрепятственную выплату денежной компенсации стоимости за не получено вещевое имущество. Размер взятки составлял 20% от суммы начисленной компенсации. В случае непредоставления "вознаграждения" - затягивали рассмотрение документов, необходимых для выплаты.

При этом руководитель вещевой службы воинской части, которая дислоцируется в Житомирской области, предостерегал бывших сослуживцев, что даже в судебном порядке они не смогут получить компенсацию, ведь в суд будут представлены документы об отсутствии государственных ассигнований.

Смотрите: Подполковник ГСЧС попался на взятке 2 тыс. долларов на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

Было установлено, что часть средств, полученных в качестве "отката", фигурант передавал руководителю вещевой службы воинской части, которая дислоцируется в Киеве. Последний занимался финансовыми вопросами. В частности, организовывал перечисление средств для выплат денежной компенсации стоимости за не получено вещевое имущество.

Оперативники задокументировали многочисленные факты вымогательства и получения фигурантами взяток от бывших военнослужащих. В Киеве правоохранители с участием КОРД задержали одного из фигурантов при получении очередного "отката" - 3 тыс. гривен.

Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы откатов за выплату компенсаций, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

Двое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы откатов за выплату компенсаций, - Нацполиция 03

По месту жительства и работы руководителей вещевой службы воинских частей проводятся процессуальные мероприятия. В настоящее время оба военных задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины

Также смотрите: Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3068784
 
 
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Ад - особая милость, которой удостаиваются те, кто упорно ее домогались.
Толстой Л. Н.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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кухарки знаю торгують рибою і крупами з військ частини ! кончані недолюдки
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Бо це все "совок",потрібно змінювати систему управління,щоб неможливо було чимось зловживати,а якщо попався, то покарання повинно бути адекватним,а не анегдотичним.
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не системім справа просто розруха в головах людей після мене хоч потоп
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Молодцы. Теперь ждем задержаний с откатами хотя бы 300 тыс. грн.
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Ну а затем пойдут торги с ДЗЕ , фильм еще не закончен.
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Главное что-бы декларации были засекречены.
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У данной категории декларации не засекречены, и секретных нет, ДСК да, но у категории, если это не оперсостав и не офицеры ССО, от майора и выше должны быть.
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Генералы получавшие откаты в министерстве обороны арестованы или успели передать откаты выше и теперь неприкасаемы? Начфин и командир части без которых такая схема невозможна арестованы?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое руководителей вещевой службы воинских частей задержаны за организацию схемы "откатов" за выплату компенсаций, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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