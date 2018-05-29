 Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы журналиста Бабченко. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер МВД.
Подозреваемому 40-45 лет, среднего роста и телосложения, имеет седую бороду. Был одет в темно синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.
Напоминаем, 29 мая 2018 года в Киеве был застрелен известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
Камеры, свидетели, или просто что бы "работа была видна" намалевали что попало?
Могли бы и вообще "мазурка" показать, шоб не париться.
По Липецкой версии это боги Ра и Зевс.
Не путай!
Бля буду Прохуйло! ))))
Та от так співпало, що за 5 хвилин до оголошення про вбивство Б., твітнув. А ще ж пару хвилин писав, пробіли тицяв...
Убили еще одного справедливого и честного человека ...
это он умеет и может
тут другой подход нужен
более тонкий
видио - до сраки
грим свое дело делает
тем более накрыли журналиста чисто для остраски
реально?
шо он мог изменить?
это ритуальное убийство в стиле кгб
не фсб
олд скул, так сказать...
- "його не шкода - всі кацапи однакові"
- "чому СБУ повинно було його захищати"
- "можливо це битовуха" і т.д ...