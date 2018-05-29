 Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за не привлечение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины к административной ответственности лейтенант полиции требовал и получил часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.

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Непосредственно во время получения взятки, "оборотня в погонах" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.





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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.