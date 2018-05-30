 В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер Александр Фельдман.
"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня (пост был написан 29 мая, - ред.) в Киеве, было 6 (шесть) приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.
Семья Бабченко несколько лет, еще до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.
Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград.
Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере.
Эта большая семья сегодня потеряла своего отца", - написал блогер.
Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
Царство Небесне
Найщиріші співчуття родині
У хуйла інших немає.
вот только увы боюсь это убийство "заговрят" заболтают и в результате тишина если бы как в Англии отравление семьи Скрипалей раз и впаяли по самые помидоры олигархам и окружению путина санкции за сутки 200 млрд долларов в топку улетеле просто так. ибо акции обвалились на 15-30 пунктов апредставляетет вот убили этого человека в Киеве Украине раз и через недельку санкции и опять еще минусс 40 пунктов и так палкой в два конца думаю через время олигарзи сами бы грохнули Путина иили верне сами привезли бы его к нам на Майдаен а потом еще и приплатили- лоббировали бы в ЕС- ГААГЕ ускорить судебный криминальный процесс над Путинской бандой сумасшидших конченных недоразумений в оличье человенка нельзя весь маразм списать на политику политику делают люди ..а не Бог или инопланетяне....
Царство Небесное.
Вечная Память.
Есть просто дикое желание забить ногами насмерть что нибудь плешивое, метра полтора ростом.
Вот так запросто - прийти в кремль, достать из за стола, кинуть в угол и забить нах#й ногами под плинтус!
Ни один политический теракт маньяка и террориста Владимира Путина не раскрыт, исполнители не пойманы и даже не установлены.
Если цивилизация не ликвидирует эту мразь, то эта мразь ликвидирует цивилизацию.
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