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 Ночью в Днепре горела больница им. Мечникова, продуктами горения отравилась 1 пациентка, – ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью произошел пожар в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Ночью в Днепре горела больница им. Мечникова, продуктами горения отравилась 1 пациентка, – ГСЧС 01

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС 30 мая в 0:43. На месте вызова пожарные установили, что возгорание возникло в одной из палат на 7 этаже, в отделении для больных чернобыльского контингента.

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Во время ликвидации пожара из соседней палаты пожарные спасли женщину 1956 г.р., которая находилась на лечении. Пострадавшую с признаками отравления продуктами горения перевели в реанимационное отделение.

Ночью в Днепре горела больница им. Мечникова, продуктами горения отравилась 1 пациентка, – ГСЧС 02

Во время ликвидации пожара с 6, 7 и 8 этажей спасатели совместно с медработниками эвакуировали 92 человека.

Пожар общей площадью 30 кв.м  был ликвидирован в 1:29. К тушению привлекалось 56 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

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Ночью в Днепре горела больница им. Мечникова, продуктами горения отравилась 1 пациентка, – ГСЧС 03

Погибших на пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

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Источник: https://censor.net.ua/p3068753
 
 
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