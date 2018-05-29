 Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер МВД.

Подозреваемому 40-45 лет, среднего роста и телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.