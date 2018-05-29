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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

Национальная полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер МВД.

Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко 01

Подозреваемому 40-45 лет, среднего роста и телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3068714
 
 
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"Фоторобот" откуда взялся то?
Камеры, свидетели, или просто что бы "работа была видна" намалевали что попало?
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Звичайно, вони про вбивства на Майдані вже 5 років ані пари з вуст...
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Не нервуйся, цим все й закінчиться, можливо. А може інший намалюють...
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Повезло, что это намалевали.
Могли бы и вообще "мазурка" показать, шоб не париться.
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Ну звичайно грузин! Соратник Саакашвілі, пістолетом курченка...
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Более детальный фоторобот убийц Бабченко.
Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко - Цензор.НЕТ 3527
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Тю.
По Липецкой версии это боги Ра и Зевс.
Не путай!
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Ну и морда путлера молодого! Уголовник 100%!!!!!
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Небольшой совет: листок с фотороботом надо плотно скрутить в трубочку и засунуть в анальное отверстие Гидранта, Авакяна и Грицацуевой. Желательно каждому из них по очереди.
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може не вміститися - там вже знаходяться ті справи , що вони "під особистий контроль" колись узяли ... Поліція опублікувала фоторобот можливого вбивці журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 4333
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На абрека похож. Стиль тоже абрековский - в спину.
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"Телосложение среднее, ...черты лица средние"... )))))))))))))))))))
Бля буду Прохуйло! ))))
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задолбали всепропальщики, просто сцу...и, слов нет, всегда вместо конструктива блевотина в коментах, в людях разачарование полное.
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А вы видите в чем-то "контструктив" и повод для оптимизма?
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Да раскроют,как два пальца! все остальные покушения же раскрыли?-раскрыли. И это раскроют.
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Исчите его на даумбасе. Наверно, один из тех, кого "чекали вдома" и кого вы "помиловали" от тюрьмы.....
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...а тут з інформаційного бзда вилазить на світ отето (теж фото робота Ру):

Поліція опублікувала фоторобот можливого вбивці журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 1913
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Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу - а походу просто еще одна консерва всплыла
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PastorKopf‏ @freeTymokhin 4 минуты назад

Та от так співпало, що за 5 хвилин до оголошення про вбивство Б., твітнув. А ще ж пару хвилин писав, пробіли тицяв...
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Племя свинособак сегодня ликует ...
Убили еще одного справедливого и честного человека ...

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Выстрел в спину напоминает историю с Немцовым... Да и судя по фотороботу - лицо кавказской национальности...
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Під "особистий контроль" цю справу вже не братимуть ?
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Нет, конечно. И "дела чести" уже не будет. Потому что "чести" после раскрываемости резонансных преступлений в количестве 0,00%- больше нет....
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Йо*аные шакалы... Достаточно было написать на подъезде дома, что "ведется видеонаблюдение", чтобы ни одна мусорская "шестерка" или кацапская курва не зашла бы в подъезд. Но это ж надо думать и работать... А тут все заточенор на защиту шиКАЛадной Сраки. Ну как тут бороться с "ЧеКой"?
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амброськину более подходит пиковых принимать
это он умеет и может
тут другой подход нужен
более тонкий
видио - до сраки
грим свое дело делает
тем более накрыли журналиста чисто для остраски
реально?
шо он мог изменить?
это ритуальное убийство в стиле кгб
не фсб
олд скул, так сказать...
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Але куди поділись сучі порохоботи? Де коменти шоколадні? Не можуть убогі без методички...
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Стоят в очереди за новыми методичками. ) Не знают пока, как реагировать.
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да строчать во всю ! Поліція опублікувала фоторобот можливого вбивці журналіста Бабченка - Цензор.НЕТ 1546 методички наступні -
- "його не шкода - всі кацапи однакові"
- "чому СБУ повинно було його захищати"
- "можливо це битовуха" і т.д ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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