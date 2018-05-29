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 Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

29 мая в Херсонской области во время получения взятки задержан оперуполномоченный сектора криминальной полиции Новотроицкого отделения полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что за не привлечение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины к административной ответственности лейтенант полиции требовал и получил часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен.

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Непосредственно во время получения взятки, "оборотня в погонах" задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. 

Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 02
Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое сотрудников полиции Черниговщины задержаны на взятке 5,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3068688
 
 
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снова пропагандист впаривает картинку с сайта РФ.
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Один мелкий взяточник - порядка 700 баксов. Десять таких - уже 7К. Есть чем отчитываться. А мелочь эту даже стыдно до бюджета доаводить
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Спочатку ліс підпалив, а під шумок хабаря взяв.
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Каждый день задерживают на взятках по несколько штук мусоров . А когда их вешать начнут ?
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граждане Израиля, ФРГ, США хотят как лучше. И потому призывают украинцев вешать, расстреливать, жечь друг друга.
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****
- не хочу оскорбить вас предложением... взятки.
- а вы не оскорбляйте! молча кладите прямо в ящик....
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Добре хоч людей не викрадав і в трудовому рабстві не тримав. А то знаю я й таких.
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Надо отдельную стрелку с надписью... ПЕТЯ.
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Зарплаты, походу маловаты...
Нужно повысить до 30 000 грн/мес.
Народ и пенсы потерпят...
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С понтами идите нахрен.
Ваша чоколатная минстця вперде.
короче: уотевались к иепеням.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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