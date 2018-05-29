 Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за не привлечение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины к административной ответственности лейтенант полиции требовал и получил часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.
Непосредственно во время получения взятки, "оборотня в погонах" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
- не хочу оскорбить вас предложением... взятки.
- а вы не оскорбляйте! молча кладите прямо в ящик....
Нужно повысить до 30 000 грн/мес.
Народ и пенсы потерпят...
Ваша чоколатная минстця вперде.
короче: уотевались к иепеням.