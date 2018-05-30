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 В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман. ФОТО

Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер Александр Фельдман.  

"Мало кто знает, что у российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного сегодня (пост был написан 29 мая, - ред.) в Киеве, было 6 (шесть) приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами. Опекуном была и остается мать Аркадия – Юлия Александровна, с которой дети до сих пор живут в съемной трехкомнатной квартире.

Семья Бабченко несколько лет, еще до всяких законов подлецов, вытаскивала этих детей из детских домов, где те никому не были нужны.

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Дети были очень сложные. Они воровали, не умели есть твердую пищу, стирать свое белье, серьезно отставали в развитии, боялись выходить на улицу, прятали вещи и ели фрукты и овощи с кожурой. У кого-то был панкреатит, кто-то боялся выходить на свет, а у одной девочки отсутствовал жевательный рефлекс. Люда до семи лет не разговаривала, Света не знала, что такое виноград.

В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман 01

В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман 02

В семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман 03

Семья Бабченко много лет поднимала их на ноги своими скромными силами. Учила, развивала, занималась. Бабченко, его жена и мать смогли выстроить строгий распорядок, чтобы дети приучались друг другу помогать: кто когда убирает, готовит, идет за продуктами. В доме у каждого ребёнка появились занятия и обучающие хобби (музыка, танцы, рисование, спорт). Рита занимается в балетной школе, Люда играет на фортепиано и рисует. Кристина и Рома легко справляются с техникой, помогая матери Бабченко редактировать документы на компьютере.

Эта большая семья сегодня потеряла своего отца", - написал блогер.

Напомним, российский писатель и журналист Аркадий Бабченко во вторник был убит несколькими выстрелами в спину у себя дома в Днепровском районе Киева. По мнению полиции, первая очевидная версия убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Нацполиция Украины опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/p3068731
 
 
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кремлевская крыса таки будет болтаться в удавке на рее
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Хороша людина була..
Царство Небесне
Найщиріші співчуття родині
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просто жесть , это уже какое убийство заказаное из кремлевских кабинетов начиная от года когда образовалось нквд
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Тільки нЕлюд міг вбити таку ЛЮДИНУ. (с)

У хуйла інших немає.
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Да собаки, вы ....у меня даже слов нет....
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Собаки обычно не нападают изподтишка.... Это гиены
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все пучком политика национал шовинизма "враги народа ли Путина" враги сисстемы.. враги мракобесия и Дьявольского отродья что поселилась над рекой Москва.. кошмар да и только...
вот только увы боюсь это убийство "заговрят" заболтают и в результате тишина если бы как в Англии отравление семьи Скрипалей раз и впаяли по самые помидоры олигархам и окружению путина санкции за сутки 200 млрд долларов в топку улетеле просто так. ибо акции обвалились на 15-30 пунктов апредставляетет вот убили этого человека в Киеве Украине раз и через недельку санкции и опять еще минусс 40 пунктов и так палкой в два конца думаю через время олигарзи сами бы грохнули Путина иили верне сами привезли бы его к нам на Майдаен а потом еще и приплатили- лоббировали бы в ЕС- ГААГЕ ускорить судебный криминальный процесс над Путинской бандой сумасшидших конченных недоразумений в оличье человенка нельзя весь маразм списать на политику политику делают люди ..а не Бог или инопланетяне....
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Ещё как нападают. Бывает, даже подластится к тебе, ты уже про неё забыл, а она сзади на тебя.
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Правильный был Человек.
Царство Небесное.
Вечная Память.
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Справа честі для СБУ швидко розслідувати вбивство. Ну, якщо у них взагалі є честь...
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Она до сих пор не составила фоторобот убийцы?
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Чести? Сомневаюсь в чести нынешней СБУ, им не до того сейчас, времени все меньше, а хапать хочется все больше.
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Думаю , вбивству журналіста сприяли московські попи . Вони можуть мереховувати російських терористів , зброю . Разом з урядом рф , фінансувати замовні вбивства і отруєння людей . Це дуже підступні і злопамятні істоти . Церква - всього лиш їхнє прикриття , це ж всім зрозуміло .
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...Когда погиб Игорь, мой друг и земляк, я хотел убить всех, без разбора, руками - женщин, детей, стариков... А потом умереть самому. Я тогда сошел с ума. В прямом смысле. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны.....- это написал Аркадий, о том времени, когда был на войне..., я его понимаю, потому что главные чувства, которые угнетают сейчас, это бессилие и злость..., мы тоже все от нашей войны стали немного сумасшедшими и мне иногда тоже хочется, чтобы северные соседи вдруг сдохли все без разбору - одни за холодный и подлый цинизм, другие - за тупое, скотское равнодушие...
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Главное, что было в этом человеке это достоинство и принципы, которым он никогда не изменял. А принципы буди честные и добрые и он за них заплатил самым дорогим - своей жизнью. Земля пухом ЧЕЛОВЕКУ
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Хороша, позитивна була людина... Вічна пам'ять. Я вірю, що плєшива карликова нелюдь за все відповість, рано чи пізно
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Нет слов...
Есть просто дикое желание забить ногами насмерть что нибудь плешивое, метра полтора ростом.
Вот так запросто - прийти в кремль, достать из за стола, кинуть в угол и забить нах#й ногами под плинтус!
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Для ваты это не показатель, там другие ценности
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Литвиненко, Шеремет, Окуева, Вороненков, Скрипали, Бабченко...
Ни один политический теракт маньяка и террориста Владимира Путина не раскрыт, исполнители не пойманы и даже не установлены.
Если цивилизация не ликвидирует эту мразь, то эта мразь ликвидирует цивилизацию.
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Там ещё целая команда уебков при нем, не хуже.
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Куда помогать - дайте банковскую карточку
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Вот нашел у Борового

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ семье Бабченко - шесть приемных детей. Еще до всяких законов подлецов, семья вытаскивала их из детских домов, - российский блогер Фельдман. ФОТО
 
 
 
 
 
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